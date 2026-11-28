Guillermo Francos apoyó una eventual reelección de Javier Milei.

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El exjefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó este sábado que el presidente Javier Milei será reelegido para la primera magistratura en 2027 y le puso paños fríos a una eventual interna política con Patricia Bullrich.

El también ex ministro del Interior sostuvo, acerca de una eventual reelección del Presidente, que no ve mal al Gobierno. “Estoy convencido de que al final, teniendo en cuenta lo que se va a oponer al Gobierno, yo creo que al final va a ganar la elección sin problema”, afirmó durante una entrevista con el programa Futuro Imperfecto, que conduce Lorena Maciel en Radio con Vos.

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El exfuncionario fue más allá y aseguró que “Milei tiene un alto nivel de imagen positiva pese a que pasó los tres años de un gobierno, los dos años del ajuste fuerte que se hizo, que va a dar resultado”, y dijo que “no va a hacer un plan platita como todos piden, va a seguir un Gobierno serio en el manejo de los recursos públicos y tratando de no gastar en donde no se puede gastar y donde no hay recursos”.

"Si en algún momento (Milei) me llama para alguna función, por supuesto que la voy a hacer porque soy parte de este proyecto desde el principio", sostuvo Francos

Francos recordó los planteos que hacía cuando fue funcionario de Gobierno: “Miren, la caja está vacía porque la dejaron vacía y la dejaron con deudas. Y esa caja hay que arreglarla, ordenarla”. Y se despegó de los análisis que muestran una situación complicada, principalmente para los jóvenes: “Yo no estoy de acuerdo con que todos vean mal y todos crean que no tienen futuro. Cuando uno lo compara con el estado que había en el 2023, de angustia, como fue en la época final del gobierno de De la Rúa, la época del gobierno de Cristina Kirchner, la parte que fue negativa”, comparó.

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Guillermo Francos dijo sobre una eventual candidatura de Bullrich: "Lo que hace Patricia no está mal, ella sin duda es una dirigente política de mucho peso, de una larga trayectoria, pasó por todos los partidos”

Las diferencias con Bullrich

En otra parte de la entrevista, pusieron al aire un fragmento de una reciente entrevista que le hicieron a Patricia Bullrich en la que le preguntaron si apoyaba la reelección de Milei, a lo que la senadora respondió: “Yo estoy dentro de un proyecto y yo creo que este proyecto es fundamental que reelija, todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda y discutir entre nosotros y con la sociedad cuáles son aquellos elementos que nos van a ayudar a llegar holgados a la elección. Creo que es muy importante mantener los fundamentos de este proyecto”.

El actual integrante del directorio de YPF respondió: “Una cosa es decir las cosas (para afuera) y otra decirlas para adentro, a mí me parece que lo que hace Patricia no está mal, ella sin duda es una dirigente política de mucho peso, de una larga trayectoria, pasó por todos los partidos”.

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Guillermo Francos opinó sobre una eventual candidatura de Patricia Bullrich

Y agregó: “Yo no creo que ella vaya a separarse, ni creo, como es inteligente, que piense que puede competir con el presidente Milei en una elección presidencial. Pierde por lejos, si mirás las encuestas con Milei tiene el 30 % y ella tiene 6 o 7 siete en intención de voto, no en imagen, porque ahí está muy bien”.

Y ante la consulta, y los rumores, acerca de una eventual dupla política con Milei con miras a la vicepresidencia en 2027, sostuvo: “No es un tema que depende de mí, es un tema que depende del presidente. Si en algún momento me llama para alguna función, por supuesto que la voy a hacer porque soy parte de este proyecto desde el principio. Y, para dejarlo claro, no me estoy postulando para nada”.

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“Yo no creo que se esté cayendo todo”

En el contexto socioeconómico del país, Maciel le recordó a Francos que “hay fábricas locales que cierran produce una angustia de gente que no sabe qué le viene en el futuro”. Y apuntó: “La angustia era financiera, pero ahora la angustia es del día a día, de que no, no se llega a fin de mes”.

Ante esta coyuntura, Francos respondió reconociendo que “la situación es compleja”, pero luego sostuvo: “No estoy tan seguro de que la gente no llegue a fin de mes o que busque la forma de llegar a fin de mes a través de la disminución de consumo”.

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“Yo no creo que se esté cayendo todo, por supuesto que reconozco las dificultades que hay, muchas empresas y comercios que cierran, negocios que ya no pueden competir con eso, entonces cierran y tienen que cambiar a otra cosa”, continuó.

Y para redondear el concepto, fundamentó: “Es cierto que se han perdido muchos empleos formales, que en algún momento se van a recuperar, pero se han generado empleos informales. ¿Es bueno eso? No, no lo es, porque los empleos formales son los que sirven para financiar el sistema previsional. Pero yo creo que hay que hacer muchas reformas todavía en la Argentina”.

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