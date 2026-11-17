Apple prepara hasta 18 productos nuevos para 2027 con motivo del vigésimo aniversario del iPhone. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Apple prepararía hasta 18 productos nuevos para 2027, un despliegue que coincidiría con el 20 aniversario del iPhone. Entre ellos figurarían el iPhone 20 Pro, las primeras gafas inteligentes de la compañía y un robot doméstico, según el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, y otras fuentes cercanas a la empresa.

El calendario de lanzamientos de 2026 ya cerró con el iPhone Duo, el centro de control doméstico HomeView y los MacBook Pro con pantalla táctil PROLED XDR. El año próximo, según las filtraciones, Apple repartirá sus novedades en dos ventanas: primavera y otoño.

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Los nuevos iPhone del 20 aniversario

En primavera llegarían los modelos más accesibles. El iPhone 18 y el iPhone 18e compartirían el chip A20, 9 gigabytes de memoria RAM y mayor autonomía de batería. A ellos se sumaría el iPhone Air 2, con chip A20 Pro, una cámara ultra gran angular adicional, una Dynamic Island más pequeña y el módem C2 con soporte mmWave en Estados Unidos, que ofrecería velocidades de subida más rápidas que el C1X actual.

La ventana de otoño sería la más relevante por coincidir con el aniversario del primer iPhone. Apple presentaría el iPhone 20 Pro y el iPhone 20 Pro Max, ambos con chip A21 Pro y un diseño con vidrio curvado en todos los bordes y esquinas, además de marcos más delgados alrededor de la pantalla.

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El iPhone 20 Pro y el iPhone 20 Pro Max presentarán el chip A21 Pro y bordes de vidrio curvado. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Junto a ellos debutaría el iPhone Duo 2, la segunda generación del plegable. Apple ya habría probado en prototipos la incorporación de Face ID a la pantalla exterior del dispositivo, aunque el plazo para cerrar esa función en la versión final de consumo es ajustado.

También se evalúa que el botón Control de Cámara funcione además como botón de Acción, dado el poco uso que los usuarios le dan a la función de cámara.

iPad, Mac y Apple Watch con nuevos chips

El iPad Pro sumaría los chips M6 o M7 y, por primera vez, un sistema de refrigeración por cámara de vapor. El iPad Air dejaría atrás los paneles LCD para pasar a pantalla OLED en sus dos tamaños, con chip M5, un diseño más delgado y la función Acoustic Display, ya presente en el iPad mini. El iPad de entrada incorporaría el chip A19 con soporte para Apple Intelligence, el chip N1 con Wi-Fi 7 y el módem C1X de bajo consumo en los modelos celulares.

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En la línea Mac, el MacBook Neo de segunda generación sumaría el chip A19 Pro, 12 gigabytes de RAM y nuevas opciones de color. El MacBook Air pasaría al chip M6, mientras que el MacBook Pro de 14 pulgadas recibiría el chip M7 y, según las filtraciones, podría incorporar una Dynamic Island y un logo de Apple iluminado. La variante con pantalla táctil PROLED XDR llegaría con chips M7 Pro y M7 Max.

La tableta iPad Pro sumará refrigeración por cámara de vapor y el iPad Air adoptará paneles OLED. (Apple)

El Apple Watch Series 13 tendría un rediseño que incluiría un nuevo sistema de acople magnético para las correas. También se prepararía un Apple Watch Ultra 5, aunque con menos detalles confirmados hasta el momento.

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Gafas inteligentes y la apuesta por Siri AI

En 2027 llegarían las primeras gafas inteligentes de Apple, con nombre en código N50. A diferencia de dispositivos de realidad aumentada como el Vision Pro, no proyectarán imágenes sobre la visión del usuario: dentro de la compañía se las describe como “AirPods para la cara”. Incluirán micrófonos, altavoces y cámaras de baja resolución, y dependerán de un iPhone reciente para funcionar, sin compatibilidad con Android.

El eje central del dispositivo será Siri AI, la función que permite controlar aplicaciones mediante comandos de voz sin necesidad de abrirlas.

La compañía ve en esta estrategia una ventaja frente al asistente Muse de Meta, al apoyarse en su ecosistema de App Store.

Las primeras gafas inteligentes de la marca operarán con la asistencia de Siri AI y cámaras de baja resolución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los prototipos internos ejecutan una versión reducida de visionOS 28 sobre un procesador derivado de chips antiguos de Apple Watch, e incorporan Wi-Fi propio para mantener ciertas funciones activas sin el iPhone cerca.

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AirPods con cámara, HomeView Max y el futuro del hogar inteligente

En paralelo, Apple prepara unos AirPods Pro con cámaras integradas, previstos también para fines de 2027. Incorporarían sensores ópticos infrarrojos o cámaras pequeñas que permitirían a Siri identificar el entorno sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

A esta familia de dispositivos con Visual Intelligence se sumaría el HomeView Max, una versión ampliada del centro de control doméstico lanzado este año. Contaría con una pantalla de 9 pulgadas capaz de girar 360 grados sobre un brazo robótico motorizado que seguiría al usuario por la casa.