El recalentamiento repetido de los alimentos en esta temporada incrementa el riesgo de intoxicaciones digestivas durante las fiestas navideñas y de fin de año. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Evitar el recalentamiento repetido de los alimentos preparados durante las celebraciones de Navidad y fin de año, es una práctica que, según advirtió el médico infectólogo, Ernesto Navarro Marín, puede ayudar a evitar las intoxicaciones digestivas durante la temporada vacacional.

“Después de Navidad queda un pedazo de pavo, lo volvemos a calentar y todavía para el tercer día queda otro pedazo y lo volvemos a recalentar, que es lo peor que se puede hacer”, señaló el especialista durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

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Navarro Marín sostuvo que las enfermedades transmitidas por alimentos pueden presentarse de formas distintas, según el microorganismo involucrado y el tipo de comida consumida. Entre las bacterias que mencionó estuvieron el estafilococo, la salmonela, la yersinia y el Campylobacter.

El infectólogo explicó que, ante vómitos, diarrea, dolor abdominal u otras molestias digestivas, el médico suele preguntar por los alimentos ingeridos durante las 48 horas previas e incluso durante la semana anterior.

El médico advirtió que bacterias como la salmonela, el estafilococo y el Campylobacter causan diversas enfermedades transmitidas a través de la comida./ (Frente a Frente)

Esa información puede ayudar a establecer una hipótesis sobre la causa de la enfermedad y definir la atención necesaria. El especialista no recomendó la automedicación y alertó sobre la importancia de vigilar la manipulación, conservación y consumo de los alimentos durante las celebraciones.

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La recomendación se extiende a las comidas fuera del hogar. Navarro Marín planteó que las personas deben observar si un restaurante dispone de agua y jabón antes de consumir alimentos.

El lavado frecuente y riguroso de manos reduce la exposición a agentes que pueden transmitirse por contacto con superficies, utensilios o alimentos contaminados.

Las reuniones familiares de diciembre también pueden favorecer la transmisión de virus respiratorios, sobre todo cuando llegan personas desde el exterior con tos, estornudos, congestión nasal o fiebre.

Navarro Marín recomendó que quienes presenten síntomas catarrales eviten encuentros familiares o reduzcan el contacto con otras personas. “Mire, vengo enfermo, tengo tos, (que lo digan) como para prevenir a la gente y no enfermar a toda la familia”, planteó.

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Los médicos aconsejan que las personas con síntomas catarrales eviten los encuentros familiares para frenar la propagación de virus en Navidad y Año Nuevo./ (Shutterstock)

El médico indicó que una persona puede transmitir algunos virus incluso antes de que aparezcan los síntomas. Por ese motivo, pidió mantener distancia de quienes estén enfermos, usar mascarilla si es necesario compartir un espacio y evitar abrazos o contactos físicos con familiares vulnerables.

El especialista recordó que existen decenas de virus capaces de causar síntomas respiratorios. Entre ellos citó adenovirus, influenza, parainfluenza y virus sincitial respiratorio.

Por eso, recomendó no asumir que todo cuadro catarral corresponde a influenza. Un hisopado nasal y otras pruebas pueden ayudar a distinguir entre influenza, COVID-19 y otras infecciones respiratorias.

Navarro Marín alertó que las infecciones virales pueden complicarse en personas con diabetes, enfermedades pulmonares, consumo problemático de alcohol u otras condiciones previas. En esos casos, una infección inicial puede asociarse con neumonía bacteriana, que requiere atención médica y eventualmente antibióticos.

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“La mayor parte de las infecciones respiratorias son virales, por lo tanto está contraindicado el uso de antibióticos”, dijo. Aclaró que esos fármacos se reservan para situaciones en las que exista una infección bacteriana confirmada o altamente sospechada.

ARCHIVO: La vacunación anual contra la influenza y la inmunización contra el neumococo reducen los cuadros respiratorios graves./(EFE/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU)

La vacunación y el repelente forman parte de la prevención

El infectólogo destacó la vacunación contra la influenza, que recomendó aplicar cada año. Explicó que las formulaciones se actualizan de acuerdo con la circulación de variantes virales y buscan proteger frente a los tipos A y B.

También mencionó la vacunación contra neumococo como una herramienta de prevención de cuadros respiratorios graves, en especial entre niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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“Hay medidas preventivas para todo ello”, afirmó Navarro Marín, quien insistió en que las celebraciones familiares requieren cuidado con los alimentos, las visitas con síntomas respiratorios y la exposición a mosquitos.