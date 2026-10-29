La nostalgia llega a PlayStation 5: así son los nuevos mandos y carcasas inspirados en los años 90

Sony presenta una nueva colección de mandos y carcasas para la PS5. (Sony)

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Sony presentó una nueva colección de mandos DualSense para PS5 que recupera uno de los diseños más reconocibles de los años 90: las carcasas translúcidas que permiten ver parte de los componentes internos de los dispositivos.

La línea, denominada Prism, incluye tres versiones en naranja brillante, verde esmeralda y gris grafito, con un acabado transparente que busca recuperar la estética de una época en la que este estilo se popularizó en consolas, controles y otros aparatos electrónicos.

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Los nuevos mandos estarán disponibles a partir del 4 de febrero de 2027, mientras que las reservas comenzarán el 10 de noviembre de 2026. La propuesta forma parte de la estrategia de Sony para ampliar las opciones de personalización de su consola de actual generación mediante accesorios con diseños diferenciados.

La nueva colección de Sony se llama Prism y estará disponible para comprar en febrero de 2027. (Sony)

La colección Prism mantiene las características habituales del DualSense, el mando de PlayStation 5, pero introduce cambios en su apariencia exterior. El principal atractivo está en el acabado de la carcasa, que deja ver parcialmente el interior del dispositivo y combina ese efecto con colores intensos.

La compañía también difundió imágenes y un video promocional para mostrar los tres modelos. Por ahora, la información disponible se centra en el diseño y las fechas de lanzamiento de estos accesorios.

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Así son los nuevos mandos DualSense Prism para PS5

Los tres modelos comparten la misma idea visual: recuperar la transparencia que caracterizó a numerosos dispositivos electrónicos durante los años 90. A diferencia de las carcasas convencionales, este acabado permite observar parte de la estructura interna del mando, aunque no significa que todos sus componentes queden expuestos.

Sony apuesta así por una tendencia que vuelve periódicamente al mercado tecnológico: recuperar elementos de diseño del pasado para ofrecer productos que se distingan de las versiones tradicionales.

Los nuevos mandos de la PS5 serán translúcidos, como en los años 90. (Sony)

Cuándo se podrán comprar los nuevos mandos de PlayStation 5

La colección Prism tiene previsto su lanzamiento para el 4 de febrero de 2027. Los usuarios interesados podrán reservar los mandos desde el 10 de noviembre de 2026, de acuerdo con las fechas anunciadas.

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Por el momento, los datos proporcionados no incluyen los precios oficiales de cada modelo ni precisan si habrá diferencias de disponibilidad entre países. Estos detalles serán importantes para quienes quieran adquirir alguno de los accesorios desde el día de su lanzamiento.

Los mandos DualSense son uno de los principales accesorios de PS5 y se caracterizan por funciones como la respuesta háptica, que transmite sensaciones mediante vibraciones más precisas, y los gatillos adaptativos, capaces de modificar la resistencia de los botones según las acciones de cada videojuego.

Sony presenta la nueva colección de PlayStation 5. (Sony)

La nueva colección se concentra en el aspecto exterior, por lo que no se ha anunciado que los modelos Prism incorporen cambios técnicos frente a los mandos DualSense convencionales.

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La estética de los años 90 vuelve al diseño tecnológico

Las carcasas translúcidas fueron populares en distintos productos electrónicos durante los años 90 y principios de los 2000. Este estilo permitía observar parte de los circuitos y mecanismos internos, algo que contrastaba con los diseños opacos que predominaban en muchos dispositivos.

Con el paso del tiempo, la industria adoptó acabados más uniformes y minimalistas. Sin embargo, la estética transparente ha regresado en distintos accesorios y productos tecnológicos, impulsada por el interés en diseños retro.

En el caso de PlayStation, la colección Prism traslada esa tendencia a uno de sus accesorios más reconocibles. La propuesta combina el recuerdo de los dispositivos de décadas anteriores con el diseño actual del DualSense.

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Sony apuesta por la moda de los 90, cuando algunos componentes eléctricos eran translúcidos. (Sony)

Una consola portátil de PlayStation también aparece en los rumores

Mientras Sony amplía las opciones de personalización de PS5, también circulan especulaciones sobre sus próximos dispositivos. Una de ellas apunta a una posible consola portátil vinculada a la futura generación de PlayStation.

El medio especializado Digital Foundry comentó la posibilidad de que Sony tenga algún tipo de exclusividad relacionada con AMD y la arquitectura gráfica RDNA 5 para un dispositivo portátil futuro. Sin embargo, esta información no constituye un anuncio oficial de la compañía.

Por ahora, tampoco se conocen especificaciones confirmadas, fecha de lanzamiento ni detalles sobre el funcionamiento de esa supuesta consola. La posibilidad permanece en el terreno de los rumores y no debe confundirse con las novedades anunciadas para los mandos DualSense Prism.

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La colección translúcida, en cambio, sí tiene fechas previstas de reserva y lanzamiento. Con ella, PlayStation recupera una estética asociada a los años 90 y la incorpora a los accesorios de su consola actual, sin anunciar cambios en sus prestaciones técnicas.