El empresario Jorge Born murió a los 92 años tras una extensa trayectoria en el conglomerado Bunge y Born.

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El empresario Jorge Born murió a los 92 años, tras una trayectoria ligada al grupo Bunge y Born, al secuestro que sufrió a manos de Montoneros en 1974 y al plan económico que la compañía acercó al gobierno de Carlos Menem al comienzo de su presidencia.

Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, Born integraba una de las familias de mayor gravitación en la historia empresarial argentina. Se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y continuó sus estudios en la escuela de negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

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Bunge y Born fue fundada a fines del siglo XIX y se convirtió en un conglomerado con presencia en alimentos, textiles, pinturas, envases y comercio exterior de cereales. En la etapa en que Born formó parte de su conducción, el grupo controlaba compañías como Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera.

En septiembre de 1974, una célula de Montoneros interceptó el vehículo en el que viajaba Born. Su hermano Juan estaba en el mismo auto y también fue capturado. El operativo había sido preparado durante meses y derivó en uno de los rescates más elevados registrados en el país.

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La organización exigió USD 60 millones para liberar a los hermanos Born. Juan recuperó la libertad luego de 60 días, mientras que Jorge fue liberado tras cerca de seis meses de cautiverio. Durante la negociación, debió intervenir en las conversaciones con su padre para concretar el pago.

Los hermanos estuvieron retenidos en el sótano de una carpintería de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López. Después de aquel episodio, la familia se instaló en San Pablo, Brasil.

Jorge Born permaneció secuestrado durante seis meses por Montoneros, tras el operativo de septiembre de 1974 que también tuvo como víctima a su hermano Juan

Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros, tuvo participación en la planificación y ejecución del secuestro. Años después de la dictadura, Born y Galimberti fueron socios en emprendimientos empresariales, entre ellos Hard Communication, junto con Jorge “Corcho” Rodríguez.

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En 1989, con el país atravesado por la hiperinflación que dejó la administración de Raúl Alfonsín, Born acercó a Menem un programa diseñado por Bunge y Born. La propuesta, conocida como plan BB, planteaba medidas de desregulación y cambios en las restricciones, cupos y aranceles vinculados con las importaciones.

El proyecto llevó al Ministerio de Economía a Miguel Ángel Roig, ejecutivo del grupo, quien murió pocos días después de asumir. Lo reemplazó Néstor Rapanelli, entonces vicepresidente de la compañía. El programa no logró frenar la suba de los precios y ambos funcionarios dejaron el gabinete durante 1989.

El resultado del plan también afectó la posición de Jorge Born dentro de la empresa. El grupo lo apartó de la conducción y la sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo, quien encabezó una reestructuración. Con el tiempo, la familia Born se desvinculó de la compañía, que continuó bajo el nombre Bunge.

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La trayectoria de Born quedó asociada a transformaciones que atravesaron a la economía argentina durante varias décadas. Bunge y Born tuvo un lugar central en el comercio de granos y en la industria de alimentos, al tiempo que amplió sus actividades hacia otros sectores mediante empresas que alcanzaron presencia masiva en el mercado interno.

Ese peso corporativo explicó la atención política que rodeó tanto el secuestro de 1974 como la llegada de sus ejecutivos al gabinete de Menem quince años más tarde. El episodio con Montoneros, además, marcó un quiebre personal y familiar: después de la liberación de Jorge y Juan Born, la familia dejó el país y se radicó en Brasil.

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Con el paso de los años, el vínculo entre Born y Galimberti volvió a poner aquel hecho en el centro del debate público por la asociación comercial que ambos mantuvieron. La salida de Born de la conducción coincidió con una etapa de cambios en el grupo, que terminó por separar a la familia de la estructura empresaria. Su muerte reabre la mirada sobre una figura vinculada a hitos empresariales, políticos y sociales de la Argentina contemporánea.