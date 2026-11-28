La Asociación Paraguaya de Fútbol despide los "clubes calendario" (ABC Deportes)

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La Asociación Paraguaya de Fútbol aprobó una reglamentación que obligará a los llamados “clubes calendario” a modificar su denominación oficial antes de la temporada 2028: la medida alcanza a las instituciones cuyos nombres remiten a fechas patrias, históricas o religiosas. En total, diez entidades de las primeras categorías del fútbol paraguaya deberán cambiar sus nombres: uno de la Primera División, tres de la segunda y seis de la tercera.

El Consejo Ejecutivo de la APF avaló la norma por unanimidad y otorgó todo 2027 como período de adaptación para que los equipos involucrados actualicen sus registros, ajusten sus estatutos y resuelvan cómo se identificarán en adelante.

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La decisión fue impulsada por el presidente de Nacional, Enrique Sánchez, quien planteó que los cambios responden a una cuestión legal y a la necesidad de fortalecer la proyección institucional de los clubes. Las fechas integran el patrimonio nacional, por lo que no pueden ser registradas como marcas privadas ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

Con esa restricción como punto de partida, la APF pretende que las entidades incorporen denominaciones originales, relacionadas con sus ciudades, regiones o tradiciones, que puedan ser protegidas legalmente y utilizadas para desarrollar una marca propia.

Sánchez aclaró que espera que “los clubes puedan tener mayor significación en cuanto a promociones, patrocinio e identidades regionales y locales, con mayor arraigo y mayor fortaleza institucional” en una entrevista con ABC Color de Paraguay. “Uno no puede inscribir en Paraguay, en los registros de propiedades, nombre de fechas. Los nombres de fechas son nacionales, no son propios”, insistió.

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La nueva regla obligará a los clubes afectados a abandonar las referencias directas al calendario para continuar en los torneos organizados por la APF. La entidad considera que el cambio puede mejorar la identificación de cada institución con su comunidad, reforzar el vínculo con los hinchas y abrir oportunidades comerciales. La elección de las futuras denominaciones quedará en manos de los propios clubes, que deberán encontrar una alternativa capaz de cumplir con el requisito legal sin romper por completo con la identidad que construyeron entre sus socios y simpatizantes.

2 de Mayo es el único afectado en la máxima categoría (créditos: Club 2 de Mayo)

En la máxima categoría, el único equipo alcanzado será el 2 de Mayo, de Pedro Juan Caballero. Su presidente, Víctor Duarte, expresó la inquietud que genera la medida para una institución identificada desde hace décadas con esa denominación: “Somos una sociedad deportiva, por lo que no es fácil manejar esto. No queremos perder la identidad que se ganó en estos 90 años”.

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La División Intermedia tendrá tres casos: 12 de Junio, 12 de Octubre de Itauguá y Quinceno FC. Este último enfrenta una situación particular porque ya había reemplazado su anterior nombre, 15 de Mayo, vinculado a San Isidro Labrador, pero esa modificación no será suficiente para quedar fuera de la norma. Sánchez confirmó que Quinceno FC seguirá alcanzado porque su actual denominación también mantiene una alusión a una fecha, de modo que deberá buscar otra alternativa antes de que venza el período de adecuación.

La norma impulsada por la APF comenzará a regir a partir de 2028 (REUTERS/Jorge Adorno)

La mayor cantidad de instituciones involucradas se concentra en la Primera División B: 3 de Noviembre, 1° de Marzo, 29 de Septiembre, 24 de Septiembre, 3 de Febrero Chacarita y 12 de Octubre SD. La Primera División C no cuenta con equipos afectados, por lo que la aplicación directa de la norma se repartirá entre la élite, la Intermedia y la Primera B, además de los clubes que puedan ingresar a las competiciones nacionales en los próximos años.

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La resolución contempla una excepción para las entidades afiliadas a la Unión del Fútbol del Interior que compiten exclusivamente en ligas regionales. Esos equipos podrán conservar sus nombres mientras no ingresen a la estructura profesional ni participen en la Copa Paraguay. Si dan ese paso, deberán ajustarse a la misma reglamentación, abandonar la referencia de calendario y competir bajo una denominación que pueda registrarse como marca.