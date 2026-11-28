GTA VI todavía no cuenta con una versión oficial para PC, pero ciberdelincuentes aprovechan la expectativa de los jugadores para distribuir falsas descargas.

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El lanzamiento de GTA VI se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes de la industria de los videojuegos, pero también en una oportunidad para los ciberdelincuentes.

Mientras millones de usuarios exploran el estado ficticio de Leonida desde PlayStation 5 y Xbox Series X|S, quienes juegan en PC se encuentran con páginas que prometen descargar versiones del título para Windows. Sin embargo, estas ofertas esconden programas maliciosos diseñados para robar información personal y datos financieros.

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La alerta fue difundida por la empresa de ciberseguridad Bitdefender, que identificó repositorios de GitHub que promocionan supuestos ports de GTA VI para computadoras. Estas publicaciones aseguran que el videojuego puede ejecutarse en PC con características adicionales, como una alta frecuencia de imágenes, gráficos mejorados, compatibilidad con modificaciones y acceso al modo online sin necesidad de utilizar una cuenta de Rockstar.

Los repositorios fraudulentos de GitHub prometen ejecutar GTA VI en computadoras con gráficos mejorados y compatibilidad con modificaciones. (Rockstar)

No obstante, los archivos no contienen una versión funcional del videojuego, sino instrucciones para ejecutar comandos que pueden comprometer la seguridad del equipo. La estrategia busca convencer a los usuarios de que realicen acciones que normalmente evitarían, como introducir códigos desconocidos en herramientas del sistema con permisos de administrador.

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Cómo funcionan las falsas descargas de GTA VI para PC

Los repositorios identificados utilizan una presentación similar a la de un proyecto legítimo. Incluyen requisitos mínimos del sistema, recomendaciones para solucionar posibles errores y explicaciones sobre las características que supuestamente ofrece el port. También afirman que el código fuente está disponible públicamente y que los archivos fueron revisados mediante valores hash para comprobar su integridad.

Estos elementos buscan transmitir confianza y reducir las sospechas de quienes visitan las páginas. Sin embargo, el engaño aparece cuando el usuario intenta descargar el supuesto videojuego.

En lugar de ofrecer un instalador convencional, las instrucciones solicitan abrir Windows Terminal o PowerShell, herramientas que permiten introducir comandos directamente en el sistema operativo. Después, indican que se debe pegar una secuencia de código y ejecutarla con privilegios de administrador.

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Las páginas falsas solicitan introducir comandos en Windows Terminal o PowerShell para instalar un supuesto port del videojuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la descarga no comienza, algunas páginas recomiendan añadir una exclusión en Seguridad de Windows para evitar que el antivirus interfiera con el proceso. Esta indicación representa otra señal de alerta, ya que desactivar las protecciones del equipo o permitir archivos desconocidos puede facilitar la instalación de software malicioso.

El procedimiento corresponde a una modalidad de engaño conocida como ClickFix, que utiliza instrucciones aparentemente técnicas para conseguir que las propias víctimas ejecuten comandos peligrosos. En lugar de explotar necesariamente una vulnerabilidad del sistema, los atacantes manipulan al usuario para que realice las acciones que permiten instalar el malware.

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Qué información pueden robar los ciberdelincuentes

Según Bitdefender, la etapa final de esta campaña probablemente consiste en infectar los equipos con un infostealer, un tipo de programa malicioso especializado en recopilar información almacenada en una computadora.

Este software puede extraer datos sin que el propietario lo advierta y enviarlos a servidores controlados por los atacantes. Entre la información que buscan se encuentran credenciales de acceso, contraseñas y otros datos que pueden utilizarse para ingresar a servicios personales.

Con esos registros, los delincuentes pueden intentar suplantar la identidad de las víctimas, acceder a cuentas digitales y realizar fraudes financieros. Por eso, el riesgo no se limita a perder el acceso a un videojuego o instalar un programa no deseado: también puede comprometer servicios bancarios, correos electrónicos y perfiles personales.

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Bitdefender advierte que estas instrucciones pueden instalar infostealers, programas maliciosos capaces de robar contraseñas y datos personales. (Captura de video)

Qué hacer si se ejecutó el comando malicioso

Bitdefender recomienda tomar medidas inmediatas si una persona siguió las instrucciones de alguno de estos repositorios y ejecutó el código en su computadora.

El primer paso es desconectar el dispositivo de Internet para dificultar que el programa malicioso continúe enviando información a los atacantes. Después, se debe realizar un análisis completo del sistema para detectar y eliminar posibles amenazas.

También es importante utilizar otro dispositivo que no esté comprometido para cambiar las contraseñas de las cuentas personales y cerrar todas las sesiones que permanezcan activas. Además, conviene revisar los movimientos bancarios y las cuentas digitales para identificar compras desconocidas, accesos sospechosos o modificaciones en la configuración del correo electrónico.

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Los ciberdelincuentes utilizan el nombre de GTA VI para engañar a los usuarios y conseguir que desactiven las protecciones de seguridad de sus computadoras. (Rockstar)

GTA VI todavía no tiene una versión oficial para PC

La principal señal para reconocer estas ofertas fraudulentas es que Rockstar Games todavía no ha lanzado ni anunciado una fecha oficial para la versión de GTA VI en computadoras. El videojuego está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que cualquier página que prometa descargar una versión funcional para Windows o macOS debe tratarse con desconfianza.

La expectativa por jugar GTA VI en PC puede llevar a los usuarios a buscar alternativas antes de que exista un lanzamiento oficial. Sin embargo, descargar archivos de repositorios desconocidos, ejecutar comandos de terceros o desactivar el antivirus puede convertir esa búsqueda en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes.

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