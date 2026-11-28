Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts crearon el sistema TangiMap para operar programas digitales mediante botones y deslizadores físicos. (Imagen: Alex Shipps/MIT CSAIL)

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Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) desarrollaron TangiMap, un sistema que reasigna botones, perillas y deslizadores físicos para controlar programas creativos y recuperar una interacción más precisa sin depender de la pantalla. La herramienta permite editar fotografías, mezclar música, animar personajes y modelar objetos tridimensionales mediante controles cotidianos adaptados a cada tarea, informó MIT News.

La propuesta parte de una transformación que redujo la presencia de mandos físicos en dispositivos de uso diario. Apple eliminó el botón de inicio de sus iPhone en 2017, dentro de una tendencia que también trasladó a pantallas táctiles funciones de automóviles, como los ajustes de radio y aire acondicionado, y de electrodomésticos como los refrigeradores inteligentes.

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Los controles tangibles conservan ventajas sobre las interfaces exclusivamente digitales: permiten operar sin mirar, como ocurre con un mando de videojuegos, y ofrecen ajustes más precisos, por ejemplo al regular el volumen con una perilla. Su limitación es que suelen tener una función predeterminada, lo que reduce sus posibilidades de uso.

Controles físicos adaptados a cada programa

El sistema vincula elementos digitales de una aplicación con entradas físicas para que una misma consola pueda asumir funciones diferentes según el programa abierto. La lógica se asemeja a la de un dispositivo de DJ, cuyos pads pueden alternar entre disparar señales, bucles o muestras de audio.

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Como los pads de un DJ, TangiMap reasigna cada control físico según el programa en uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para decidir qué función asignar a cada control, TangiMap utiliza un agente de inteligencia artificial: un programa semiautónomo que analiza el contexto y completa tareas definidas. Lo que hace es reunir información sobre el software que el usuario está usando, sus preferencias y el dispositivo físico disponible — ya sea leyendo las instrucciones internas del programa, conectándose con la aplicación o interpretando una captura de pantalla. Con esos datos, un modelo de lenguaje produce un mapa que vincula cada función digital con un botón, una perilla o un fader físico.

Yunyi Zhu, estudiante de doctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del MIT e investigadora del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, explicó que el objetivo es reprogramar objetos comunes para que respondan a distintas necesidades. “Queremos recuperar los controles físicos para poder interactuar con nuestros dispositivos sin mirar, como cuando ajustas el volumen de un automóvil sin apartar la vista de la carretera”, afirmó.

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Y agregó: “Los controles físicos también permiten ajustar varios parámetros a la vez, como el brillo y el contraste durante la edición de una imagen, algo difícil de hacer en una pantalla”.

De la edición fotográfica a la animación en vivo

Para cada aplicación, TangiMap genera una interfaz visual de acompañamiento — una pantalla que muestra en tiempo real qué función tiene asignada cada control físico — que los investigadores diseñaron de forma personalizada para cada programa.

El equipo transformó una consola de mezcla convencional en un controlador para Adobe Lightroom, el software de edición y revelado fotográfico. El usuario podía modificar el color de una fotografía mediante los mandos físicos, mientras una visualización complementaria de esos ajustes aparecía en pantalla.

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Una consola de mezcla convencional, reconvertida en controlador de edición fotográfica: perillas y faders para ajustar el color (Yt: @Yunyi Zhu, video "TangiMap: Context-Aware Generative Function Mapping for Tangible Input Devices")

El mismo principio se aplicó a programas de mezcla de sonido, donde intérpretes pueden cambiar parámetros musicales en tiempo real con perillas y faders. La adaptación permite que los controles de un dispositivo dejen de estar ligados a una sola actividad.

El equipo también reprogramó una consola más simple para trabajar con Blender, el programa de modelado en 3D. La interfaz incluía un espacio para escribir una instrucción y, una vez generado el modelo, permitía modificar características como el brillo mediante controles físicos.

Con una consola reprogramada, el usuario escribe una instrucción, genera un modelo 3D y ajusta sus características con controles físicos (Yt: @Yunyi Zhu, video "TangiMap: Context-Aware Generative Function Mapping for Tangible Input Devices")

En Adobe Character Animator, una herramienta de animación de personajes en tiempo real, TangiMap conectó expresiones y movimientos específicos con botones de un panel de control. De esa manera, los usuarios podían animar o manipular en directo a un personaje de dibujos animados.

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Zhu y Chang Xiao, profesor asistente de la Universidad de Boston, presentaron la herramienta en el Simposio de la Asociación de Maquinaria Computacional sobre Software y Tecnología de Interfaces de Usuario.

Botones que mueven personajes: TangiMap conectó expresiones y movimientos de un personaje animado con un panel de control físico (Yt: @Yunyi Zhu, video "TangiMap: Context-Aware Generative Function Mapping for Tangible Input Devices")

La siguiente meta es simplificar ese proceso para que un diseñador pueda generar la interfaz de su dispositivo a partir de una fotografía. El equipo también estudia la ergonomía de los controles y la posición de las manos, ya que una consola se sostiene de manera distinta para producir música que para jugar un videojuego.

La distribución de botones y perillas podría variar según la tarea, con controles más próximos o más separados. Zhu prevé realizar un estudio con usuarios para recoger opiniones sobre si esta “mezcla inteligente” mejora la experiencia de interacción.

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La aspiración final es que los objetos físicos incorporen un agente de inteligencia artificial capaz de decidir por sí mismo qué función adoptar en cada situación. Zhu planteó que un frasco de productos químicos podría informar si está correctamente sellado y luego mostrar para qué se utiliza habitualmente, según la consulta de la persona.