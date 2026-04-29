El papel higiénico tiene un rival: estos dispositivos los están remplazando en 2026

La autolimpieza y desodorización automática en smart toilets mantienen el ambiente del baño más higiénico y libre de gérmenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el papel higiénico ha sido el recurso estándar en la higiene personal doméstica. Sin embargo, la llegada de los inodoros inteligentes —también llamados smart toilets o washlets— está cambiando hábitos en los baños en 2026.

Esta tecnología, nacida en Japón, de a poco se posiciona como una tendencia global gracias a su impacto en la salud, la comodidad y el medioambiente.

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Qué diferencia al inodoro inteligente del uso tradicional de papel higiénico

El papel higiénico ofrece una limpieza superficial basada en la fricción. Aunque es práctico y accesible, su uso repetido puede provocar irritaciones, especialmente en personas con piel sensible. Además, el proceso de manufactura y distribución del papel involucra consumo masivo de recursos, desde la tala de árboles hasta el empleo de químicos blanqueadores y la generación de residuos sólidos.

En contraste, el inodoro inteligente integra en un solo equipo las funciones clásicas del inodoro y el bidet, potenciadas con tecnología. Su principal característica es el lavado automatizado con agua, cuya temperatura, presión y dirección pueden regularse fácilmente desde un panel digital, un control remoto o incluso una aplicación móvil.

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Los inodoros inteligentes marcan tendencia en 2026 al reemplazar el papel higiénico con tecnología japonesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo se completa con un secado con aire caliente, eliminando por completo la necesidad de papel higiénico y cualquier contacto manual.

La diferencia clave radica en la profundidad de limpieza: el sistema de lavado con agua remueve los residuos de manera más eficaz y suave, disminuyendo la proliferación de bacterias y cuidando la piel. Muchos modelos incorporan materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza, dando un ambiente más seguro y libre de gérmenes.

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Ventajas tecnológicas de los inodoros inteligentes

Más allá de la higiene superior, los inodoros inteligentes ofrecen un grupo de prestaciones orientadas al confort y la personalización. Entre las funciones más extendidas se encuentran:

Asientos calefaccionados, ideales para los meses fríos.

Sensores de presencia que abren y cierran la tapa automáticamente.

Luz nocturna ambiental para facilitar el uso en la oscuridad.

Programas de esterilización por luz ultravioleta.

Control remoto o integración con aplicaciones móviles, permitiendo configurar perfiles personalizados para cada usuario.

Sistemas de desodorización y autolimpieza de la taza tras cada uso.

El uso de inodoros inteligentes disminuye la deforestación y el consumo de agua, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento es muy intuitivo. Al finalizar el uso, el usuario activa el chorro de agua ajustado a su preferencia y, posteriormente, el secador automático. Todo el proceso transcurre sin la intervención de productos desechables. Incluso los modelos más accesibles incluyen bidet integrado, agua caliente, secado y asiento calefaccionado, priorizando la facilidad de uso y la eficiencia diaria.

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Impacto ambiental y ahorro de recursos

El proceso tradicional del papel higiénico implica deforestación, gasto de agua y generación de residuos sólidos que terminan en vertederos. La transición a la limpieza con agua y aire permite reducir, e incluso eliminar, la dependencia del papel.

A pesar de utilizar agua para la limpieza, estos dispositivos están diseñados para optimizar su consumo. Por ejemplo, un inodoro tradicional puede gastar entre 7,5 y 26,5 litros de agua por descarga, mientras que los modelos inteligentes apenas consumen 3,8 litros, lo que representa un ahorro de hasta el 70 % en cada uso.

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En una familia promedio de cuatro personas, esto supone más de 12.000 litros ahorrados al año. Además, muchos equipos cuentan con certificaciones de eficiencia y sostenibilidad reconocidas internacionalmente.

La instalación de un inodoro inteligente solo requiere una toma eléctrica y conexión de agua, sin reformas complejas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo instalar un inodoro inteligente en casa

La percepción de que instalar un inodoro inteligente requiere reformas complejas es errónea. Los modelos actuales solo precisan una toma de corriente cercana y la conexión a la red de agua, permitiendo su colocación en el mismo espacio de un sanitario convencional. La asesoría técnica es recomendable para asegurar una conexión correcta, pero el proceso es menos invasivo de lo que se suele imaginar.

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Para quienes buscan una alternativa sin obras, existen tapas inteligentes que se acoplan a los inodoros tradicionales y ofrecen muchas de las funciones avanzadas, como lavado con agua, secado y control remoto. El diseño compacto y la ausencia de uniones visibles facilitan la limpieza cotidiana y el mantenimiento.

Mejora el audio Bluetooth con este ajuste del celular

Otra tendencia actual es querer tener una mejor experiencia de audio y mejorar la calidad de un dispositivo Bluetooth desde el celular es posible con un ajuste poco conocido: cambiar el codec predeterminado. La mayoría de teléfonos utiliza el codec SBC, que prioriza la compatibilidad pero sacrifica nitidez y riqueza sonora.

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Cambiar el codec de audio Bluetooth en Android, como LDAC o aptX, mejora notablemente la calidad de sonido en dispositivos compatibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para obtener un sonido más fiel, puedes activar las “Opciones de desarrollador” en Android, acceder al ajuste de “Codec de audio Bluetooth” y elegir alternativas como AAC, aptX o LDAC, según la compatibilidad de tus auriculares o altavoces.

LDAC permite transmitir audio de alta resolución, conservando muchos más matices que SBC. Este simple cambio transforma la experiencia musical, siempre que el receptor acepte el codec seleccionado.

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