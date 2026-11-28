Mauricio Pochettino sumó su segunda derrota en tres partidos al mando del United (Foto: Reuters/Phil Noble)

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Manchester United no levanta cabeza y la preocupación en Inglaterra es cada vez mayor. En la tercera presentación de Mauricio Pochettino como entrenador, los Diablos Rojos perdieron 4-0 en Old Trafford contra Brentford por la 12ª fecha de la Premier League y profundizaron su preocupante situación en la zona de descenso.

Si bien el torneo recién esta en sus inicios (cuenta con 38 jornadas), el combinado de Manchester figura anteúltimo en la tabla de posiciones con ocho puntos: supera por uno al Crystal Palace y está un punto detrás de Sunderland. Ambos equipos deben presentarse todavía este domingo: el primero recibirá al Hull City y el segundo será anfitrión de Tottenham.

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Delante de los tres equipos que en este contexto estarían descendiendo al Championship figuran el Ipswich Town (recibirá al Aston Villa en el último turno del sábado) y Fulham (será local contra Bournemouth) con once puntos. Los tres últimos de la tabla bajarán a la segunda división.

Para el entrenador argentino fue su tercera presentación sin alegrías desde que tomó el mando del equipo hace una semana. Perdió 4-0 con Liverpool por la fecha pasada de la Premier y empató 2-2 con Sporting Lisboa de Portugal entre semana por la Champions League.

En este caso, con el argentino Lisandro Martínez como titular (fue amonestado y Poch lo reemplazó en el entretiempo por Luke Shaw), los Diablos Rojos se fueron al vestuario en la primera mitad con un 0-2 en el marcador tras sufrir dos goles en menos de 15 minutos de la mano de Callum Wilson. En la segunda etapa, Kristoffer Ajer y Kevin Schade pusieron cifras definitivas.

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United sólo ganó un partido en el certamen inglés (5-2 de local ante Ipswich Town) y lleva diez fechas consecutivas sin triunfos. En total, sus registros marcan seis derrotas y cinco empates. Además, contabilizan 27 goles en contra y comparten el peor registro de la Premier junto con el Palace.

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