Nintendo descontinuará el inicio de sesión con Google y Apple en 2027: fechas y cambios clave

Nintendo eliminará la opción de asociar cuentas de Google y Apple con las Cuentas Nintendo desde el 26 de enero de 2027. REUTERS/Issei Kato

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Nintendo descontinuará la vinculación de cuentas de Google y Apple con las Cuentas Nintendo a partir del 26 de enero de 2027.

Desde esa fecha, los usuarios ya no podrán vincular una cuenta de Google o Apple a una Cuenta Nintendo, ni utilizar esos servicios para iniciar sesión o crear nuevas cuentas. La hora exacta del fin de la función podría demorarse según el avance de los cambios en el sistema.

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La medida alcanzará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch – OLED Model. Por otro lado, quedará descontinuada la misión de puntos platino de My Nintendo que otorgaba recompensas por vincular una cuenta de Google.

A partir de esa fecha, Google y Apple ya no servirán para acceder ni para abrir una nueva Cuenta Nintendo. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Cómo será el proceso de descontinuación

Quienes ya tengan una sesión iniciada en su Cuenta Nintendo en un dispositivo podrían no tener que volver a identificarse.

Sin embargo, si aparece la página de inicio de sesión, deberán ingresar con la dirección de correo electrónico o el identificador de inicio de sesión y la contraseña de su Cuenta Nintendo.

Otra alternativa será usar una clave de acceso, un método que permite iniciar sesión mediante los mecanismos de autenticación del dispositivo inteligente, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, sin necesidad de escribir una contraseña.

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La decisión afectará a Nintendo Switch 2 y a todos los modelos anteriores de Nintendo Switch. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

Nintendo recomendó registrar una clave de acceso para facilitar un inicio de sesión más seguro.

Los usuarios que no hayan configurado una contraseña o la hayan olvidado deberán seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” en la página de acceso de la Cuenta Nintendo y seguir las indicaciones para recibir un correo de restablecimiento.

Si el correo no llega, la compañía indicó que puede demorar y sugirió agregar la dirección no-reply@accounts.nintendo.com a la libreta de contactos y a la lista de remitentes seguros.

En caso de no recibirlo luego de un tiempo, o si ya no se tiene acceso al correo electrónico registrado, los usuarios deberán contactar al soporte de Nintendo.

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Pokémon UNITE cerrará sus servidores en Nintendo Switch y móviles el 23 de marzo de 2027. (Pokémon)

Pokémon UNITE se despide

Pokémon UNITE dejará de funcionar el 23 de marzo de 2027 en Nintendo Switch y dispositivos móviles, lo que pondrá fin a casi seis años de servicio.

Desde esa fecha, los jugadores no podrán iniciar sesión ni participar en batallas, y también finalizará la asistencia para el uso de videos e imágenes vinculados con el título.

El juego, desarrollado por TiMi Studio Group y The Pokémon Company, llegó a Nintendo Switch el 21 de julio de 2021. Como despedida, sus responsables anunciaron un evento especial que se extenderá hasta el último día de funcionamiento.

Tras el cierre, los jugadores no podrán acceder a sus cuentas ni disputar partidas. (Pokémon)

La venta de gemas Aeos se suspendió el 27 de octubre de 2026, aunque los usuarios podrán gastar las que ya tengan en sus cuentas hasta el cierre.

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También se interrumpieron las nuevas suscripciones y renovaciones automáticas de UNITE Club. Quienes mantengan una membresía activa conservarán sus beneficios hasta el final de su período vigente.

El 12 de noviembre de 2026 se publicará una actualización que incorporará un evento especial y la función de Biblioteca.

Esta herramienta permitirá consultar ciertos registros y contenidos incluso después del cierre, siempre que los jugadores descarguen los datos necesarios antes del 23 de marzo de 2027.

La función Biblioteca conservará algunos registros del juego para quienes descarguen los datos antes de la fecha límite. (Pokémon)

Quienes no completen ese proceso antes de la fecha límite no podrán acceder a la Biblioteca posteriormente, y los datos no podrán transferirse, en general, al cambiar de dispositivo.

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El calendario competitivo continuará durante los próximos meses. El torneo Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo será la última competencia oficial del juego y sus eliminatorias comenzarán el 5 de diciembre de 2026.

Pokémon UNITE es un MOBA, sigla en inglés de arena de batalla multijugador en línea.

En cada partida, dos equipos de cinco jugadores controlan Pokémon con habilidades distintas, que evolucionan durante el combate. El objetivo es sumar más puntos que el rival en un máximo de 10 minutos, mediante la recolección de energía Aeos y su depósito en las zonas de anotación contrarias.