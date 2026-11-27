Proteger WhatsApp con una clave suma una barrera adicional contra accesos no autorizados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Bloquear la aplicación de WhatsApp con contraseña agrega una capa de seguridad para proteger el acceso a la plataforma tanto en teléfonos Android como en iPhone.

En Android, el bloqueo de aplicación permite usar la huella dactilar o el reconocimiento facial para desbloquear WhatsApp. Aunque la aplicación permanezca bloqueada, es posible atender llamadas.

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Para utilizar esta función, primero es necesario configurar los rasgos biométricos, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, en los ajustes del teléfono.

La función está disponible para reforzar la seguridad de la app en dispositivos Android y iPhone. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Cómo activar el bloqueo de WhatsApp en Android

En WhatsApp, toca el ícono de más opciones, representado por tres puntos verticales, y sigue esta ruta: Ajustes > Privacidad > Bloqueo de aplicación. Luego, activa la opción “Desbloquear con rasgos biométricos”.

Escanea el rostro para confirmar la configuración. Es posible elegir cuánto tiempo debe transcurrir antes de que la aplicación solicite nuevamente la autenticación y activar la opción “Mostrar contenido en las notificaciones” para ver una vista previa de los mensajes nuevos.

Para desactivar el bloqueo, toca el ícono de más opciones y ve a Ajustes > Privacidad > Bloqueo de aplicación. Después, desactiva “Desbloquear con rasgos biométricos”.

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Los usuarios de Android pueden desbloquear WhatsApp mediante datos biométricos, como la huella o el rostro. REUTERS/Bruna Casas

La función está disponible en dispositivos con Android 6.0 o superior que tengan sensor de huella dactilar y sean compatibles con la API de huella dactilar de Google. El reconocimiento facial solo funciona en equipos que cuenten con un escáner para ese fin.

No es compatible con Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4 ni Samsung Galaxy Note 8. Si la autenticación facial o por huella dactilar falla, WhatsApp puede desbloquearse con el PIN del dispositivo.

Cómo activar el bloqueo en iPhone

En un iPhone, el bloqueo de aplicación de WhatsApp requiere Touch ID o Face ID. Cuando está activado, también permite responder mensajes desde las notificaciones y atender llamadas, aun con la aplicación bloqueada.

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La opción se encuentra dentro del menú de privacidad de los ajustes de WhatsApp. REUTERS/Isabel Infantes

Antes de activar esta opción, es necesario configurar Touch ID o Face ID en la sección Configuración del iPhone. Luego, en WhatsApp, abre Configuración y sigue esta ruta: Privacidad > Bloqueo de aplicación. Activa “Requerir Face ID”.

La aplicación puede bloquearse inmediatamente o después de un minuto, 15 minutos o una hora.

Para desactivar la función, abre Ajustes en WhatsApp, toca Privacidad > Bloqueo de aplicación y desactiva “Requerir Face ID”. Si Touch ID o Face ID no desbloquean WhatsApp, se puede ingresar el código del iPhone.

En iPhone, la protección de la app funciona con los sistemas Touch ID o Face ID. REUTERS/Jeenah Moon

Con qué otras funciones de WhatsApp proteger la app

Además del bloqueo de la aplicación, WhatsApp ofrece otras funciones para proteger la cuenta, los mensajes y la información personal.

Estas herramientas permiten limitar el acceso a conversaciones sensibles, reducir el riesgo de intentos de fraude y elegir qué datos pueden ver otros usuarios.

Una de las principales opciones es la verificación en dos pasos. Esta función añade una contraseña a la cuenta para evitar que otra persona pueda registrarla solo con el código recibido por SMS o llamada.

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WhatsApp también permite añadir una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso si el usuario olvida esa clave. La plataforma recomienda no compartir ni el código de registro ni la contraseña con terceros.

Las copias de respaldo pueden protegerse con cifrado para resguardar el historial de conversaciones. REUTERS/Dado Ruvic

Otra alternativa es el bloqueo de chats. Esta herramienta oculta conversaciones individuales o grupales dentro de una carpeta protegida por el código del teléfono, la huella dactilar, Face ID o un código secreto.

Además, las notificaciones de esos chats no muestran el nombre del contacto ni el contenido del mensaje.

Para proteger el historial, se pueden activar las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Conviene revisar los ajustes de privacidad: desde allí es posible definir quién ve la última conexión, la foto de perfil, los estados y la información personal.

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La aplicación incluye una revisión de privacidad guiada, una función para silenciar llamadas de números desconocidos y opciones para bloquear o reportar contactos no deseados.