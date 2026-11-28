El accidente ocurrió en el sector conocido como la Cuesta de la Virgen, a la altura del kilómetro 95 de la carretera que conecta Tegucigalpa con el norte del territorio hondureño. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

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Al menos cuatro personas murieron la mañana de este sábado 28 de noviembre en un accidente de tránsito protagonizado por un bus interurbano en el sector de la Cuesta de la Virgen, a la altura del kilómetro 95 de la carretera CA-5, en el departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.

La tragedia ocurrió cuando la unidad de transporte perdió el control, salió de la calzada y cayó a una hondonada, en un tramo de la carretera que conecta Tegucigalpa con diferentes ciudades del norte y occidente del país.

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La magnitud del impacto provocó una emergencia que movilizó a los equipos de rescate para atender a las personas que viajaban en el autobús.

El Cuerpo de Bomberos de Honduras confirmó el fallecimiento de cuatro personas mediante una publicación en sus redes sociales.

La institución informó que sus elementos se encontraban en el lugar realizando labores de rescate y extricación vehicular, un procedimiento utilizado para liberar a personas que quedan atrapadas entre los restos de un vehículo accidentado.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado las identidades de las víctimas ni han precisado cuántas personas viajaban en la unidad al momento del percance.

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El autobús amarillo habría perdido el control, abandonado la calzada y caído a una hondonada, según los primeros reportes del accidente ocurrido durante la mañana. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Tampoco se ha informado oficialmente sobre la cantidad de heridos o el estado de salud de los sobrevivientes.

Los primeros reportes indican que el autobús, de color amarillo y que presuntamente pertenece a la empresa de transporte Carolina, cubría la ruta entre La Esperanza, Intibucá, y Tegucigalpa, cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con las versiones preliminares, la unidad habría colisionado con otro vehículo antes de abandonar la carretera y precipitarse por una hondonada.

Las imágenes y los reportes iniciales del siniestro muestran la magnitud de la emergencia, que obligó a los cuerpos de socorro a desplegar personal y recursos para desarrollar las operaciones de recuperación en una zona de difícil acceso.

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La intervención de los bomberos fue necesaria para realizar maniobras de extricación, debido a las condiciones en las que quedó el vehículo después de caer fuera de la carretera.

Estas operaciones buscan facilitar el acceso de los rescatistas a los pasajeros que puedan permanecer atrapados en el interior de las unidades siniestradas..

La unidad de transporte presuntamente cubría la ruta entre La Esperanza, en Intibucá, y Tegucigalpa cuando se produjo el siniestro vial. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

La Cuesta de la Virgen se encuentra sobre la carretera CA-5, una de las principales vías de comunicación de Honduras, utilizada diariamente por vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de carga

Esta carretera constituye una conexión estratégica entre Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque y San Pedro Sula, además de facilitar el desplazamiento hacia otras regiones del territorio nacional. Por esa razón, cualquier emergencia en este corredor puede generar complicaciones para los conductores que circulan por el sector.

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Hasta el momento, las instituciones que atendieron la emergencia no han establecido si el accidente fue provocado por una falla mecánica, exceso de velocidad, una maniobra de conducción o las condiciones de la carretera.

Asimismo, se espera que las autoridades amplíen la información sobre el número total de pasajeros, las personas que resultaron lesionadas y las identidades de quienes fallecieron.

Por ahora, el balance confirmado por el Cuerpo de Bomberos es de cuatro personas muertas, mientras continuaban las operaciones de rescate en el lugar del accidente.

Las autoridades deberán completar las diligencias en la escena antes de ofrecer un informe definitivo sobre lo ocurrido durante la mañana de este sábado en la Cuesta de la Virgen, uno de los tramos de la CA-5 que conecta la capital hondureña con el resto de la zona central y norte del país.

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