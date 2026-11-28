El Congreso de Guatemala avanzó en la aprobación del Presupuesto General de 2027 por un monto de Q172.420,9 millones. (Congreso de Guatemala)

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El cierre del período ordinario de sesiones del Congreso de la República, previsto para el 30 de noviembre, abrió un nuevo frente de incertidumbre sobre el futuro del Presupuesto 2027 y la posibilidad de que el presidente Bernardo Arévalo objete el Decreto 32-2026 antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal. La discusión se concentra en los plazos que regulan el veto presidencial, el receso legislativo y la disponibilidad de recursos para las instituciones del Estado desde enero.

El pleno aprobó el presupuesto el 25 de noviembre con 117 votos y bajo la figura de urgencia nacional. Un día después, Arévalo anunció que impulsaría mecanismos para frenar la norma, una decisión que podría quedar condicionada por la entrada en vigor del período extraordinario de sesiones.

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A partir del 1 de diciembre, el Congreso iniciará un receso que se extenderá hasta el 14 de enero de 2027. Durante ese lapso, varios diputados y analistas consideran que el Ejecutivo no podría presentar formalmente una objeción al decreto aprobado.

El Congreso debate la conveniencia del veto presidencial ante un registro de ejecución presupuestaria del Ejecutivo de 45 por ciento en el ejercicio actual. (Congreso de la República de Guatemala)

El veto condicionado por el período extraordinario

La Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que el Ejecutivo no puede enviar un veto al Congreso mientras el Legislativo se encuentra en período extraordinario. Si el mandatario devuelve el decreto con observaciones, el documento solo podría ingresar al Congreso a partir del 14 de enero, cuando comenzará el siguiente período ordinario.

Ese calendario abre interrogantes sobre el estado de la norma durante las primeras semanas del año. La objeción presidencial podría no ser conocida ni resuelta antes del comienzo del ejercicio fiscal, pese a que el presupuesto fue aprobado para regir desde el 1 de enero de 2027.

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El diputado Gustavo Cruz advirtió que, si se concreta el veto, el Ejecutivo tendría que readecuar los presupuestos de las distintas instituciones para asegurar su funcionamiento en los primeros días del año. Esa medida obligaría a los ministerios a ajustar recursos y actividades a las asignaciones que permanezcan vigentes mientras se tramita la decisión presidencial.

La situación implicaría una presión adicional sobre la planificación gubernamental. Las entidades públicas necesitarían definir bajo qué recursos pueden asumir compromisos, ejecutar programas y sostener sus operaciones mientras se determina el futuro del Decreto 32-2026.

El punto más sensible, según los legisladores que alertan sobre ese escenario, es el Tribunal Supremo Electoral. El organismo deberá organizar las elecciones generales de 2027 y, para ello, necesita iniciar compromisos vinculados con alquileres, instalaciones y contrataciones.

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Un diputado consultado sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral “tiene que empezar a hacer compromisos de pago de rentas, de instalaciones, de contrataciones con presupuesto vigente”. El legislador señaló que, sin una asignación definida, la institución requeriría una readecuación presupuestaria adicional.

“Para mandarla tendrían hasta febrero, se atrasarían las elecciones”, planteó el diputado. También afirmó que, a su juicio, “jurídicamente el presidente tendría complicado poder vetar” el decreto, porque la objeción estaría vinculada con la baja ejecución del gasto público.

De acuerdo con ese legislador, el Ejecutivo registra una ejecución presupuestaria de apenas 45% durante el año en curso. Esa cifra forma parte del debate político sobre la conveniencia de frenar un presupuesto aprobado por el Congreso antes de su entrada en vigencia.

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La continuidad presupuestaria y la disputa por enero

La posibilidad de una falta de recursos en enero enfrenta dos interpretaciones. Un sector de diputados sostiene que la objeción solo podría tramitarse desde el 14 de enero, por lo que el presupuesto aprobado quedaría sin una definición durante las primeras dos semanas del ejercicio fiscal.

Otros legisladores consideran que la Constitución Política de la República prevé una salida para evitar esa situación. Según esa lectura, si al 1 de enero no existe un presupuesto nuevo aprobado, continúa vigente el presupuesto de 2026 junto con las modificaciones que tenga incorporadas.

La controversia surge porque el Congreso ya aprobó el Decreto 32-2026. Analistas advierten que esa circunstancia pone en duda la aplicación automática del mecanismo de continuidad, ya que la norma presupuestaria existe, aunque podría ser devuelta por el Ejecutivo sin que el Legislativo pueda conocer la objeción de inmediato.

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Ese vacío de interpretación podría derivar en una suspensión temporal de las transferencias del Ministerio de Finanzas. Las instituciones dependerían entonces de una readecuación de emergencia para mantener actividades y obligaciones durante la transición entre ambos ejercicios.

Cruz reconoció que ese ajuste representaría una carga adicional para organismos que requieren previsibilidad financiera, entre ellos el Tribunal Supremo Electoral. El proceso electoral previsto para 2027 demandará recursos para preparar contrataciones, instalaciones y otros compromisos desde los primeros meses del año.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Willy Ralda, defendió la elaboración del dictamen y rechazó que el presupuesto haya sido aprobado de forma acelerada. El legislador aceptó que Arévalo tiene la facultad de devolver la norma con observaciones y que corresponde al Congreso conocerlas.

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“Estamos en los tiempos que vengan las objeciones y que el Congreso conozca las objeciones. Hay que dar tiempos para que después pase a la Presidencia de la República para que el Ejecutivo lo verifique, lo lea y también está en su derecho de poder vetarlo o aprobarlo”, explicó Ralda.

El titular de la comisión admitió que algunos sectores expresaron inconformidad con la distribución de recursos, aunque defendió el resultado del dictamen. “Para nosotros fue un trabajo bien hecho. Como comisión, yo sé que algún sector que fue tocado siempre va a estar molesto, pero nosotros creemos que lo hicimos de la mejor manera como comisión y los números están claros”, afirmó.

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La definición dependerá de la fecha en que el Ejecutivo formalice su decisión y de la interpretación que adopte el Congreso sobre la relación entre el período extraordinario y las disposiciones constitucionales que regulan el veto presidencial.