La directora nacional de la organización cuestionó la medida de apartar al menor de su hogar en lugar de retirar a la persona acusada

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El abuso sexual infantil suele salir a la superficie cuando el daño ya está hecho: cuando un chico logra hablar, cuando una familia pide ayuda o cuando interviene una institución. Aldeas Infantiles Argentina reclama que la respuesta empiece antes, con información, adultos preparados para escuchar y redes que no dejen solas a las víctimas.

“La prevención no es un hecho privado. Todos somos necesarios para combatir esto y debemos apostar a que la respuesta sea inmediata”, sostuvo en Infobae Al Mediodía la directora nacional de la organización, Alejandra Perinetti.

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Política pública nacional

La titular de Aldeas Infantiles Argentina sostuvo que el problema empieza por una carencia básica: el país no cuenta con estadísticas federales completas que permitan medir la dimensión del abuso sexual infantil. Sin ese registro, advirtió, resulta difícil planificar una política pública que tenga continuidad y alcance en todo el territorio.

Alejandra Perinetti reclamó estadísticas federales sobre abuso sexual infantil para diseñar políticas públicas de prevención en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La línea 137 atendió a 16.286 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual entre 2017 y 2023. A su vez, los reportes crecieron 91% entre 2017 y 2021 y, según indicó el conductor, ocho de cada diez agresores forman parte del círculo de confianza de las víctimas.

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Perinetti sostuvo que, sin información consolidada, las respuestas quedan dispersas. Recordó además que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ya observó la falta de políticas públicas específicas en Argentina. “Necesitamos estadísticas federales para poder construir una política pública”, planteó.

La ESI puede ayudar a reconocer una situación de violencia

La directora ubicó a la Educación Sexual Integral (ESI) como una herramienta de prevención. Su función, explicó, es ofrecer recursos para que niños, niñas y adolescentes puedan identificar situaciones de violencia, pedir ayuda y poner en palabras aquello que muchas veces permanece silenciado por miedo o confusión.

La línea 137 atendió a 16.286 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual entre 2017 y 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Huésped realizado entre jóvenes de 13 y 23 años detalló que casi el 60% de quienes respondieron dijo haber reconocido situaciones violentas o incómodas a partir de contenidos de ESI. Para Perinetti, esos espacios pueden abrir una puerta cuando el abuso ocurre en entornos cercanos.

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El miedo, las amenazas y el vínculo con quien agrede suelen demorar la revelación, señaló la directora. Por eso, remarcó que la tarea no puede recaer en una única institución ni agotarse en una denuncia. “Aldeas trabaja por el derecho a vivir en familia”, expresó.

La organización lleva adelante talleres, acompañamiento comunitario y propuestas de crianza positiva. Perinetti pidió que las escuelas, los hospitales, los centros de salud y otros espacios cotidianos cuenten con personal capacitado para escuchar, orientar y actuar cuando aparece una señal de alerta.

La protección debe empezar con el primer relato

La discusión sigue después de la revelación y llega a los procedimientos de protección y a la Justicia. Perinetti cuestionó que, ante algunas denuncias, se aparte al niño o a la niña de su hogar en lugar de retirar a la persona acusada de abusar. Esa decisión, advirtió, puede sumar una nueva experiencia traumática.

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El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas advirtió sobre la falta de políticas públicas específicas en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señaló que las víctimas suelen tener que repetir su relato ante distintos profesionales, con la carga de demostrar una violencia que ya narraron. La directora pidió que su palabra sea tomada en serio desde el primer momento y que la investigación judicial avance sin trasladarles esa responsabilidad. “Lo primero que hay que hacer es proteger a ese niño”, afirmó.

El acompañamiento especializado, añadió, debe comenzar después de la revelación. La recuperación depende de vínculos de confianza, intervenciones adecuadas y una respuesta judicial que aparte o encarcele al agresor cuando corresponda. Aunque reconoció que existen actuaciones rápidas, Perinetti sostuvo que no deberían ser una excepción.

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