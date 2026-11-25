Google amplió la función de Inteligencia Personal en el Modo IA de su buscador con la incorporación de Wallet, Drive y Gemini.

Guardar

Google comenzó a desplegar una expansión de Inteligencia Personal en el Modo IA de su buscador, con la incorporación de Wallet como primera conexión opcional, a la que seguirán Drive y la aplicación Gemini en las próximas semanas. La novedad permite que las respuestas del sistema incorporen datos personales del usuario, siempre bajo autorización explícita y con controles para activar o desactivar cada vínculo por separado.

El anuncio se suma a las conexiones que ya existían con Gmail, Calendar y Google Fotos. Con esta ampliación, el buscador busca ofrecer respuestas que tomen en cuenta el contexto acumulado en distintas aplicaciones, en lugar de tratar cada consulta como un intercambio aislado.

PUBLICIDAD

Cómo la IA ayudará a administrar el dinero en Wallet

La conexión con Wallet permite que el Modo IA, en el buscador de Google, analice información de cuentas y tarjetas vinculadas para responder preguntas sobre gastos cotidianos y beneficios asociados a esos productos. El sistema puede identificar formas de reducir el gasto diario y señalar oportunidades de aprovechamiento de recompensas, como categorías de reembolso en efectivo, puntos o ventajas de viaje.

Google aclaró que el acceso funciona exclusivamente en modo de lectura. Esto significa que la inteligencia artificial puede consultar los datos para elaborar una respuesta, pero no puede mover fondos, administrar cuentas ni tomar decisiones de inversión en nombre del usuario.

PUBLICIDAD

El sistema analiza las tarjetas registradas en Wallet para identificar opciones de ahorro y beneficios de recompensas en las compras diarias. (GOOGLE)

Con Wallet conectado, el usuario puede formular consultas directamente dentro del Modo IA de Search, en el mismo cuadro de búsqueda donde plantea cualquier otra pregunta.

Allí puede pedir, por ejemplo, un mapa de sus hitos financieros o sugerencias concretas para recortar gastos cotidianos, y el sistema responde con base en la información de las cuentas y tarjetas que la persona haya vinculado a su billetera digital.

Drive sumará documentos y Gemini aportará conversaciones

La conexión con Drive, prevista para las semanas posteriores al anuncio, permitirá que el Modo IA reúna información dispersa en documentos, hojas de cálculo y archivos PDF para construir una respuesta. Google propone como ejemplo la elaboración de un plan personalizado de preparación para la temporada de impuestos, a partir de los archivos que el usuario ya tenga almacenados.

PUBLICIDAD

La integración con la app de Gemini funcionará en ambas direcciones. Una idea desarrollada en una conversación de Gemini podrá servir de base para una respuesta del Modo IA, y de forma inversa, un intercambio iniciado en el buscador también podrá aportar contexto a Gemini. Esta posibilidad se suma a la opción ya existente de que Gemini utilice el historial de búsqueda del usuario.

La vinculación con la aplicación Gemini funcionará de manera bidireccional para intercambiar contexto entre las charlas y las búsquedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según detalla 9to5Google, el permiso para esta conexión abarcará también materiales compartidos dentro de esos chats, como fotos, archivos adjuntos de audio o video y capturas de pantalla consultadas. La opción para autorizar el vínculo ya está disponible, aunque su aplicación efectiva en las respuestas llegará en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

Controles para gestionar cada conexión por separado

Las conexiones se administran desde el apartado de aplicaciones conectadas, dentro de la configuración de personalización de Búsqueda. Cada usuario decide qué fuentes activar y puede desactivarlas en cualquier momento, sin que conectar Wallet implique habilitar automáticamente las demás integraciones.

Google también planea incorporar un icono de Personalización debajo de las respuestas tailored, que permitirá ver qué contexto utilizó el Modo IA para construirlas. Esta herramienta, junto con la posibilidad de corregir detalles directamente dentro de un hilo de conversación, se presenta como parte de un conjunto de funciones todavía en desarrollo.

La desvinculación de las aplicaciones no suprime el historial previo, el cual puede utilizarse para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. (REUTERS/Annegret Hilse/)

La ayuda oficial de Búsqueda precisa que desconectar una aplicación no borra el historial ya guardado en los servicios de Google. Esa información debe eliminarse por separado desde los controles de historial, y la compañía indica que puede usar interacciones previas para mejorar sus servicios, incluido el entrenamiento de modelos generativos.

PUBLICIDAD

En el caso de Drive, Google distingue entre los archivos almacenados y el material generado a partir de su consulta, como resúmenes o inferencias, que también podría emplearse con fines de entrenamiento. La disponibilidad de estas funciones conectadas se limita, además, a cuentas personales: quedan fuera las cuentas administradas de Workspace para empresas, organizaciones o instituciones educativas.