Diego Peretti y Hernán Casciari

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El grupo de inversores que llevaron a la Justicia al escritor Hernán Casciari al acusarlo de presunta estafa por el esquema de financiamiento de sus películas en Orsai Audiovisuales decidió ampliar su denuncia en las últimas horas. Allí, incluyeron a un nuevo acusado: el actor Diego Peretti, que realizó su debut como director, La Muerte de un Comediante, dentro de la productora Orsai Audiovisuales, película estrenada en 2025, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

En su ampliación presentada este viernes en la fiscalía del caso, el abogado Ariel Gil Ces, que representa a los denunciantes, apuntó que Peretti, en base a una entrevista que el actor concedió en 2017 a Clarín, siete años antes del estreno de La Muerte de un Comediante, “no solo que cobró por el guión y dirección de la película, sino que también la produjo, teniendo la misma responsabilidad en relación a los damnificados sobre la rendición de cuentas y estar a derecho sobre la responsabilidad penal” que le corresponde a Casciari por el supuesto delito de estafa.

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La ampliación fue recibida por la fiscal Mónica Cuñarro, experta en estafas financieras a gran escala, que investiga el expediente desde mediados de octubre.

Peretti, en un fotograma de "La Muerte de un Comediante"

La desmentida de Peretti

Infobae contactó al actor antes de la salida de esta nota. Peretti afirmó: “El reportaje data de 2017, fecha en la que Orsai no hizo ninguna propuesta de gestión audiovisual. Ese reportaje era una base a una película que estabamos tratando de gestionar privadamente. Junto a Javier Beltramino, el co-director, buscábamos subsidios en el INCAA, en otros productores, pero no teníamos ninguna propuesta”.

Y agregó: “La propuesta de Orsai fue posterior a la pandemia y no tuve ningún rol como productor. Fui contratado por funciones artísticas como director, cobré por eso. Mi trabajo como actor y guionista, lo hice ad honorem”.

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Mónica Cuñarro, la fiscal que investigó el caso

La ampliación de denuncia de Gil Ces incluye a Christian Basilis y Julieta Gómez, miembros del directorio de Orsai Audiovisuales. Mientras tanto, un mes después del comienzo del escándalo, la fiscal Mónica Cuñarro continúa con la toma de testimonios y pedidos de medidas de prueba.

Cuñarro, que esclareció expedientes por megaestafas como los casos Wenance e Induplack, estableció un proceso de tomas de testimonios, con pedidos de pruebas de transferencias, así como pedidos de información a la IGJ con respecto a las empresas del universo Orsai. Casciari, por lo pronto, no fue llamado a indagatoria.