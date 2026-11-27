Santi López firmará contrato con Tigre hasta 2029 tras jugar el último año a préstamo

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Independiente anunció que Tigre hizo uso de la opción de compra por el pase de Santiago López y detalló los montos que recibirá el club a lo largo de varios meses con un plan de pagos. El delantero de 20 años apareció hace tres temporadas como una de las grandes promesas del club de Avellaneda tras el Mundial Sub 17, pero un conflicto contractual adelantó lo que terminaría siendo una estadía sin mayor resonancia en el Rojo.

En este contexto, López pasó a préstamo por Rosario Central –que no hizo uso de su cláusula de compra– y luego recaló en el Matador de Victoria para afrontar el 2026. El combinado de Victoria, que no avanzó a los playoffs del Torneo Clausura ni clasificó a copas internacionales para el 2027, decidió adquirir el pase completo del extremo. Pagará 1 millón y medio de dólares a lo largo del próximo año.

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“El Club Atlético Tigre hizo uso de la opción de compra estipulada para adquirir el 70% de los derechos económicos del futbolista Santiago López. El monto definitivo de la operación asciende a USD 1.500.000 netos, libres de impuestos. La forma de pago acordada entre las instituciones se detalla de la siguiente manera: USD 300.000 a la firma y 3 cuotas de USD 400.000 a cobrar a partir de 2027. ¡Santi, te deseamos lo mejor en tu carrera y éxitos en lo que viene!“, detalló el Rojo en sus redes sociales.

Tigre, que anunció que le hará contrato hasta 2029, había anunciado en enero de este año una contratación a préstamo por un año y con opción de compra, pero sin oficializar el monto de esa cláusula.

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El anuncio de Independiente tras la salida de López

Días atrás, el club de Avellaneda había adelantado que no iba a “vender a ningún futbolista del plantel profesional que se encuentre en calidad de cedido por un monto inferior a la opción de compra fijada al momento de concretar la operación a préstamo inicial”. Por entonces, se rumoreaba la posible venta de López: “Aquellas entidades que quieran adquirir los derechos de los futbolistas que actualmente integran sus equipos, deberán negociar bajo las condiciones preexistentes o aguardar la finalización de los contratos y establecer nuevas operaciones con los próximos directivos electos a partir del 14 de diciembre”.

Tigre le hará contrato hasta finales del 2029

Tras afrontar un conflicto en el Rojo, López había había extendido su contrato hasta el 31 de diciembre del 2026 con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Tras sumar 20 apariciones (15 como titular) y gritó 2 goles, se marchó al Canalla como cedido una temporada y recaló posteriormente otro año en Tigre. Tras 42 partidos, 6 asistencias y 3 goles, en Victoria decidieron adquirirlo.

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El detalle es que la venta de Santi López cayó en la grieta de las elecciones con un cruce entre los dos espacios que, a día de hoy, aparecen como los principales contendientes en los comicios del 13 de diciembre. Gastón Gaudio, candidato de “Gente de Independiente”, se refirió a la salida del juvenil durante una nota con Radio La Red. “Lo de López en Tigre me parece que Tigre tenía la opción y ejecutó la opción. No se podía hacer nada. Si Tigre pagaba el anticipo, tenía derecho a ejercer la opción”, dijo el Gato horas antes de la confirmación desde los clubes.

En redes sociales, el líder de la “Lista Roja” Luciano Nakis salió al cruce de esas declaraciones: “Llegué a casa después de un nuevo encuentro con socios y no puedo parar de pensar en cómo es que un candidato anunció antes que el club la venta de Santi López. Anunciaron una opción que no era tal, comunicaron que no iban a vender por menos y, no conformes con mentir y regalar nuestro patrimonio, se lo cuentan primero a sus amigos. No vamos a permitir que continúen haciendo sus negocios. Vamos a ganar y vamos a auditar hasta el último detalle. Así lo merece Independiente”.

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Del otro lado, salió en defensa de Gaudio su vicepresidente Lucas Brea: “Cuando hablamos del trabajo que hicimos con Gente de Independiente estos 4 años, es esto: investigamos y nos preocupamos siempre por lo que pasa en el club, con empleados, periodistas y otros clubes. La oposición tiene que saber que pasa, a nosotros nos importa Independiente”.