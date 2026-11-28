El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)

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“Nos dieron duro”. Esa fue la primera reacción de un importante abogado con llegada a las oficinas de Casa Rosada, ante la consulta de Infobae, cuando el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), el juez camerunés Maurice Kamga, terminó de leer en Hamburgo la orden que rechazó, por 18 votos contra tres, las medidas provisionales que Argentina había solicitado para frenar el proyecto Sea Lion en aguas próximas a las Malvinas.

Fue, para la Argentina, un revés en esta instancia del ámbito internacional para evitar que los ingresos de la explotación petrolera financien y consoliden la presencia británica en las Islas antes de que haya una resolución definitiva sobre la soberanía, una discusión que tiene lugar en otro ámbito: la ONU.

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El fallo deja al consorcio Navitas/Rockhopper sin restricciones inmediatas para avanzar con perforaciones previstas para marzo de 2027. La proyección es millonaria: 23 pozos, una fase de producción de hasta 35 años y una extracción estimada de más de 310 millones de barriles. Y una ganancia de 70.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales argentinas.

Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, y mientras avanza el arbitraje de fondo, el Gobierno se rearma para intensificar una ofensiva jurídica y política en múltiples planos.

“Activar este mecanismo ante el Tribunal del Mar era uno más para intentar frenar de manera urgente las actividades”, señalaron desde la Cancillería a Infobae. Y agregaron: “Vamos a continuar con firmeza hacia el arbitraje y a utilizar todas las herramientas pacíficas que nos ofrece el derecho internacional, con toda nuestra capacidad diplomática, legal y económica. Lo estamos haciendo con firmeza y, de un modo u otro, los vamos a frenar”.

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Así, Argentina avanzará en la constitución del Tribunal Arbitral del Anexo VII y solicitará ante él sus propias medidas provisionales. Leopoldo Godio, titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Argentina (UCA), anticipó a este medio que eso ocurrirá el año que viene. “Argentina va a tratar de pedir medidas distintas, algunas parecidas, y posiblemente tome nota de la disidencia del juez (Bimal) Patel, que es muy interesante”, sostuvo.

El presidente del TIDM, el juez camerunés Maurice Kamga (ITLOS)

La estrategia paralela al arbitraje, aseguran en Casa Rosada, incluye procedimientos sancionatorios contra 65 empresas, fondos de inversión, accionistas y proveedores vinculados a los proyectos en las Islas. El viernes último, antes de conocerse la resolución del TIDM, el Gobierno sumó cinco nuevos expedientes contra accionistas de Navitas: Migdal Mutual, Harel Mutual Funds, Ayalon Mutual Funds, Tamir Fishman Mutual Funds y More Mutual Funds, entre otros fondos israelíes. También presentó denuncias penales contra operadores de aeronaves que ingresan al espacio aéreo argentino sin autorización.

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Esas medidas, según el Gobierno, ya tienen efectos concretos: las principales empresas de servicios petroleros del mundo —SLB, Halliburton, Baker Hughes, Tenaris y DLS Archer, entre otras— declararon públicamente que no participarán en proyectos en Malvinas. El propio operador de Sea Lion reconoció que debió reemplazar a dos contratistas que abandonaron el proyecto y vinculó su salida con las presiones argentinas.

El presidente Javier Milei (REUTERS)

Otra variable es la política. El propio Javier Milei lo planteó en el comunicado oficial que difundió en X, donde cuestionó el fallo, sostuvo que “no es la última palabra” y reclamó a la Cámara de Diputados que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “Su demora entusiasma al gobierno británico”, sostuvo el mandatario.

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“El que no acompaña tiene que explicarles a los argentinos por qué le parece bien regalarles a los ingleses 70.000 millones de dólares en petróleo”, señalaron desde el Gobierno. Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO en Diputados, se alineó: “Es momento de avanzar con su aprobación; la defensa de nuestros intereses estratégicos tiene que estar por encima de cualquier diferencia política”.

Para Godio, lo primero que hay que entender es el alcance real de la decisión del Tribunal del Mar. “Este caso que termina hoy no prejuzga sobre el fondo. Es una etapa estrictamente procesal, de medidas cautelares”, explicó. “No reconoce los derechos soberanos británicos, tampoco declara lícita la explotación de Sea Lion, tampoco niega la existencia de una controversia. Y tampoco resuelve la cuestión de Malvinas”, detalló.

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El problema central, según el especialista, fue que el tribunal detectó una premisa implícita en casi todas las reclamaciones argentinas: para resolverlas, primero había que determinar quién es el soberano de las islas. Y eso, bajo el mecanismo del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), está fuera de la competencia del organismo en esta instancia.

Fue exactamente la estrategia del Reino Unido: encuadrar el debate como una disputa de soberanía territorial para sacar el caso del ámbito marítimo donde Argentina había apostado sus fichas.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham (REUTERS)

El TIDM sí registró en su resolución tres compromisos expresados por el Reino Unido durante las audiencias: que la extracción no comenzaría antes de marzo de 2028, que las perforaciones no se iniciarían antes del 21 de marzo de 2027, y que no se otorgarían nuevas licencias dado que el régimen de licencias se encuentra suspendido. No los convirtió en medidas obligatorias, pero quedaron asentados formalmente ante el organismo.

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El voto de 18 contra 3 fue abrumador, pero las disidencias le abren una ventana a Argentina. Godio destacó el argumento del juez Patel, en relación a la tercera reclamación argentina, vinculada a la protección del medio marino. La mayoría del tribunal entendió que para determinar si existían obligaciones ambientales, primero había que saber quién ejercía soberanía en el área. Patel, en cambio, planteó que ciertas obligaciones de la Parte XII de la Convemar no dependen de la soberanía territorial del Estado, sino del tipo de actividades que se realizan en ese espacio.

Desde esa perspectiva, la pregunta relevante no sería de quién son las islas, sino si el Reino Unido realizó adecuadamente la evaluación de impacto ambiental, si intercambió información, si notificó riesgos, si preparó planes de contingencia. “Para mí es la verdadera crítica”, dijo Godio. “Yo creo que la estrategia argentina de fondo para el Anexo VII va a tener que tocar este punto”, analizó.

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La delegación que representó a la Argentina en el Tribunal del Mar

Por otro lado, y consultado sobre si el fallo contrario en el TIDM debilita la posición argentina en el reclamo histórico sobre la soberanía de las Islas, Godio fue categórico: “No, para nada, porque justamente es el motivo por el cual está diciendo que no: no porque Argentina no tenga razón, sino porque el tipo de controversia mixta hace que el aspecto territorial desplace la característica marítima que es necesario que tenga el caso”, explicó.

Para el jurista, el tribunal adoptó una postura “un poco excesivamente cautelosa” al no reconocer la dimensión marítima del conflicto por la presencia del componente territorial. Pero eso no cierra el expediente: “Ahora la pelota la va a tener el tribunal arbitral”, sostuvo.

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Y concluyó: “Era más fácil argumentar, dar medidas provisionales que argumentar que no. Y argumentaron que no. Eso es, francamente, un poco molesto”. Hasta hoy, el TIDM siempre había ordenado algún tipo de medida provisional. Esta es la primera vez que no decretó nada.

Por otro lado, Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas durante el gobierno de Alberto Fernández, manifestó sus críticas a la estrategia argentina encabezada por Pablo Quirno, el canciller que acumula cuestionamientos de la oposición, como el reclamo aireado de Miguel Angel Pichetto en el Congreso esta semana para interpelarlo por sus declaraciones sobre las elecciones en Brasil.

“Es una mala noticia no solo por el contenido adverso del fallo, sino también por los impactos que tendrá en el proceso arbitral. Es más: Gran Bretaña lo intentará utilizar en la disputa de soberanía”, concluyó el ex diputado kirchnerista.