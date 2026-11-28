Bancos, organismos y consultoras mantienen previsiones de expansión para el año próximo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La economía argentina cerraría 2026 con una actividad agregada debilitada, pero economistas de bancos, organismos y consultoras mantienen previsiones de expansión para el año próximo. La expectativa de crecimiento para 2027 se apoya en las exportaciones de energía y minería, la inversión y una recuperación gradual del crédito, aunque la incertidumbre electoral, la fragilidad del consumo y las necesidades de financiamiento pueden alterar ese escenario.

Las estimaciones difieren en magnitud. J.P. Morgan prevé una suba de 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI), el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) marca una suba de 2,1% y Morgan Stanley calcula 2,4%. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de octubre, proyectó una expansión de 3,5 por ciento.

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El rango revela un acuerdo sobre la dirección de la actividad y una diferencia marcada sobre la intensidad de la recuperación. Las proyecciones parten, además, de una base baja: O.J. Ferreres estimó que la actividad cayó 2,3% interanual en octubre, Equilibra calculó una baja de 2,5% y Analytica midió un retroceso mensual de 0,3% en su índice líder.

Las exportaciones aparecen como el motor principal

J.P. Morgan proyecta que el PBI crecerá 1,8% en 2027, con una expansión anualizada de entre 3% y 4% durante el primer semestre, impulsada por las ventas externas. Bajo el título “Growth on one engine”, el informe define una recuperación concentrada en un único motor: las exportaciones.

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El aumento de la producción de petróleo en Vaca Muerta, asociado al avance del oleoducto Vaca Muerta Sur, ocupa un lugar central en la hipótesis de crecimiento de las exportaciones (J.P. Morgan)

La entidad espera que las exportaciones aumenten 21,6% en 2027. Su cálculo contempla unos USD 6.000 millones adicionales de ventas externas de bienes, de los cuales USD 5.000 millones corresponden a energía y USD 1.000 millones de minería. El aumento de la producción de petróleo en Vaca Muerta, asociado al avance del oleoducto Vaca Muerta Sur, ocupa un lugar central en esa hipótesis.

En su escenario base, el banco prevé un superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos de USD 7.200 millones, equivalente a 1% del PBI. Las exportaciones de energía y minería compensarían en parte una recuperación gradual de las importaciones, mientras las ventas agropecuarias se mantendrían en torno a los niveles de 2026, apoyadas en mejores rendimientos tras el impacto de El Niño.

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Morgan Stanley coincide en que agro y energía serán los pilares de la expansión. Según el análisis compartido por la entidad, “el crecimiento del próximo año debería seguir impulsado por las exportaciones, con una recuperación gradual de la inversión”. También prevé que la mayor capacidad de oleoductos y gasoductos favorezca las exportaciones de petróleo.

Los bancos internacionales advierten que la incertidumbre por las elecciones presidenciales de octubre de 2027, donde Javier Milei buscará la reelección, frenará la actividad en el segundo semestre (Foto: Maximiliano Luna)

Los datos de 2026 dan sustento a esa lectura sectorial, aunque también exhiben su límite. O.J. Ferreres registró en octubre una expansión interanual de 17,8% en minas y canteras, mientras C-P Consultora y Equilibra marcaron que petróleo, minería y los sectores primarios explicaban gran parte de la mejora acumulada. La industria, el comercio, la construcción y el consumo mostraron, en cambio, una trayectoria más débil.

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La inversión y el RIGI son el segundo pilar del escenario

La recuperación prevista para 2027 también supone que los proyectos de inversión pasen de los anuncios a la ejecución.

Morgan Stanley vincula ese proceso con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que debería impulsar en forma paulatina la compra de bienes de capital y la construcción. El informe advierte que “la ejecución de los proyectos ya comprometidos cobra especial relevancia” frente a la incertidumbre electoral.

La recuperación prevista para 2027 también supone que los proyectos de inversión pasen de los anuncios a la ejecución

J.P. Morgan incorpora cerca de USD 6.000 millones de ingresos asociados al RIGI mediante préstamos e inversión extranjera directa. Su escenario de continuidad contempla, además, el desarrollo del mercado de capitales y las concesiones obras de infraestructura como parte de la agenda que permitiría ampliar la capacidad productiva.

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El FMI había ubicado a la inversión entre los fundamentos de su proyección de 3,5% para 2027, junto con una relajación de las condiciones financieras, las exportaciones agroenergéticas y reformas orientadas a reducir restricciones de oferta. Ese pronóstico fue elaborado en octubre, antes de los últimos indicadores privados de actividad de noviembre.

El FMI había ubicado a la inversión entre los fundamentos de su proyección de 3,5% para 2027, junto con una relajación de las condiciones financieras (Foto: Reuters)

La inversión, sin embargo, no depende únicamente de los incentivos sectoriales. Requiere un marco financiero y cambiario que permita planificar desembolsos de largo plazo. Ahí aparece uno de los principales puntos de contacto entre el desempeño de la economía real y el calendario político de 2027.

El mercado interno podría mejorar

La diferencia más relevante entre los escenarios está en el lugar asignado al consumo. Morgan Stanley anticipa una mejora gradual de los salarios reales y una expansión moderada del crédito, que permitirían una recuperación paulatina de la demanda de los hogares. El informe advierte, de todos modos, que la baja de la morosidad podría llevar a los bancos a reabrir el financiamiento al consumo con cautela.

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El REM, que reúne las previsiones de 45 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, estimó una inflación de 21,9% para diciembre de 2027 y una tasa de interés mayorista (Tamar) de 22% nominal anual al cierre del año. Ese marco supone una nominalidad menor a la de 2026, aunque no asegura por sí mismo una recuperación de los ingresos o del crédito.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado prevé un repunte de 2% en el cuarto trimestre de 2026 que dejará arrastre estadístico para el inicio de 2027

J.P. Morgan presenta una visión más prudente. El banco sostiene que el consumo privado seguirá contenido si no se recalibra el marco de política económica. El informe llega a 2027 con un diagnóstico de mercado laboral débil: el empleo asalariado registrado cayó 0,8% interanual en septiembre y los salarios reales formales permanecían por debajo de los niveles de fines de 2025 y del máximo del primer trimestre de 2026.

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Los relevamientos de actividad refuerzan esa cautela. C-P Consultora destacó que los indicadores de consumo registraron caídas en septiembre: supermercados, autoservicios mayoristas, centros de compras y electrodomésticos. La consultora sostuvo que “la caída de la demanda agregada, en el marco de la crisis de ingresos y el ajuste fiscal, ya no logra ser compensada por los sectores primarios”.

El rebote de 2027 también depende del arrastre que deje 2026

Parte de la expansión proyectada podría comenzar antes de enero, por un efecto estadístico. El REM esperaba una contracción de 2,3% desestacionalizada en el tercer trimestre de 2026, seguida por un rebote de 2% en el cuarto y una suba de 0,9% en el primer trimestre de 2027.

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Octubre quedó 0,6% por encima del promedio del tercer trimestre, así que el cuarto cerraría al alza si la actividad no varía

Analytica estimó que la actividad cayó 0,3% mensual desestacionalizada en octubre y 1% frente al mismo mes del año anterior. Aun así, destacó que “octubre quedó 0,6% por encima del promedio del tercer trimestre, así que el cuarto cerraría al alza si la actividad no varía”.

La distinción es relevante: un resultado trimestral positivo puede responder al nivel de partida y al arrastre de meses previos, sin que eso implique una recuperación generalizada.

Las exportaciones de energía y minería aportarán USD 6.000 millones adicionales en 2027 gracias al aumento de producción petrolera en Vaca Muerta.

IEB también observó que la mejora del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto y septiembre dejaba arrastre positivo para el cuarto trimestre, aunque los indicadores de octubre aparecían mixtos.

La elección presidencial concentra el principal riesgo

La elección de octubre de 2027 atraviesa los escenarios de los bancos internacionales. J.P. Morgan supone continuidad de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, pero advierte que el resultado electoral definirá si ese marco se mantiene. Para el banco, la actividad crecería con fuerza en la primera mitad del año y se desaceleraría hasta niveles cercanos a cero en la segunda, por la incertidumbre electoral y condiciones monetarias más restrictivas.

El informe de Banco Comafi sobre reuniones con fondos internacionales y analistas políticos en Nueva York llega a una conclusión similar: “el debate sobre Argentina dejó de estar centrado en los fundamentos macroeconómicos para desplazarse hacia la política”.

El debate sobre Argentina dejó de estar centrado en los fundamentos macroeconómicos para desplazarse hacia la política (Comafi)

La entidad observó que los inversores reconocen el superávit fiscal, el equilibrio externo y la recomposición de reservas, pero sostienen que las valuaciones de los activos incorporan una prima creciente por el ciclo electoral.

Comafi resaltó que muchos inversores reducen exposición hasta doce meses antes de los comicios, con independencia del resultado esperado. “La principal preocupación es la dinámica preelectoral”, resumió el informe, que considera probable una elección polarizada y abierta.

Su equipo de Research ubicó la probabilidad de reelección del oficialismo entre 50% y 55%, una estimación que debe leerse como la percepción relevada entre analistas y fondos, no como una encuesta electoral.

Dolarización, financiamiento y presión cambiaria pueden afectar el escenario base

El riesgo electoral puede trasladarse a la economía mediante la demanda de dólares. J.P. Morgan describe la dolarización como la cobertura doméstica frente a la incertidumbre y sostiene que familias y empresas tienden a aumentar sus tenencias en moneda extranjera en los ciclos electorales, lo que encarecería el crédito y frenaría la inversión.

J.P. Morgan describe la dolarización como la cobertura doméstica frente a la incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El banco considera que la posición de partida es más sólida que en elecciones anteriores: proyecta un superávit de cuenta corriente, reservas líquidas cercanas a USD 25.000 millones y mayor cobertura de las compras privadas de dólares mediante exportaciones. Pero aclara que esos colchones reducen la vulnerabilidad y no eliminan la volatilidad.

Las necesidades de financiamiento también ocupan un lugar relevante. J.P. Morgan calcula compromisos en moneda dura por USD 24.900 millones para 2027, entre amortizaciones e intereses. Comafi identifica el perfil de vencimientos, el acceso limitado al crédito internacional, una actividad estancada y una desinflación más lenta que la esperada como las principales preocupaciones de los fondos.

El escenario adverso de Morgan Stanley combina un endurecimiento del financiamiento global con un cambio de rumbo económico después de la elección. En esa hipótesis, la dolarización se aceleraría, el peso se debilitaría, subirían la inflación y las tasas, y la inversión podría estancarse hasta abrir la posibilidad de una recesión. Las exportaciones energéticas, según el banco, tendrían mayor capacidad de resistencia que el mercado interno.

El desafío es que el crecimiento exportador se extienda al resto de la economía

La proyección de expansión para 2027 tiene fundamentos concretos en energía, minería, exportaciones e inversión. También depende de que la desinflación, el crédito y los salarios reales permitan una mejora gradual de la demanda interna. La distancia entre esas dos dinámicas define la diferencia entre un crecimiento acotado y una recuperación más amplia.

La proyección de expansión para 2027 tiene fundamentos concretos en energía, minería, exportaciones e inversión

Equilibra estimó que, en octubre, la actividad no primaria cayó 3% interanual y 0,7% mensual desestacionalizada. El dato sintetiza el desafío para 2027: los sectores que generan más divisas pueden sostener la expansión del PBI, pero la trayectoria de la industria, la construcción, el comercio, el empleo y el consumo determinará cuánto se extiende esa mejora sobre la economía cotidiana.

Las proyecciones disponibles mantienen a 2027 en terreno positivo, con cifras que van de 1,8% a 3,5%. El año comenzará con el impulso de las exportaciones y la inversión comprometida, mientras el calendario electoral pondrá a prueba la capacidad de sostener estabilidad financiera, reservas y condiciones de financiamiento hasta octubre.