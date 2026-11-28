La modificación residencial en el documento oficial permitirá a la población emigrante emitir el sufragio por internet desde cualquier dispositivo durante la cita a las urnas de la república (Cortesía RNPN)

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El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) fijó el término para la incorporación al registro de votantes de cara a los comicios generales de El Salvador en 2027. Durante una entrevista en el programa Punto de vista de Radio YSKL, el registrador nacional, Fernando Velasco, confirmó que el padrón electoral cerrará el 29 de noviembre tanto en territorio salvadoreño como en el exterior.

La medida marca el plazo definitivo para que las personas que tramiten su documento único de identidad (DUI) por primera vez queden facultadas para votar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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Quienes efectúen el trámite de expedición inicial después de la fecha límite recibirán su documento formal, pero no figurarán en las listas de sufragio para las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Velasco remarcó la rigidez de esta disposición legal: “El ciudadano que quiere sacar su DUI por primera vez y que este sea incluido en el registro para el padrón electoral, tiene hasta el domingo para poder solicitar su documento único de identidad, tanto a nivel nacional como en el exterior”.

El registrador nacional del RNPN, Fernando Velasco, junto a la periodista Nélima del Reyes durante la entrevista en el programa Punto de vista de Radio YSKL (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Por el contrario, las modificaciones de datos personales posteriores a esa fecha no suprimirán la posibilidad de votar, aunque obligarán al ciudadano a emitir su voto en la mesa asignada a su domicilio previo.

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De forma complementaria al calendario comicial, el Estado concluyó la gratuidad para la renovación anticipada de identificaciones para este día sábado 28 de noviembre. Dicho beneficio fiscal estuvo dirigido a los ciudadanos con credenciales cuya vigencia expira entre el 29 de noviembre y el 28 de febrero.

A fin de absorber el flujo de solicitantes, las autoridades ampliaron la atención en las oficinas de los DUICentros en jornadas continuas hasta la medianoche en las sedes metropolitanas y departamentales más concurridas.

La diáspora define la modalidad de votación a través del cambio de domicilio

Para la comunidad radicada en el extranjero, el 29 de noviembre también representa la jornada final para consignar cambios de residencia en el documento. La modificación del domicilio determina la vía de sufragio que utilizará cada salvadoreño fuera de las fronteras nacionales: contar con una dirección foránea validada permite votar de forma remota a través de internet con cualquier dispositivo tecnológico.

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Quienes conserven la dirección residencial de El Salvador deberán concurrir de manera presencial a los centros de votación que el TSE instale en las ciudades habilitadas.

“El tener actualizado su documento único de identidad con su domicilio del exterior les va a permitir, al momento de la fiesta electoral, poder realizar su voto de forma remota por internet”, explicó Fernando Velasco.

Tiene hasta mañana, sábado 28 de noviembre, para renovar gratis su Documento Único de Identidad (DUI), si vence entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. El trámite puede realizarse en los DUICentro o en línea: https://t.co/4YNLWrGS0J. https://t.co/PN8V5DhHzw — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) November 27, 2026

Con el propósito de atender a los connacionales en Estados Unidos, México y Canadá, así como en España e Italia, los centros de atención consular y sedes de servicio extenderán sus turnos hasta la medianoche durante este fin de semana del cierre registral. En territorio estadounidense, la institución activó oficinas temporales en urbes como Saint Paul y Nashville para reforzar la capacidad operativa.

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El registro nacional acumula más de 600 mil documentos vencidos

El titular del RNPN detalló que el sistema registra 5,409,306 documentos emitidos en El Salvador, de los cuales 4.790.812 permanecen vigentes y 618,494 carnés están vencidos. La entidad recordó que la vigencia del carné se extiende por ocho años, lo que originó un ciclo de caducidad concentrado que comenzó a inicios de 2026 y concluirá durante el primer trimestre de 2027, con un universo estimado de 1,6 millones de renovaciones.

Como parte de la modernización de los trámites, el RNPN habilitó la plataforma electrónica dui.sv, que contabiliza alrededor de 30 mil trámites de renovación y reposición mediante validación biométrica facial integrada con el sistema login.sv.

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