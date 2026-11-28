La Libreta de Abastecimiento surgió en 1962 mediante la Ley 1015 como un mecanismo de distribución universal de alimentos./(Foto AFP)

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Cuba restringió la Libreta de Abastecimiento a 883,000 personas vulnerables en 2026, tras reducir al mínimo el sistema universal de alimentos subsidiados que durante más de seis décadas alcanzó a toda la población. La asistencia quedará concentrada en grupos definidos por la dictadura mientras cierran bodegas, crecen los precios privados y se profundizan las dificultades para acceder a productos básicos, según IPS.

La cifra equivale al 9% de los 9.4 millones de habitantes del país. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, dio la noticia a finales de octubre, aunque precisó que la clasificación incluye situaciones como bajos ingresos, necesidad de cuidados familiares no cubierta o falta de vivienda, y no solo inseguridad alimentaria.

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La mayoría de las bodegas estatales, antes destinadas a vender arroz, azúcar, pollo, huevos, aceite, frijoles, espaguetis, leche y gas de cocina mediante raciones, permanecen cerradas. Algunas fueron arrendadas al sector privado.

El albañil habanero Carlos Garrido, de 63 años, dijo que hace meses no recibe varios de los productos que integraban la cartilla de su hogar. “Mira, no he recibido arroz desde hace meses. Ni azúcar, café ni frijoles. El pollo, desde 2025, si mal no recuerdo. Ahora dicen por ahí que van a quitar la Libreta, pero creo que en la práctica ya la habían quitado”, afirmó.

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ARCHIVO: La socióloga Mayra Espina calculó que más de 1.3 millones de ciudadanos enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica en la isla. (AP Foto/Ariel Ley)

La Libreta de Abastecimiento nació con la Ley 1015 de 1962, en medio de la escasez agravada por la ruptura de relaciones de Estados Unidos con Cuba, que hasta entonces era uno de los principales abastecedores de la isla. Durante décadas, el mecanismo permitió comprar productos básicos subvencionados y racionados en las bodegas estatales.

La oferta comenzó a reducirse de forma marcada después de la pandemia de covid-19, cuando se combinaron inflación, contracción económica y los efectos de un ordenamiento monetario fallido.

El economista Omar Everlerny sostuvo que la cartilla “ha desaparecido en la práctica, se puede decir que se ha extinguido”. También advirtió que el Estado deberá definir con precisión quién puede ser considerado vulnerable para acceder a la ayuda.

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El Ministerio de Comercio Interior seleccionó 1,913 de las 12,000 bodegas existentes para atender a esa población. En esos locales se entregan mensualmente arroz, frijoles, azúcar y, en algunos casos, aceite de girasol, uno de los productos más demandados y costosos en el mercado privado.

ARCHIVO: La retirada de la cartilla buscaba reducir un gasto que superaba los 1.000 millones de dólares anuales en 2012, pero especialistas alertaban que exigía más producción alimentaria y protección para los hogares./( EFE/Yander Zamora)

El Programa Mundial de Alimentos aporta aceite y otros alimentos importados que se distribuyen cada dos meses entre personas en situación de vulnerabilidad. Los beneficiarios son principalmente receptores de asistencia social y jubilados: mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65.

También pueden ser incorporados niños con enfermedades crónicas o bajo peso, embarazadas con condiciones críticas, madres con más de tres hijos y otros casos puntuales. La identificación se realizó con trabajadores sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, delegados políticos locales y autoridades de salud y educación.

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Una madre de tres hijos que recibe el módulo subsidiado afirmó que mintió durante el censo y dijo que sostenía sola a su familia, aunque vive con su esposo y recibe apoyo económico de él. “Tuve que decir que no tenía marido, porque la cosa está muy mala. A nosotros no nos alcanza el dinero para nada. El otro día no pudimos comer hasta que buscamos el módulo en la bodega”, relató.

El costo fiscal y una reforma aplazada desde 2011

La eliminación de la asistencia universal era una posibilidad planteada desde hace años. El expresidente Raúl Castro, que gobernó entre 2008 y 2018, propuso en 2011, durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, sustituir los subsidios a productos por ayudas dirigidas a personas con mayores necesidades.

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El expresidente Raúl Castro propuso en 2011 sustituir los subsidios universales a productos por ayudas directas a personas con necesidades críticas./(Foto AFP)

La reducción de artículos incluidos en la Libreta buscaba recortar un gasto que todavía superaba los USD 1,000 millones anuales en 2012. El régimen solo recuperaba 12% del valor real de esos productos mediante los precios subsidiados.

Miguel Díaz-Canel, al frente de régimen desde 2018, y otros integrantes de la dictadura reiteraron la necesidad de eliminar esos subsidios. Especialistas consultados en 2019 coincidían en que mantener una ayuda universal también beneficiaba a sectores que no la necesitaban, aunque advertían que su retiro debía ser gradual y acompañado por una mayor producción de alimentos y una economía capaz de amortiguar el impacto sobre los hogares.

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Ese momento no llegó. La eliminación fue postergada desde 2020, mientras empeoraban las condiciones económicas y alimentarias de la población.

El cambio coincide con una política económica que impulsa la desregulación, la privatización y la expansión de mecanismos comerciales en un país históricamente centralizado. En junio, el Partido Comunista y el Parlamento unicameral aprobaron 176 transformaciones económicas y sociales.

El Ministerio de Comercio Interior seleccionó 1,913 de las 12,000 bodegas estatales para atender a la población asistida./(Foto AFP)

El 16 de noviembre de 2026, la Resolución 108 autorizó a entidades estatales y privadas a invertir en infraestructura social, como escuelas, hospitales, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas, a cambio de beneficios fiscales. La asistencia social pasaría así a ser una responsabilidad compartida entre los sectores estatal y privado.

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Otros cálculos sitúan la vulnerabilidad por encima de las cifras oficiales. La socióloga Mayra Espina estima que más de 1.3 millones de personas se encuentran en esa condición, mientras 66% de los cubanos vive en pobreza económica y no dispone de los cerca de 14 dólares mensuales requeridos para una canasta básica de alimentos.

El déficit habitacional alcanza las 800,000 viviendas, otro de los factores considerados en la clasificación estatal de vulnerabilidad.