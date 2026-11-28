El FBI investiga a la exejecutiva de Super Micro Cenly Chen por el presunto desvío irregular de procesadores de inteligencia artificial hacia China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El FBI puso la mira en Cenly Chen, exejecutiva de Super Micro Computer y esposa de Jay Puri, asesor sénior de Nvidia, en la investigación por servidores con chips de inteligencia artificial que habrían sido enviados ilegalmente a China, según informó el miércoles The Wall Street Journal.

La historia tiene un trasfondo personal que llama la atención: Puri y Chen sostuvieron una relación sentimental durante años. Mientras él controlaba la distribución de los procesadores más avanzados de la compañía de Santa Clara, California, ella supuestamente presionaba desde la fabricante de servidores para obtener ese suministro.

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El caso se suma a un patrón que ya tiene otro nombre propio en Silicon Valley: el propio CEO de Nvidia, Jensen Huang, enfrenta señalamientos similares por sus vínculos con directivos de empresas cliente investigadas por presunta exportación ilegal de chips de inteligencia artificial a Beijing.

Jay Puri y Cenly Chen: la boda en California que derivó en una investigación federal por chips de Nvidia

Puri, de 71 años, y Chen, de 50, se casaron el 7 de marzo de 2026 en Big Sur, California, tras años de relación, de acuerdo con registros civiles citados por el diario.

El ejecutivo trabajó en la chipera de Santa Clara desde 2005; en junio de 2026 anunció su jubilación y el 24 de agosto dejó formalmente el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Campo Mundiales, rol que asumió Nick Parker, exejecutivo de Microsoft. Puri permanece en Nvidia como asesor sénior.

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Durante el noviazgo, su equipo era responsable de decidir cómo se distribuían los semiconductores de inteligencia artificial entre los clientes de Nvidia.

Jay Puri supervisó la distribución global de chips en Nvidia durante su relación sentimental con Cenly Chen antes de casarse en California. (X/@IntCyberDigest)

Doce días después de la boda, el 19 de marzo, fiscales federales presentaron cargos por presunta violación de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos contra un cofundador de la empresa de San José, Yih-Shyan “Wally” Liaw, un gerente de ventas y un intermediario externo.

Los investigadores federales interrogaron a fuentes del sector sobre altos ejecutivos, aunque Cenly Chen no cuenta con una acusación formal. (Captura)

Super Micro no fue acusada y se presenta como víctima del esquema. Liaw se declaró inocente; el intermediario llegó a un acuerdo con la fiscalía y el gerente de ventas, con base en Taiwán, no se presentó ante el tribunal.

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Chips de IA presuntamente desviados a China: el esquema de USD 500 millones que viola las leyes de exportación de Estados Unidos

Según la acusación, los tres imputados habrían desviado al mercado asiático servidores por más de USD 500 millones, parte de un pedido de aproximadamente USD 2.500 millones gestionado a través de una empresa del sudeste asiático entre 2024 y 2025.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afronta cuestionamientos por sus vínculos con compañías indagadas por exportaciones ilícitas a Beijing. (X)

El esquema habría servido para sortear las restricciones que Estados Unidos impone sobre tecnología de punta con destino a Beijing, en lo que las autoridades describen como una operación de exportación ilegal de chips de inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afronta cuestionamientos por sus vínculos con compañías indagadas por exportaciones ilícitas a Beijing. (Linkedin/Jay Puri)

El WSJ informó que agentes del FBI entrevistaron recientemente a una persona vinculada con la fabricante de servidores y solicitaron información sobre altos directivos, entre ellos Chen. Ella no está acusada y declaró que las autoridades federales no la contactaron directamente. Un cargo de investigación no equivale a una imputación formal.

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Conflicto de intereses en Nvidia y Super Micro: lo que destapó el fondo bajista Muddy Waters

El vínculo entre ambos ejecutivos llegó al centro del debate público por dos vías. Una demanda de accionistas alegó que Chen habría tenido un papel en la adquisición de procesadores de la empresa de Santa Clara por parte de Super Micro.

Días antes de la publicación del WSJ, el fondo bajista Muddy Waters —especializado en posiciones cortas sobre empresas con señales de riesgo— difundió un informe que señalaba los lazos de la pareja como un elemento de riesgo para los inversores de ambas compañías.

Cenly Chen y la firma Super Micro rechazaron la existencia de beneficios indebidos en la compra de componentes avanzados para servidores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La relación era un secreto a voces entre empleados de las dos firmas en Silicon Valley. La pareja fue fotografiada en 2024 en la gala anual de máscaras de la Ópera de San Francisco y, en abril, volvió a aparecer en un evento de la Academia de Ciencias de California junto a otros directivos de Nvidia y sus parejas, semanas después de que la acusación federal se hiciera pública.

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La palabra de Chen, Super Micro y Nvidia sobre la investigación del FBI

Chen, hoy directora ejecutiva de la firma de servicios en la nube ChronoScale, rechazó haberse beneficiado del vínculo. “Nunca tuve que depender de relaciones personales para obtener ventajas profesionales”, respondió al diario por correo electrónico. La fabricante de servidores, por su parte, afirmó que ella no gestionaba la relación general con la chipera ni intervenía en la compra de componentes de inteligencia artificial.

Wes Cummins, director de Applied Digital, reconoció al WSJ que la relación generaba apariencia de conflicto de intereses en Nvidia y Super Micro, aunque aclaró no tener conocimiento de un trato preferencial. El caso de los tres acusados sigue abierto y no hay fecha pública para una decisión judicial sobre Chen.

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