Anthropic negó que Claude haya sido entrenado para sabotear proyectos de inteligencia artificial, pero reconoció que aplicó restricciones invisibles durante los primeros días del lanzamiento de Fable 5.

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Anthropic reconoció que aplicó restricciones invisibles en Claude durante los primeros días posteriores al lanzamiento de Fable 5, tras las denuncias de usuarios que afirmaban que el asistente dificultaba proyectos prolongados de aprendizaje automático. La empresa negó haber entrenado al sistema para sabotear tareas y retiró esas medidas el 10 de junio de 2026.

Edwin Arbus, jefe de Producto y Comunicación con la Comunidad de Anthropic, explicó en X que las salvaguardas buscaban impedir que Claude fuera usado para desarrollar otros modelos de inteligencia artificial. Admitió, sin embargo, que no informar a los usuarios sobre la existencia de esas limitaciones fue una decisión equivocada.

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La controversia surgió cuando algunos usuarios detectaron que el sistema parecía desviar, limitar o dificultar tareas extensas vinculadas con la investigación de modelos de lenguaje. Las quejas se concentraron en procesos que requieren numerosas interacciones, instrucciones acumuladas y revisiones consecutivas dentro de una misma sesión.

Edwin Arbus, jefe de Producto y Comunicación con la Comunidad de Anthropic, defendió Claude ante quejas de usuarios. (X)

“Claude no ha sido entrenado para sabotear el trabajo”, afirmó Arbus. Según el directivo, el asistente puede equivocarse o adoptar conductas que otros agentes identifican como obstáculos, pero descartó que exista una interferencia deliberada en los proyectos de los usuarios.

Las limitaciones afectaban investigaciones sobre modelos de lenguaje

Las restricciones se aplicaron a ciertas consultas sobre investigación de modelos de lenguaje y podían modificar la respuesta de Claude sin que la persona que lo utilizaba conociera la causa. De acuerdo con Wired, el propósito era impedir que competidores emplearan Fable 5 para desarrollar sistemas rivales.

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Ese tipo de uso ya estaba prohibido por las condiciones del servicio de la compañía. Aun así, Anthropic optó inicialmente por incorporar un mecanismo adicional dentro del producto. La diferencia fue que la regla no se comunicaba cuando intervenía en una conversación, una falta de transparencia que la empresa reconoció después de las críticas.

La compañía también reconoció que Claude Fable 5.2 fue entrenado para mantener sus capacidades de investigación sobre modelos de lenguaje cerca del nivel de Opus 5.5. REUTERS/Brendan McDermid

La compañía retiró el sistema dos días después de su implementación. En su lugar, indicó que empleará un mecanismo que avisa al usuario cuando una solicitud se bloquea o se deriva hacia una alternativa. El cambio busca que la limitación sea visible y que la persona conozca el motivo de la respuesta recibida.

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Anthropic también había previsto que algunas preguntas de ciberseguridad, biología y química pasaran a un modelo menos potente. La medida apuntaba a reducir los riesgos de uso indebido en áreas donde una respuesta detallada puede facilitar actividades dañinas. Arbus no precisó cuántas conversaciones quedaron alcanzadas por esos filtros.

Anthropic atribuyó parte de las quejas al “exceso de cautela”

El directivo señaló que otra parte de los problemas reportados responde a un comportamiento interno denominado “exceso de cautela”. Según esta explicación, durante una tarea extensa Claude puede formular reglas adicionales para orientar su trabajo y conservarlas incluso cuando dejan de ser útiles para cumplir el pedido original.

En la práctica, esa dinámica puede hacer que el asistente mantenga restricciones que el usuario no solicitó o que responda con una prudencia mayor a la necesaria. La empresa sostuvo que este comportamiento no equivale a un entrenamiento para bloquear tareas, aunque reconoció que puede afectar el resultado de un proceso largo.

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Anthropic pidió a los usuarios que reporten los problemas con Claude y compartan el identificador de sesión mediante el comando /status para investigar los casos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Anthropic detectó el problema tanto en Fable 5 como en Opus 5.5 y en procesos internos de la compañía. La mención de más de un modelo sugiere que la dificultad no se limitó al sistema recién lanzado, sino que fue identificada en distintas configuraciones del asistente.

Como medida temporal, la firma recomienda pedirle a Claude que revise las reglas que se impuso durante la conversación y elimine las que ya no sean necesarias. La empresa trabaja en una corrección para futuras versiones, aunque Arbus no detalló una fecha para su incorporación.

Fable 5.2 mantendrá una capacidad similar a Opus 5.5

Arbus añadió que Fable 5.2 fue entrenado para conservar un desempeño en investigación de modelos de lenguaje cercano al de Opus 5.5. La aclaración busca responder a quienes interpretaron que los límites introducidos en Fable 5 habían reducido de forma intencional las capacidades del producto en ese tipo de tareas.

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Edwin Arbus, jefe de Producto y Comunicación con la Comunidad de Anthropic, explicó que las salvaguardas fueron retiradas el 10 de junio de 2026. REUTERS/Carlos Barría

La empresa pidió a los usuarios afectados que compartan el identificador de su sesión mediante el comando /status. Con esos datos, Anthropic dijo que podrá revisar cada caso, determinar si intervino alguna de las restricciones retiradas y diferenciar esos episodios de los problemas atribuidos al exceso de cautela.