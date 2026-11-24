Google explora un sistema para que Chrome limite los sitios web que pueden visitar los agentes de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Google explora un sistema de permisos para limitar lo que los agentes de inteligencia artificial pueden hacer al navegar por internet. La propuesta busca que el navegador establezca esos límites: el usuario podría autorizar a un agente a visitar ciertas páginas, pero restringir otras direcciones y acciones, como completar formularios o pulsar botones.

La iniciativa se plantea como una extensión del protocolo WebDriver BiDi, utilizado para automatizar navegadores. Ingenieros de Google publicaron en Chromium una intención de crear un prototipo , por lo que la idea aún está en una etapa experimental. No hay una fecha anunciada para su llegada a Chrome.

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Los agentes de IA pueden ejecutar tareas en línea siguiendo instrucciones, desde buscar productos hasta navegar entre páginas. Para hacerlo, interactúan con el navegador: abren sitios, leen su contenido y realizan acciones. La propuesta de Google plantea que Chrome participe en la definición y aplicación de los permisos, en lugar de dejar esos controles únicamente en manos de cada desarrollador de agentes.

La propuesta permitiría autorizar acciones concretas, como navegar por una tienda, y bloquear otras, como completar un pago. (Google)

El usuario podría limitar sitios y acciones

Según el modelo descrito, un agente empezaría con permisos restringidos y tendría que solicitar acceso a páginas o funciones específicas. El usuario o el propio navegador decidiría qué autorizar. Por ejemplo, alguien podría permitir que la IA revise una tienda en línea y compare productos, pero bloquear el acceso a una web externa de pagos.

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Los permisos también podrían definir qué acciones están habilitadas. Una persona podría dejar que el agente visite una página sin permitirle hacer clic en sus botones ni escribir en los campos de texto. Así, el asistente podría recopilar información sin tener autorización para iniciar sesión, enviar un formulario o completar una compra.

La propuesta incluye la posibilidad de interrumpir una sesión activa y retirar permisos. Si el usuario cambia de opinión mientras el agente navega, podría detenerlo o revocar el acceso concedido. Además, Chrome podría señalar visualmente cuáles pestañas están bajo control del agente para que la persona pueda seguir sus movimientos.

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Chrome podría indicar qué pestañas controla un agente de IA y permitir que el usuario interrumpa su actividad. (Google)

Google Chrome tendría un papel en la seguridad

WebDriver BiDi fue diseñado para automatizar tareas en navegadores, como pruebas de sitios web. La propuesta busca extender el protocolo para contemplar agentes de IA que navegan por cuenta del usuario. En la actualidad, estas herramientas pueden recibir amplios permisos de automatización; los desarrolladores suelen crear sus propios límites.

Si el navegador aplicara las restricciones, estas podrían seguir vigentes aunque el agente no tuviera sus propias medidas de seguridad. En otras palabras, Chrome actuaría como una capa adicional para controlar qué páginas y operaciones están permitidas durante una tarea.

Google también plantea que el trabajo pueda incorporarse más adelante al estándar WebDriver BiDi. Si el protocolo evoluciona en esa dirección, otros navegadores podrían adoptar mecanismos similares. Por ahora, se trata de un objetivo de la propuesta, no de una función confirmada para otros productos.

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El plan de Google busca añadir permisos para los agentes de IA, pero todavía está en etapa experimental.

La propuesta todavía tiene límites

El control por tipo de acción no distingue necesariamente la intención detrás de cada botón. Si un usuario permite que el agente haga clic en una página autorizada, el sistema podría no diferenciar entre un botón para avanzar y otro que elimine información. Por eso, los permisos generales no eliminarían todos los riesgos de una acción equivocada.

La idea tampoco detalla cómo sería la interfaz de autorización ni qué nivel de precisión tendría el control de cada permiso. Esos aspectos deberán definirse durante el desarrollo y las pruebas del prototipo.

La iniciativa apunta a que las personas tengan más control mientras los agentes realizan tareas en Chrome. Sin embargo, Google aún no ha confirmado cuándo, ni si, estas herramientas llegarán al navegador. Por ahora, el plan sirve como una propuesta para debatir cómo dar autonomía a la IA sin dejar que navegue sin límites establecidos por el usuario.

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