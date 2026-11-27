WhatsApp prueba en iPhone una barra de navegación inferior sin los nombres de las pestañas. (Foto: Meta)

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WhatsApp comenzó a probar en iPhone una barra de navegación inferior sin los nombres de las pestañas. Los iconos de Novedades, Llamadas, Contactos, Chats y Tú se mantienen, pero el texto que aparecía debajo de cada uno desapareció, según informó el sitio especializado WABetaInfo.

El cambio llegó con la versión beta 26.46.10.71 para iOS, que se distribuye a través de TestFlight, el servicio de Apple para probar aplicaciones antes de su lanzamiento oficial. No está en la versión que descarga el público general desde la tienda App Store.

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Según WABetaInfo, la función está disponible solo para algunos de los probadores de la beta y llegará a más personas de forma gradual en las próximas semanas. Por eso, no todos los usuarios de la versión de prueba verán el nuevo diseño de inmediato.

WhatsApp prueba un diseño minimalista para la barra de pestañas de iOS. (WABetaInfo)

WhatsApp no anunció cuándo lo habilitará para todos los usuarios de iPhone. El medio italiano Telefonino también señaló que no hay fecha de distribución general ni confirmación de que el cambio llegue a la versión estable de la aplicación.

Una barra más baja y con más espacio para el contenido

Al quitar el texto, los iconos ya no tienen que subir para dejar lugar a las etiquetas. La barra ocupa menos altura en la parte inferior de la pantalla y ese espacio queda disponible para el contenido, explicó WABetaInfo.

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El sitio sostiene que los iconos son lo bastante reconocibles para identificar cada sección sin necesidad de leer su nombre. Esa es la justificación que ofrece la publicación; WhatsApp no difundió una explicación propia del cambio.

El resultado se parece al de Threads, la red social de Meta, en iOS. También se acerca a la versión de WhatsApp para iPad, donde las etiquetas no se muestran, según WABetaInfo. En el iPhone, hasta ahora, el texto se mantenía junto a cada icono.

El rediseño elimina las etiquetas de texto y deja más espacio para el contenido de la aplicación. (Reuters)

Asimismo, diferentes medios especializados han señalado que la barra conserva los mismos iconos y el mismo aspecto, pero sin el texto que los acompañaba, y por eso ocupa menos altura en la parte baja de la pantalla.

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El antecedente: el diseño translúcido de iOS 26

WABetaInfo recordó que WhatsApp ya había actualizado la barra en iPhone cuando adoptó la interfaz llamada Liquid Glass, el estilo translúcido, similar al vidrio, que Apple introdujo con iOS 26. Aquel rediseño no eliminó las etiquetas de texto.

La nueva modificación se limita a ese ajuste menor sobre el diseño existente. El portal la describe como un refinamiento que mantiene la apariencia actual de la barra y la hace más compacta, más moderna y compatible con Liquid Glass.

La nueva interfaz está disponible, por ahora, para algunos usuarios de la beta de WhatsApp en iOS. (Foto: Meta)

En Android el rediseño es más amplio

En la aplicación para Android, WhatsApp introdujo antes un cambio más profundo, según el mismo sitio: una barra de navegación inferior que flota sobre la pantalla y toma el color de acento del tema de la aplicación.

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Esa barra se reduce de tamaño de forma dinámica mientras el usuario se desplaza por la interfaz, y además incorpora un efecto de desvanecimiento progresivo. La versión de iPhone, en cambio, conserva la estructura y solo pierde el texto.

Quienes usan la versión estable en iPhone no verán modificaciones por ahora. WhatsApp no informó cuándo el diseño sin etiquetas llegará a esa versión ni si lo hará en todos los países al mismo tiempo.