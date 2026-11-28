WhatsApp incorporó una herramienta para crear stickers con audio a partir de fotografías y videos almacenados en el celular. (Imagen ilustrativa)

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Las Guerreras K-pop se han convertido en protagonistas de memes, imágenes y stickers que circulan por WhatsApp y otras redes sociales. Ahora, los usuarios pueden llevar estas estampas digitales un paso más allá: incorporarles sonidos para compartir fragmentos de audio junto con sus personajes favoritos.

La nueva característica ofrece la posibilidad de utilizar fotografías y videos almacenados en el celular para generar stickers con sonido. De esta manera, una imagen de Las Guerreras K-pop puede acompañarse con una grabación o un archivo de audio, mientras que un video permite conservar parte de su sonido original.

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La herramienta comenzó a implementarse durante noviembre en dispositivos Android y iPhone. Sin embargo, su disponibilidad puede variar según el equipo y la versión de WhatsApp instalada. Por ello, antes de intentar crear una estampa, conviene comprobar si la actualización ya llegó al teléfono.

Los fanáticos de Las Guerreras K-pop pueden convertir imágenes de Rumi, Mira y Zoey en stickers personalizados con sonido. (Fotocomposición Infobae)

Cómo activar los stickers con audio en WhatsApp

Para utilizar esta característica, primero es necesario contar con una versión de WhatsApp que incluya el nuevo editor de stickers. La aplicación se actualiza desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo.

Los pasos para comprobar si está disponible son los siguientes:

Ingresar a Google Play Store en Android o App Store en iPhone. Buscar WhatsApp en la tienda de aplicaciones. Comprobar si aparece una actualización pendiente. Pulsar en la opción ‘Actualizar’, si está disponible. Abrir WhatsApp y entrar en cualquier conversación. Acceder al apartado de stickers y revisar si aparece la herramienta para crear estampas con audio.

Si la función todavía no aparece, significa que el despliegue aún no está disponible para ese dispositivo. En ese caso, será necesario esperar a que Meta habilite la característica para más usuarios.

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El editor de WhatsApp permite añadir grabaciones o archivos de audio de hasta 10 segundos a una imagen. (Imagen ilustrativa)

Cómo crear stickers con audio de Las Guerreras K-pop desde una imagen

Una de las posibilidades del editor consiste en convertir una fotografía en un sticker y añadirle un sonido de hasta 10 segundos. Esto permite utilizar una imagen de Rumi, Mira o Zoey y acompañarla con una grabación o un archivo de audio guardado en el teléfono.

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación. Acceder al apartado de stickers y seleccionar ‘Crear sticker’. Elegir una fotografía de Las Guerreras K-pop desde la galería del celular. Pulsar el ícono de ondas sonoras que aparece en el editor. Grabar un sonido o seleccionar un archivo de audio almacenado en el dispositivo. Recortar el fragmento elegido hasta alcanzar un máximo de 10 segundos. Revisar el resultado y guardar el sticker.

Una vez creado, el usuario podrá compartirlo en sus conversaciones. El sonido se reproduce cuando el destinatario toca la estampa digital, por lo que la imagen también puede visualizarse sin necesidad de escuchar el audio.

Los videos de Las Guerreras K-pop también pueden convertirse en stickers animados con fragmentos de hasta cinco segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear stickers con sonido a partir de un video

WhatsApp también permite utilizar videos para generar stickers animados que conservan el sonido original del archivo. Esta alternativa resulta útil para seleccionar una escena de Las Guerreras K-pop y convertirla en una estampa breve.

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El procedimiento es similar al anterior:

Abrir una conversación de WhatsApp. Ingresar al menú de stickers y seleccionar la opción de creación. Elegir un video de Las Guerreras K-pop almacenado en el celular. Seleccionar el fragmento que se desea convertir en sticker. Ajustar la duración del contenido a un máximo de cinco segundos. Comprobar que el audio corresponda al momento elegido. Guardar el resultado y compartirlo en una conversación.

A diferencia de los stickers creados desde fotografías, esta opción utiliza un fragmento audiovisual. Por eso, es importante elegir una parte del video en la que el sonido sea reconocible y no exceda el tiempo permitido.

Los usuarios pueden guardar en sus favoritos los stickers con audio que reciben de sus contactos para compartirlos en otras conversaciones.

Cómo guardar los stickers con audio que envían por WhatsApp

No es necesario crear cada estampa desde cero. Si un contacto comparte un sticker con audio de Las Guerreras K-pop, existe la posibilidad de incorporarlo a la colección personal de WhatsApp.

Para intentarlo, basta con localizar el sticker dentro de la conversación, mantenerlo presionado y seleccionar ‘Añadir a favoritos’, si aparece esa opción. Después, podrá encontrarse en la sección de stickers favoritos para utilizarlo en otros chats.

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Esta herramienta facilita que los usuarios compartan sus creaciones y amplíen sus colecciones sin tener que repetir el proceso de edición. Así, las imágenes y escenas de Las Guerreras K-pop pueden convertirse en stickers personalizados con sonidos para utilizar en las conversaciones cotidianas.