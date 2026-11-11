Así es como está Nintendo frenando la piratería y las emulaciones en PC de sus juegos

Nintendo neutralizó el primer jailbreak público de Nintendo Switch 2 mediante el lanzamiento del firmware 23.5.0. (NINTENDO)

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Nintendo cerró de forma oficial la puerta a uno de agujero de seguridad que estaba permitiendo la emulación de sus juegos en PC. Con la actualización de firmware 23.5.0 para Nintendo Switch 2 neutraliza el primer jailbreak público de la consola y bloquea la posibilidad de extraer y modificar juegos sin autorización.

La vulnerabilidad llevaba apenas unas semanas en circulación. Había sido difundida en octubre por el desarrollador Sammy Hajhamid, conocido como “pepsipu”, bajo el nombre ns2jb, y permitió a miles de usuarios ejecutar código con privilegios elevados en sus consolas.

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Qué permitía hacer el jailbreak antes del parche

El exploit aprovechaba una falla en la versión de firmware 23.01 y abría la puerta a lo que se conoce como aplicaciones homebrew: software casero no autorizado por Nintendo.

Con esa brecha, los usuarios podían ejecutar programas propios, hacer copias de seguridad de partidas guardadas y extraer archivos digitales de los juegos sin modificar el hardware de la consola.

El desarrollador Sammy Hajhamid difundió en octubre la herramienta ns2jb para aprovechar una falla del sistema 23.01. (NINTENDO)

También permitía introducir modificaciones dentro de los propios videojuegos. Un caso mencionado fue el de Mario Kart World, en el que se llegaron a incorporar personajes mediante herramientas de inteligencia artificial como OpenAI Codex.

El impacto se sintió especialmente en la escena de modding y preservación: gracias a la extracción de archivos, títulos como Zelda: Ocarina of Time resultaron jugables en computadoras desde el lanzamiento de la consola.

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Cómo actúa la actualización 23.5.0 en Nintendo Switch

El investigador de seguridad conocido como OatmealDome confirmó en una publicación en X que el fallo del sistema operativo utilizado en el jailbreak fue corregido en la versión 23.5.0.

Según explicó, volver a extraer y modificar juegos será imposible a partir de esta actualización, con la excepción de algunos títulos en formato cartucho (y eventualmente sus actualizaciones) que se lancen en el futuro cercano.

La vulnerabilidad facilitó la extracción de archivos de títulos como Zelda: Ocarina of Time para su reproducción en computadoras.

El especialista precisó que exploits dentro de juegos específicos, como SmileBASIC y Civilization VII, continúan existiendo. Sin embargo, ya no es posible “escapar” de esos juegos para tomar el control del sistema operativo completo.

Esto implica que las capacidades del homebrew quedan limitadas a lo que el propio juego ya permite hacer de forma nativa, es decir, prácticamente nada en comparación con lo que el jailbreak ofrecía.

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En Alemania, el sitio especializado que cubrió el caso añadió que los puntos de entrada dentro de los juegos no desaparecieron, pero que desde el firmware 23.5.0 los usuarios ya no pueden salir del entorno restringido de cada título para operar sobre el sistema.

Qué pasa con los cartuchos físicos y las claves de cifrado

La cuenta especializada SwitchTools matizó el alcance real de la actualización en una publicación en X. Según detalló, el firmware 23.5.0 no incluye ninguna clave maestra de cifrado nueva.

El investigador OatmealDome confirmó que los fallos en juegos como SmileBASIC y Civilization VII ya no permiten controlar el sistema operativo.

En términos prácticos, esto significa que, por el momento, todavía es posible extraer los cartuchos físicos que se publiquen, siempre que no se trate de GameKeyCards.

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Las GameKeyCards no almacenan el juego completo dentro del cartucho: funcionan como una llave de descarga vinculada a la tienda digital de Nintendo, por lo que no equivalen a una copia física tradicional.

Los juegos digitales, las actualizaciones y los contenidos descargables (DLC) no pueden descargarse ni extraerse sin acceso a Nintendo Switch Online, algo que el bloqueo del jailbreak impide en consolas ya actualizadas.

Esta distinción resulta relevante: mientras los cartuchos convencionales siguen expuestos a la extracción mediante métodos ya conocidos, todo el contenido que depende de los servidores de Nintendo queda protegido tras el parche.

Las GameKeyCards y los contenidos descargables requieren conexión con los servidores oficiales de Nintendo para su funcionamiento. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Nuevas funciones que llegan junto al parche de seguridad

Nintendo no hizo referencia oficial a la seguridad en las notas de la actualización 23.5.0, que se centraron en cambios de accesibilidad y nuevas funciones para los usuarios.

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La novedad más relevante es la posibilidad de regalar títulos comprados en la tienda digital a otro miembro del mismo grupo familiar de una cuenta Nintendo, función que entrará en vigencia el 17 de noviembre.

La actualización también incorpora ajustes de accesibilidad directamente en la etapa de configuración inicial de la consola, según detalló la compañía en las notas oficiales del lanzamiento.