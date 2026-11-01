Tecno

Creador de la PlayStation desmiente que la consola fue diseñada como venganza contra Nintendo

Ken Kutaragi conserva una unidad del prototipo original, catalogada como una pieza de colección

Primer plano de una consola PlayStation 1 de color gris, con una tarjeta de memoria de PlayStation parcialmente insertada en la ranura izquierda.
Ken Kutaragi desmintió que el origen de PlayStation estuviera motivado por un deseo de venganza contra Nintendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ken Kutaragi, el creador de PlayStation, volvió a referirse en público al origen de la consola que cambió a Sony y lo hizo para desmentir una versión que lleva décadas circulando: una supuesta venganza contra Nintendo.

El japonés, de 76 años, ofreció detalles sobre aquel episodio durante una entrevista con GamesIndustry.biz, en la que habló sobre ese proceso de creación y la veracidad del mito de la relación con Nintendo, con quienes estaban trabjando primero en una consola a inicios de los 90.

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El prototipo que nació para Nintendo

Antes de ser el padre de PlayStation, Kutaragi trabajó en los laboratorios de investigación digital de Sony desde la década de 1970. Allí diseñó el chip de sonido del Super Famicom, la consola de Nintendo conocida en Occidente como Super Nintendo (SNES).

Tras ese trabajo, se encargó de un accesorio de CD-ROM para la misma consola, bautizado como Play Station. Ese dispositivo nunca llegó al mercado. “Hice el prototipo para Nintendo como un subsistema. Nunca pensé en que fuera a ser el punto de partida de la actual franquicia de PlayStation”, explicó Kutaragi al medio.

El ingeniero diseñó el chip de sonido de la consola Super Nintendo en los laboratorios digitales de Sony.
El ingeniero diseñó el chip de sonido de la consola Super Nintendo en los laboratorios digitales de Sony.

El quiebre llegó cuando Nintendo decidió cambiar de socio para el CD-ROM del Super Famicom y se alió con Philips en lugar de con Sony. Kutaragi describió ese momento como un “mal golpe” en su momento. Según relató, el entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, canceló en secreto los planes conjuntos con Sony.

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La decisión de Yamauchi respondió al temor de quedar atado a un contrato desfavorable: asociarse con Philips le permitía a Nintendo mantener un control mayor sobre el producto final.

Nintendo PlayStation, el nombre que llevaba aquel prototipo cancelado, se convirtió con los años en una pieza de colección. Desde 2025 se sabe que el propio Kutaragi conserva una de esas unidades, consideradas el santo grial entre los coleccionistas de videojuegos.

La versión más difundida sobre la posible vengaza de Sony contra Nintendo sostiene que Kutaragi, tras el golpe de la ruptura con Nintendo, decidió crear una consola rival para vengarse. El propio ingeniero niega esa motivación y asegura que nunca buscó “aplastar” a la compañía.

El proyecto original nació como un accesorio de CD-ROM para Super Nintendo que nunca llegó al mercado.
El proyecto original nació como un accesorio de CD-ROM para Super Nintendo que nunca llegó al mercado.

Cómo fue el nacimiento de PlayStation

Pese al desplante de Nintendo, Kutaragi aseguró que el episodio terminó por jugar a su favor dentro de Sony. “Pero cambió a ser un buen golpe: de acuerdo, somos libres de hacer lo que queramos”, señaló sobre el efecto que tuvo la ruptura en su proyecto.

Kutaragi se puso entonces a trabajar en lo que terminaría siendo la Sony PlayStation, lanzada en Japón en 1994. Atribuyó buena parte de ese impulso al entonces director ejecutivo de Sony, Norio Ohga, a quien señaló como el único alto directivo que respaldó su propuesta dentro de la compañía.

Ohga, fallecido en 2011, tenía buen olfato para los negocios y apreciaba el espíritu desafiante de Kutaragi, según el propio ingeniero. “La historia dice que quedé muy en shock y decidí vengarme, pero nunca pensé en ello. No creí que tuviéramos que aplastar a Nintendo”, insistió Kutaragi frente al medio británico.

Qué hace hoy el padre de PlayStation

Kutaragi dejó la dirección ejecutiva de Sony Computer Entertainment en 2007, cuando fue reemplazado por Kaz Hirai, y pasó a un cargo no ejecutivo dentro de la empresa.

Kutaragi abandonó la jefatura ejecutiva de Sony en 2007 y asumió la dirección de dos empresas tecnológicas y un decanato universitario. (REUTERS/Susumu Toshiyuki/File Photo)
Kutaragi abandonó la jefatura ejecutiva de Sony en 2007 y asumió la dirección de dos empresas tecnológicas y un decanato universitario. (REUTERS/Susumu Toshiyuki/File Photo)

Desde entonces encabeza otras dos compañías, Cyber AI Entertainment y Ascent Robotics, y además se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Kindai.

Esa carga de trabajo lo alejó por completo de los videojuegos como pasatiempo. “Tengo dos empresas y debo gestionar una organización muy grande. Tuve que renunciar a algo. Ese deber ya terminó”, explicó.

Aun sin jugar, sigue de cerca la industria y cree que el sector atraviesa un cambio de paradigma. Consideró que desarrollar juegos durante varios años con miles de personas es “casi imposible” y “no tiene sentido”.

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