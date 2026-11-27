Ken Kutaragi cree que las consolas de videojuegos desaparecerán en un futuro. (The Game Business)

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Ken Kutaragi, reconocido como uno de los principales responsables de la creación de PlayStation, considera que las consolas tradicionales podrían dejar de ser necesarias en el futuro. El exdirectivo de Sony sostiene que el encarecimiento del hardware, la evolución de la inteligencia artificial y los cambios en la forma de procesar los videojuegos podrían transformar por completo la industria.

Durante sus declaraciones para The Game Business, Kutaragi planteó la posibilidad de que los jugadores ya no necesiten comprar dispositivos especializados para disfrutar de sus títulos favoritos. “Quizá llegue un momento en que no necesitemos consolas en absoluto. Es un peligro real”, señaló al reflexionar sobre el futuro de estos equipos.

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Su pronóstico llega en un momento en que los fabricantes enfrentan mayores costos para desarrollar nuevas generaciones de hardware. PlayStation, Xbox y las computadoras destinadas a videojuegos dependen de componentes cada vez más avanzados, cuyo precio también está condicionado por la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

El creador de PlayStation considera que los avances tecnológicos podrían reducir la necesidad de contar con consolas tradicionales. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Por qué el creador de PlayStation cree que las consolas podrían desaparecer

Uno de los principales argumentos de Kutaragi está relacionado con el precio del hardware. Actualmente, fabricar una computadora o una consola capaz de ejecutar videojuegos exigentes requiere procesadores, tarjetas gráficas y memorias de alto rendimiento.

Estos componentes se han encarecido por diferentes factores, entre ellos la demanda de las empresas tecnológicas que construyen centros de datos para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

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Las tarjetas gráficas son uno de los ejemplos más representativos. Estos dispositivos permiten procesar imágenes y ejecutar videojuegos con mejores gráficos, pero también son fundamentales para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Esta competencia por los componentes puede presionar los costos de fabricación y limitar su disponibilidad.

PlayStation y Xbox podrían enfrentar un escenario de transformación ante el avance del juego en la nube y las nuevas tecnologías de procesamiento, señala Ken Kutaragi .

Kutaragi también cuestiona que las consolas modernas se parezcan cada vez más a las computadoras. Aunque esta arquitectura facilita el desarrollo de videojuegos para diferentes plataformas, también implica utilizar componentes más complejos y costosos.

En ese escenario, mantener una consola dedicada exclusivamente a videojuegos podría dejar de ser la única alternativa para acceder a experiencias de alta calidad.

La inteligencia artificial cambiaría la forma de jugar videojuegos

El avance de la inteligencia artificial es otro de los elementos que Kutaragi considera determinantes para el futuro de la industria.

Su planteamiento apunta a que el procesamiento necesario para ejecutar videojuegos podría distribuirse de otra manera. En lugar de depender de una consola instalada en casa, los usuarios podrían acceder a plataformas conectadas que proporcionen la capacidad de cálculo necesaria.

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Esto abre la posibilidad de que aparezcan dispositivos más ligeros, diferentes a las consolas tradicionales y a los teléfonos inteligentes.

El encarecimiento de las tarjetas gráficas, la memoria RAM y otros componentes representa un desafío para el futuro del hardware de videojuegos. (PlayStation)

Una parte del procesamiento podría realizarse mediante infraestructura externa, mientras que el usuario utilizaría un equipo con menores exigencias técnicas. Este modelo guarda relación con el juego en la nube, un sistema que permite ejecutar videojuegos en servidores remotos y transmitir la imagen a una pantalla mediante internet.

Sin embargo, Kutaragi no presentó un producto específico ni estableció una fecha para que esta transformación ocurra. Su declaración plantea una posibilidad tecnológica, no un calendario confirmado para la desaparición de los equipos actuales.

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Ken Kutaragi y su relación con PlayStation

Ken Kutaragi es conocido por su participación en el desarrollo de la primera PlayStation, lanzada por Sony en 1994 en Japón. Su trabajo fue determinante para que la compañía ingresara en el mercado de los videojuegos y compitiera con fabricantes que ya tenían una presencia consolidada.

Ken Kutaragi fue una de las figuras principales en el desarrollo de la primera PlayStation, lanzada por Sony en 1994.

Posteriormente, participó en el desarrollo de nuevas generaciones de la consola y llegó a ocupar la presidencia de Sony Computer Entertainment.

Su trayectoria explica por qué sus declaraciones sobre el futuro de las consolas generan interés en la industria.

Por ahora, PlayStation y Xbox continúan apostando por sus dispositivos. La reflexión de Kutaragi apunta a un cambio más profundo: un futuro en el que los videojuegos podrían dejar de depender de una consola física para llegar a los usuarios.

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