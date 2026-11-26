Apple, Google y Samsung incluyen resúmenes de notificaciones generados con inteligencia artificial en sus últimos modelos de teléfonos. (Europa Press)

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Los resúmenes de notificaciones hechos con inteligencia artificial se pueden apagar en el iPhone, en los Pixel y en los Galaxy desde los ajustes del teléfono, ya sea para todas las aplicaciones o solo para algunas. Según las guías de soporte de Apple, Google y Samsung, el cambio lleva pocos toques.

La función condensa varios mensajes seguidos en una sola línea que aparece en la pantalla de bloqueo. Sirve para ver de un vistazo un chat de grupo muy activo, pero el texto lo escribe el sistema y no la persona que envió el mensaje, de modo que puede interpretar mal lo que se dijo.

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Samsung lo reconoce en su página de ayuda: los resúmenes, indica, pueden no ser siempre precisos. Por eso conviene saber cómo desactivarlos, o limitarlos a las aplicaciones donde el riesgo de malentendido es menor.

Los resúmenes de notificaciones generados con inteligencia artificial pueden desactivarse en pocos pasos en iPhone, Pixel y Galaxy. (Europa Press)

Las rutas que siguen corresponden a las páginas oficiales de cada fabricante consultadas para esta nota. Los nombres de los menús pueden variar según el modelo, la versión del sistema y el idioma del teléfono.

iPhone: un interruptor general y otro por aplicación

Según la guía de Apple, el procedimiento es el mismo para todas las aplicaciones: abrir Ajustes, tocar Notificaciones, entrar en Resumir notificaciones y apagar el interruptor de esa pantalla. Los nombres en español son una traducción de los menús en inglés (Settings, Notifications, Summarize Notifications) que figuran en la documentación.

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La misma pantalla permite dejar el resumen activo en unas aplicaciones y quitarlo en otras: cada app aparece en una lista con su propio control. Es la opción útil para quien quiere conservar el resumen de un correo, pero leer completos los mensajes personales.

En el iPhone, la función se desactiva desde Ajustes, Notificaciones y Resumir notificaciones, según la guía de Apple. (Europa Press)

Apple separa además otras funciones parecidas. Los resúmenes de la aplicación Mensajes se apagan en Ajustes, Apps, Mensajes, con la opción Summarize Messages. Los de las vistas previas del correo, en Ajustes, Apps, Mail, con Summarize Message Previews. Y la opción de priorizar notificaciones, que ordena primero las que considera importantes, tiene su propio interruptor dentro de Notificaciones.

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La documentación de Apple indica que esas rutas corresponden a iOS 27 y que Apple Intelligence está disponible en el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max y los modelos iPhone 16 o posteriores, aunque no en todos los idiomas ni regiones. Engadget informó que, en iOS 26, sigue existiendo un apagado general: Ajustes, Apple Intelligence y Siri, y desactivar Apple Intelligence.

Pixel: la función viene apagada de fábrica

En los teléfonos de Google, la página de ayuda de Pixel señala que los resúmenes con IA funcionan en los Pixel 9 y posteriores, con la excepción de los modelos 9a y 10a. Agrega que cubren notificaciones de Google Messages, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, y que se identifican con un ícono de destello junto al texto.

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La función de resúmenes en los Pixel funciona en los modelos 9 y posteriores, con excepción del 9a y el 10a. (Reuters)

Para encenderlos o apagarlos, hay que abrir Ajustes y tocar Notificaciones y luego Resúmenes de notificaciones (Notification Summaries). Google precisa que la opción viene desactivada por defecto, de modo que quien ve resúmenes en su Pixel los activó antes, o los activó otra persona al configurar el equipo.

En esa pantalla, la lista titulada “No incluir estas aplicaciones” permite excluir apps concretas sin apagar la función completa. Google aclara que el idioma principal del sistema debe ser inglés, francés, alemán, hindi, italiano, japonés, español o chino tradicional para que el menú aparezca.

Los Pixel tienen además un Organizador de notificaciones, que agrupa avisos en categorías como Promociones y Noticias. Es una función distinta, con su propio interruptor en Ajustes, Notificaciones, y según Google viene activada por defecto.

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En los Galaxy, la herramienta se llama Notification highlights y se desactiva desde Ajustes y Galaxy AI. (Reuters)

Galaxy: se apaga desde las funciones de Galaxy AI

Samsung llama a la herramienta Notification highlights (aspectos destacados de las notificaciones), que combina dos funciones: priorizar notificaciones y resumirlas. Según su página de soporte en Estados Unidos, el resumen usa el historial de notificaciones de las últimas 24 horas y puede no generarse si la batería está baja o el ahorro de energía está encendido.

La ruta indicada por Samsung es Ajustes, Galaxy AI, Notification highlights. Allí hay que entrar en Summarize notifications y apagar el interruptor de la parte superior. Con Prioritize notifications se hace lo mismo para dejar de reordenar los avisos.

La empresa agrega que ambas funciones pueden activarse o desactivarse aplicación por aplicación en los ajustes de cada una, y que las opciones disponibles dependen del modelo, la versión del software y la versión de la app. Si el menú no aparece, la búsqueda de Ajustes permite encontrarlo escribiendo el nombre de la función.

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