La muestra del estudio abarcó a 463 adultos divididos entre usuarios de asistentes virtuales y personas con lazos presenciales o a distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que la intimidad emocional con chatbots de inteligencia artificial se asocia con mayor soledad, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones humanas, aunque ese efecto desaparece cuando la persona cuenta con una red de apoyo social sólida.

Lionel Robert, investigador de la Facultad de Información de esa universidad, realizó el estudio junto con Annette Masterson y Xin Ye. El trabajo se publicó en la revista Computers in Human Behavior: Artificial Humans y fue difundido por Phys.org.

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El equipo encuestó a 463 adultos estadounidenses distribuidos en tres grupos: 155 con vínculos íntimos con chatbots, 153 con lazos humanos a distancia y 155 con lazos humanos presenciales. A diferencia de otros estudios del área, los investigadores reclutaron a sujetos que ya mantenían esos intercambios, en lugar de pedirles que los experimentaran brevemente durante el estudio.

Los usuarios de inteligencia artificial registraron percepciones de conexión emocional e intelectual similares a las de los lazos humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión del grupo de vínculos a distancia fue una decisión metodológica clave: permitió determinar si ciertos patrones eran propios de la interacción con inteligencia artificial o si también aparecían cuando las personas se comunicaban con parejas humanas sin contacto presencial. Los tres grupos eran comparables en edad, distribución por género, duración del vínculo y niveles de depresión declarados.

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Las valoraciones de intimidad emocional e intelectual fueron similares en los tres grupos

Los investigadores analizaron múltiples dimensiones de la intimidad: compartir sentimientos, intercambiar ideas, cercanía sexual, redes sociales compartidas y participación en actividades conjuntas. También midieron la soledad, la satisfacción con el vínculo, el bienestar general y el apoyo social percibido por cada participante.

Una de las conclusiones más llamativas fue que las valoraciones de intimidad emocional e intelectual resultaron similares en los tres tipos de vínculo; esto significa que los usuarios de chatbots percibían niveles de conexión emocional e intelectual equiparables a los de quienes mantenían vínculos con otros sujetos.

El impacto de la soledad en usuarios de chatbots desapareció cuando los sujetos contaban con redes de respaldo social humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los patrones de soledad, satisfacción y bienestar sí mostraron diferencias según el tipo de lazo. En los dos grupos de vínculos humanos, una mayor intimidad emocional se asociaba con menos soledad.

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En cambio, entre quienes usaban un asistente virtual, una mayor intimidad emocional con el chatbot se asociaba con más soledad y, a la vez, con mayor satisfacción con el vínculo. La primera asociación desaparecía entre quienes también contaban con apoyo de otras personas.

El estudio abre interrogantes sobre el lugar de los chatbots en la vida social

Los hallazgos sobre intimidad sexual e intelectual también sorprendieron al equipo. Ambas dimensiones mostraron asociaciones positivas en lazos con chatbots y en vínculos humanos a distancia, pero no en intercambios presenciales: las dos se vincularon con mayor satisfacción, mientras que la intelectual (el intercambio de ideas y el estímulo mental) también se relacionó con mayor bienestar. Estas asociaciones se mantuvieron incluso después de que los investigadores incorporaron el apoyo social como variable de control.

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La intimidad intelectual y sexual incrementó la satisfacción tanto en lazos con chatbots como en parejas a distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo quieran o no, las personas están desarrollando lazos con chatbots de IA”, afirmó Robert, profesor de información y robótica de la Universidad de Michigan. “La pregunta que siempre surge es: ¿es algo bueno o malo?”, planteó el investigador al presentar el estudio.

Para el equipo, los hallazgos no ofrecen una respuesta definitiva, sino que complejizan el debate sobre el lugar de la compañía artificial en la vida social de los individuos. “Cuando comencé esta investigación, pensé que encontraríamos respuestas más sencillas. Pero el hecho de que sea mucho más complejo plantea más preguntas que respuestas sobre nuestras futuras relaciones”, señaló Robert.

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Los investigadores subrayaron que se necesitan más estudios para comprender en profundidad estos vínculos. En particular, aún no está claro de qué manera los asistentes virtuales podrían complementar o reemplazar el respaldo social humano en distintos contextos de vida.