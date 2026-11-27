Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica. 18 de diciembre de 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

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La Unión Europea aplazó hasta los días 17 y 18 de diciembre las negociaciones para acordar el presupuesto comunitario 2028-2034, después de que una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno celebrada el jueves en Bruselas terminara sin avances para resolver las principales diferencias sobre el volumen de las cuentas, el reparto de los fondos y las fórmulas para financiar el gasto común.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dio por concluidas las conversaciones tras unas doce horas de reuniones, al constatar que las posiciones de los Veintisiete seguían alejadas y que no había condiciones para prolongar las negociaciones hasta el viernes. Pese al resultado, algunos líderes, como el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, insistieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo antes de que termine diciembre.

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Durante la jornada, Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron reuniones reducidas con distintos grupos de países para identificar sus principales diferencias e intentar acercar posiciones. Entre ellos estuvieron las seis mayores economías del bloque, los llamados Amigos de la Cohesión y el grupo que reclama un mayor ajuste presupuestario, integrado por Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no participó de la cumbre y delegó su representación en Macron, quien también habló en su nombre durante los encuentros con los países que defienden mayores partidas para las políticas de cohesión.

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La última propuesta de Costa, examinada por primera vez el jueves, reduce de 1,76 a 1,58 billones de euros el presupuesto planteado inicialmente por la Comisión Europea, un recorte de poco más del 10%. Sin embargo, la revisión no conformó a los países considerados frugales, que reclaman mayores reducciones, ni a los socios que, como España, defienden una mayor ambición presupuestaria, especialmente para las políticas agrícolas y de cohesión.

Durante la jornada, Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvieron reuniones reducidas con distintos grupos de países para identificar sus principales diferencias e intentar acercar posiciones (REUTERS)

A las diferencias sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) se suma la falta de consenso sobre cómo financiar la asistencia militar y presupuestaria a Ucrania en 2027. Hungría, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria se resisten a contribuir al nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros propuesto por Bruselas, mientras que el resto de los socios presiona para que todos los Estados miembro participen en el esfuerzo financiero.

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En paralelo a las negociaciones, Macron respondió a las críticas de Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa y candidata para las elecciones presidenciales de 2027, quien acusó a la Comisión Europea y al mandatario francés de intentar acelerar un acuerdo presupuestario antes de los comicios.

“El objetivo aparente es disuadirnos de defender los intereses de Francia en las negociaciones presupuestarias de la UE si el pueblo francés nos confía la responsabilidad de gobernar”, escribió Le Pen en una publicación en la red social X.

La dirigente cuestionó los plazos de las conversaciones y advirtió sobre un posible intento de condicionar la capacidad de acción de un eventual Gobierno suyo. Macron rechazó sus planteos y le reprochó que se comporte como si ya estuviera al frente del país.

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“La señora Le Pen está en campaña. Hace falta una arrogancia particular para pensar que ya está a cargo del destino de Francia. La última vez que lo comprobé, no había sido elegida”, afirmó el presidente francés ante la prensa en Bruselas.

Macron sostuvo que tiene en cuenta el calendario electoral y reconoció que, si no se alcanza un acuerdo antes del 31 de diciembre, las negociaciones deberán reanudarse durante el segundo semestre de 2027, cuando su sucesor ya estará en funciones. No obstante, defendió su responsabilidad de continuar al frente del Ejecutivo hasta el final de su mandato, previsto para mayo de ese año.

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Macron respondió a las críticas de Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa y candidata para las elecciones presidenciales de 2027 (REUTERS)

“Hay que ser más humilde cuando se está en campaña, incluso si uno ya se ve en el cargo”, agregó Macron, en una inusual intervención sobre la política interna francesa durante una reunión de líderes europeos.

Por último, cuestionó las críticas de Le Pen y reclamó que los dirigentes políticos se concentren en sus responsabilidades de Gobierno. “Nuestros líderes deberían ponerse a trabajar para volver a poner a Francia de pie en lugar de recurrir a maniobras políticas baratas para impedir que el pueblo francés haga oír su voz en las urnas”, concluyó.

(Con información de EP y REUTERS)