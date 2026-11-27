La medida busca incrementar la presión internacional sobre el régimen cubano y responde a denuncias de hostigamiento y deterioro de garantías fundamentales en la nación insular. Cortesía: CiberCuba

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Las cifras más recientes de Costa Rica confirman el giro que describe el informe: en 2026, los cubanos se convirtieron en la nacionalidad con más refugios reconocidos en el país centroamericano.

3,453 cubanos recibieron esa protección entre enero y octubre, según estadísticas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) generadas el 3 de noviembre y difundidas por CiberCuba.

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La cifra equivale al 61.2% de los 5,644 reconocimientos totales que Costa Rica otorgó en ese período, una proporción muy superior a la de cualquier otra nacionalidad, incluida Nicaragua.

Un 94% de los cubanos encuestados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Costa Rica aseguró que no planea seguir viaje hacia ningún otro país.

El dato, recogido entre enero y febrero de 2026, confirma un giro que hasta hace poco parecía impensado en la ruta migratoria cubana.

El hallazgo forma parte de un informe de la OIM correspondiente al primer semestre de 2026 y fue retomado por Periódico Cubano. El documento describe una transformación profunda en los desplazamientos por Centroamérica.

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Un migrante cubano sostiene su pasaporte en un puesto de control policial antes de ser trasladado al Centro de Atención a Migrantes Irregulares (CAMI), gestionado por el gobierno, para solicitar un permiso que le permita continuar su viaje a través de Honduras hacia la frontera con Estados Unidos; Danlí, Honduras, 22 de abril de 2025. REUTERS/Leonel Estrada

Costa Rica dejó de funcionar como simple escala hacia Estados Unidos. Hoy se perfila como destino final para buena parte de los migrantes cubanos que atraviesan la región.

Por qué los cubanos eligen quedarse en Costa Rica

El 94% de los cubanos consultados en Costa Rica entre enero y febrero de 2026 manifestó su intención de permanecer allí y citó como motivos las posibilidades económicas, la estabilidad política y el acceso a protección internacional, según detalló Periódico Cubano.

Otro sondeo realizado en febrero reforzó esa tendencia. La totalidad de los cubanos entrevistados en ese relevamiento identificó a Costa Rica como destino final, no como paso previo a Estados Unidos.

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El fenómeno coincide con el desplome de los cruces por el Darién. Los movimientos irregulares hacia el norte cayeron 97% durante el primer semestre de 2026 frente a igual período de 2024: de más de 200 mil cruces se pasó a apenas 280, según el medio.

Una familia de migrantes cubanos aguarda en una habitación precaria en Georgetown, Guyana, junto a sus maletas y una videollamada con familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, los mecanismos de seguimiento registraron 1,541 entradas de cubanos desde Nicaragua hacia Costa Rica. Esa cifra representó el 28% de los movimientos contabilizados en ese corredor, de acuerdo con la publicación.

Un salto concentrado en pocos meses

El grueso de las aprobaciones llegó recién en el segundo semestre del año. Entre enero y mayo apenas se habían reconocido once casos cubanos.

En junio la cifra subió a 227, en julio a 379 y en agosto se disparó a 2.132, el 85.3% de todos los refugios que Costa Rica concedió ese mes. Septiembre cerró con 631 reconocimientos y octubre con 73, de acuerdo con el mismo reporte.

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La tasa de aprobación para los cubanos también resultó excepcional: de 3,511 solicitudes resueltas en el período, solo 58 fueron denegadas, un 98.3% de decisiones favorables.

Cuba se ubicó además como el segundo país de origen en nuevas solicitudes de refugio presentadas ante la DGME, con 3,055 peticiones entre enero y octubre, el 14.3% de las 21,318 que recibió el organismo, solo por detrás de Nicaragua.

Yusniel, un migrante de Cuba, sostiene a su hijo de diez días, Yireht, y su esposa, Yanara, mientras buscan un camino de entrada a lo largo de la orilla del río Grande tras cruzar a Estados Unidos desde México en Eagle Pass, Texas, EEUU, 6 de octubre 2023. REUTERS/Adrees Latif

Una nueva categoría migratoria para regularizar a extranjeros

Costa Rica respondió al fenómeno con una herramienta administrativa concreta. Desde el 1 de septiembre de 2026 funciona una categoría migratoria temporal dirigida a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y colombianos con solicitudes de refugio pendientes o rechazadas.

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El permiso tiene vigencia de dos años, es renovable y autoriza a trabajar y a salir del país, según precisó Periódico Cubano. La medida podría beneficiar a parte de los aproximadamente 10 mil cubanos que ya viven en territorio costarricense.

Entre 2014 y mayo de 2026, ese país recibió 7,292 solicitudes de refugio de ciudadanos cubanos, de acuerdo con los datos difundidos por el medio.

El director general de Migración, Omer Badilla, advirtió que la nueva categoría especial “no será automática”, porque cada expediente se revisará de forma individual, según declaraciones recogidas por CiberCuba.

Brasil y Uruguay, otras rutas que ganan peso

Costa Rica no es el único país que recibe este nuevo flujo. Brasil contabilizó 16,982 solicitudes de asilo de cubanos entre enero y mayo de 2026, mientras Uruguay registró un saldo migratorio favorable de 5,946 ciudadanos de la isla durante el mismo período, según los datos que reprodujo Periódico Cubano.

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Migrantes cubanos caminan con su equipaje por el paso fronterizo de Pacaraima hacia el territorio brasileño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las restricciones y los riesgos de continuar el recorrido hacia el norte, cada vez más cubanos optan por permanecer en países latinoamericanos, donde intentan reconstruir sus vidas lejos de la crisis de su país de origen.