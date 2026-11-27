La Inspección Judicial de Costa Rica investiga presuntas irregularidades en el manejo del expediente del caso Barrenador, tras una denuncia presentada por Coopesalud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Inspección Judicial de Costa Rica abrió una investigación por presuntas irregularidades en el manejo del expediente del caso Barrenador, luego de que la defensa de Coopesalud denunciara inconsistencias relacionadas con la incorporación de documentos, modificaciones en su numeración y la aparición de aproximadamente 100 folios adicionales.

Según informó la cooperativa, las actuaciones bajo investigación corresponden a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), dependencia del Ministerio Público encargada de investigar las presuntas irregularidades en adjudicaciones de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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La información fue divulgada mediante un comunicado de Coopesalud.

El proceso disciplinario estará a cargo de la Unidad de Régimen Sancionador del Ministerio Público, según la comunicación de la cooperativa, que solicita esclarecer si las actuaciones cuestionadas afectaron las garantías del debido proceso.

Documentos habrían sido incorporados meses después

La denuncia fue presentada por el abogado Sergio Castillo Quesada, representante de Coopesalud, quien cuestionó la manera en que se incorporaron determinadas actuaciones al expediente judicial.

“Denunciamos que hay gestiones que fueron realizadas desde los meses de marzo, mayo, junio y julio, agregadas al expediente hasta el mes de octubre”, manifestó Castillo.

Según la defensa, un representante autorizado revisó el expediente el 29 de julio de 2026 y recibió copias de varios tomos.

Sin embargo, durante una revisión posterior del tomo VIII, encontró documentos fechados desde mayo que aparecían ubicados después de la constancia de aquella inspección.

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Otra de las situaciones cuestionadas ocurrió el 31 de julio, cuando personal judicial dejó constancia de una corrección de foliatura correspondiente a los documentos numerados del 3089 al 3119.

Posteriormente, durante nuevas visitas efectuadas en octubre, la defensa asegura que fue informada sobre la existencia de aproximadamente 100 folios adicionales.

Estas circunstancias motivaron solicitudes para determinar cuándo se incorporó efectivamente la documentación y si las partes tuvieron acceso oportuno a ella.

Defensa cuestiona falta de peritajes sobre supuestos sobreprecios

La investigación disciplinaria también surge en medio de cuestionamientos sobre los avances del expediente penal, que acumula más de dos años desde el inicio de las principales actuaciones judiciales.

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Castillo considera preocupante que el Ministerio Público haya señalado que la investigación se encuentra en su etapa final mientras, según la defensa, todavía faltan evaluaciones técnicas fundamentales.

El abogado sostiene que no se han realizado los peritajes contables forenses necesarios para determinar si realmente existieron sobreprecios en las adjudicaciones investigadas.

El abogado Sergio Castillo Quesada cuestionó la incorporación tardía de documentos y solicitó esclarecer posibles inconsistencias en la administración del expediente judicial.

¿Qué investiga el caso Barrenador?

El caso Barrenador surgió en septiembre de 2024, cuando las autoridades judiciales desarrollaron allanamientos relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para administrar servicios de salud de la CCSS.

La investigación comprende contrataciones vinculadas con 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis), adjudicados a cooperativas y una asociación médica.

Entre las personas investigadas inicialmente figuró la expresidenta ejecutiva de la Caja Marta Esquivel Rodríguez, además de otros funcionarios y directivos institucionales.

El procedimiento busca determinar si existieron actuaciones contrarias a la legislación durante los procesos de contratación.

Solicitan preservar documentación e identificar responsables

Ante las presuntas inconsistencias, la defensa solicitó preservar el tomo VIII, reconstruir la secuencia de incorporación de documentos e identificar a los funcionarios responsables de administrar el expediente.

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También pretende determinar si las actuaciones denunciadas constituyen incumplimientos funcionales.

La cooperativa insiste en que la investigación debe desarrollarse mediante procedimientos transparentes y con pleno respeto de las garantías constitucionales.

Por ahora, la apertura de una investigación disciplinaria no demuestra que se hayan cometido irregularidades ni invalida automáticamente las actuaciones del caso Barrenador.

Corresponderá a las autoridades determinar si existieron errores administrativos, incumplimientos disciplinarios o alguna otra situación que requiera medidas adicionales.