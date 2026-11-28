Unidades de Interpol Panamá aprehendieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a alias “Vaquita”, ciudadano colombiano requerido por Estados Unidos por su presunta vinculación con una conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Captura de video

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Un ciudadano colombiano conocido con los alias de “Vaca” o “Vaquita” fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, donde unidades de Interpol ejecutaron su captura por un requerimiento judicial de Estados Unidos.

La Policía Nacional informó que el extranjero es solicitado por las autoridades estadounidenses por su presunta vinculación con el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, una acusación relacionada con actividades de tráfico de sustancias ilícitas.

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El colombiano se encontraba en tránsito por Panamá, procedente de República Dominicana y con destino a Colombia, cuando fue interceptado en la terminal aérea. Tras su aprehensión, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

El requerimiento fue emitido por un tribunal de distrito estadounidense, donde también se le vincula con una presunta conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas. Las investigaciones están relacionadas con el supuesto envío de cocaína hacia Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha sido escenario de capturas de ciudadanos extranjeros requeridos por autoridades judiciales de otros países. Tomada de X

La figura penal de conspiración contempla la existencia de un acuerdo entre dos o más personas para cometer una actividad ilícita. La acusación no implica necesariamente que el investigado haya participado directamente en la fabricación o el transporte de los estupefacientes.

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Las autoridades panameñas no divulgaron la identidad completa del colombiano, tampoco precisaron las cantidades de droga vinculadas con la investigación, el período durante el cual habría operado ni la organización criminal con la que presuntamente estaría relacionado.

La captura de “Vaquita” se suma a otros procedimientos realizados durante noviembre contra extranjeros requeridos por la justicia estadounidense. El pasado 7 de noviembre fue aprehendido otro colombiano, solicitado por el presunto delito de conspiración para importar cocaína.

En ese caso, el Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional con fines de extradición, en atención a una orden de captura emitida por el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

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A principios de noviembre también fueron detenidos en Punta Paitilla, en la capital panameña, dos ciudadanos ecuatorianos, padre e hijo, identificados como Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, requeridos por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional.

Alias “Gatito” fue aprehendido en El Chorrillo por su presunta vinculación con la pandilla Badag o BGD. Tomada de la PN

En abril, las autoridades interceptaron en Tocumen a un hondureño de 44 años, señalado como presunto integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, que habría utilizado Panamá como punto logístico.

Mientras Interpol ejecutaba procedimientos contra personas requeridas por tribunales extranjeros, las autoridades panameñas también intensificaban las acciones contra estructuras criminales locales. Entre las capturas anunciadas esta semana figura la de otro sospechoso con un particular sobrenombre: alias “Gatito”.

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El hombre fue aprehendido en el corregimiento de El Chorrillo, en la capital del país, por su presunta vinculación con la pandilla Badag o BGD, que opera en Santa Eduviges, y enfrenta un requerimiento por asociación ilícita en la modalidad de pandillerismo.

Un día después, el Ministerio Público informó sobre la detención provisional de un joven de 21 años que figuraba en la lista de los más buscados del país, por su presunta pertenencia a una organización delictiva que opera en Las Garzas.

Con su captura, efectuada el 25 de noviembre tras una persecución policial, aumentó a ocho el número de detenidos vinculados con esta agrupación, investigada por homicidios, privación de libertad, lesiones personales y posesión ilícita de armas y drogas.

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Las investigaciones contra una agrupación delictiva que opera en Las Garzas han dejado ocho personas detenidas. Captura de video-Archivo

La Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita también consiguió la detención provisional de otros tres hombres, señalados como presuntos integrantes de agrupaciones criminales que operaban en los corregimientos de Pedregal y Tocumen.

Dos de los investigados fueron aprehendidos mediante la Operación Bastión, relacionada con una investigación iniciada en 2025 contra una pandilla de San Joaquín. El tercero era requerido dentro de la Operación Combate, cuyo expediente se remonta a marzo de 2023.

En materia de cooperación internacional, la Policía Nacional informó que entre enero y mayo de 2026 se concretaron 55 aprehensiones mediante Interpol. De estas, 22 correspondieron a personas localizadas en Panamá y otras 33 a individuos requeridos por la justicia panameña ubicados en el extranjero.

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