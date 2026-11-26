El proyecto de Reforma Política impulsado por el Poder Ejecutivo necesita 37 votos en el Senado para lograr su media sanción y pasar a la Cámara de Diputados. (NA)

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El Senado debatirá este jueves un proyecto de Reforma Política que suspende las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en 2027 y modifica de forma permanente las reglas del sistema electoral.

El dictamen, enviado por el presidente Javier Milei en abril de 2026, redujo la iniciativa original de 79 a 25 artículos. El proyecto reúne cambios sobre candidaturas, boletas, campañas, debates y funcionamiento de los partidos.

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La propuesta obtuvo dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales y requiere mayoría absoluta para avanzar: 37 votos afirmativos en el Senado. Si consigue esa cifra, pasará a la Cámara de Diputados, donde necesitará 129 votos para convertirse en ley.

Estos son sus puntos principales:

1) Suspensión de las PASO solo para 2027

La iniciativa suspende las elecciones primarias en 2027 y obliga a las agrupaciones partidarias a definir sus candidaturas por vías internas. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La reforma dispone la suspensión de las PASO para los comicios de 2027. La medida no elimina el mecanismo de manera definitiva, por lo que las primarias seguirían previstas para los procesos electorales posteriores, salvo que el Congreso vuelva a modificar la legislación.

La suspensión impactaría en la definición de candidaturas de las fuerzas políticas durante ese año. El texto no reemplaza las primarias por una instancia estatal de selección, de modo que cada agrupación debería resolver su oferta electoral de forma interna.

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2) “Ficha Limpia”: impide asumir cargos y candidaturas a quienes tengan condenas confirmadas

El régimen de Ficha Limpia inhabilita para candidaturas y cargos jerárquicos a personas con condena judicial confirmada en segunda instancia.

El último dictamen oficialista incorpora el régimen de Ficha Limpia, una iniciativa que el Congreso discute sin éxito desde 2016. El año pasado, la sanción se frustró por un voto después del cambio de posición de dos senadores misioneros.

La norma establecería que no podrán postularse quienes tengan una condena por delito doloso que haya sido confirmada en segunda instancia o se encuentre en revisión, siempre que esa resolución exista antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.

Si la condena queda confirmada desde el 1 de enero del año electoral, la inhabilitación regiría una vez terminado ese proceso electoral. Es decir, no afectaría la elección que esté en curso, pero sí las posteriores.

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La restricción no se limitaría solo a los cargos electivos. También prohíbe a los alcanzados a asumir cargos de dirección en la función pública, en puestos como el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados y entes públicos, diplomáticos y directores de empresas estatales, entre otros.

3) ¿Campaña todo el año?: se eliminan plazos para la campaña electoral

La iniciativa elimina los plazos formales del Código Electoral y permite la difusión de publicidad política durante todo el año. (AP Foto/Rodrigo Abd)

A la vez, la reforma política elimina la sujeción de la publicidad electoral —gratuita o paga, en radio, televisión e internet— a los plazos formales de campaña establecidos por el Código Electoral.

Es decir, las agrupaciones políticas podrían contratar o difundir propaganda por fuera del período oficial. No hay impedimento para que se haga campaña todo el año.

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4) Menos fondos públicos, sin tope de gastos y con más margen para aportes privados

La reforma suprime los topes de gastos de campaña y eleva al 35 por ciento el límite de aportes privados por persona o empresa. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El proyecto original eliminaba los aportes estatales obligatorios para financiar las campañas de los partidos y suprimía la pauta electoral gratuita en radio y televisión. Solo en el primer concepto, el Gobierno destinó más de $13.000 millones en 2025.

Durante el debate en comisiones, La Libertad Avanza propuso sostener el financiamiento público de los espacios de publicidad en radio y televisión, aunque reducido a la mitad de los niveles vigentes. Por eso, la cesión obligatoria y gratuita de programación de los servicios de comunicación audiovisual y de la televisión por suscripción pasaría del 5% actual al 2,5% de la programación.

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La iniciativa, en cambio, elimina el tope de gastos de campaña de cada fuerza política. En 2025, ese límite fue de casi $14.000 millones en todo el país. El nuevo texto habilita aportes privados sin límite cuando se realicen en especie, es decir, a través de bienes o servicios y no de dinero, siempre que no exista coordinación con el partido o candidato beneficiado.

También eleva del 2% al 35% del gasto total el máximo de la campaña que pueden aportar personas y empresas a una agrupación.

Esta regla alcanzaría acciones de campaña a favor o en contra de una postulación efectuadas por decisión propia de quien aporta.

Por último, la reforma amplía las restricciones para donantes extranjeros. Hoy pueden realizar aportes quienes tengan residencia en Argentina; con el cambio, esa excepción quedaría eliminada. Los partidos tampoco podrían contratar servicios de extranjeros, como consultorías u otras prestaciones.

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5) Eliminación de la veda electoral

El texto deroga las restricciones de la veda electoral sobre reuniones públicas y autoriza la venta de bebidas alcohólicas el día del comicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto deroga dos prohibiciones que rigen durante la jornada electoral. Si se aprueba, podrían realizarse espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, funciones teatrales, actividades deportivas y otras reuniones públicas, siempre que no se refieran al acto electoral.

También quedaría habilitada la apertura de los comercios destinados a la venta de bebidas alcohólicas. La modificación reduce de manera amplia las restricciones de la veda que operan durante el día de los comicios.

6) Un solo debate presidencial obligatorio

La normativa elimina los debates de primera vuelta y fija un único debate presidencial obligatorio para la instancia de balotaje. (EFE/Tomás Cuesta /POOL)

La iniciativa elimina la obligación de realizar varios debates presidenciales antes de la elección general. El único debate obligatorio sería el previo a un balotaje, en caso de que ningún candidato alcance los votos necesarios para ganar en primera vuelta. La Cámara Nacional Electoral conservaría la atribución de organizar ese encuentro.

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De esta forma, quedarían sin efecto los dos debates que hoy deben realizar los candidatos presidenciales antes de los comicios generales, uno de ellos en una provincia del interior.

El argumento que rodea la modificación se vincula con la suspensión de las PASO en 2027: sin primarias, podría aumentar la cantidad de postulantes en la elección general y resultar más complejo organizar un debate.

7) Habilitación para incorporar candidatos locales a la Boleta Única Papel

El proyecto habilita a las provincias que celebren sus elecciones locales el mismo día que los comicios nacionales a sumar sus categorías a la Boleta Única Papel (BUP). En una misma papeleta podrían figurar, según el caso, aspirantes a presidente, legisladores nacionales, gobernador, intendente y representantes provinciales.

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Los modelos y la distribución de esas boletas quedarían bajo la responsabilidad de los jueces federales con competencia electoral o, cuando corresponda, de la Junta Electoral Nacional.

El texto también añade un casillero de “lista completa”, ubicado junto al nombre y los símbolos de cada agrupación, para votar a todos los candidatos de un mismo espacio incluidos en la papeleta.

8) Se habilita la afiliación partidaria digital

La reforma incluye cambios en la vida interna de los partidos políticos. Uno de ellos habilita la afiliación por vías digitales, con el objetivo de que los ciudadanos puedan incorporarse a una agrupación sin completar el trámite exclusivamente de forma presencial o en papel.

La implementación deberá respetar los mecanismos de validación que establezca la normativa electoral, dado que la afiliación integra el padrón partidario y puede incidir en la participación interna de cada fuerza.

9) Los parlamentarios del Mercosur ya no serán elegidos por el voto directo

El proyecto propone que los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur dejen de ser elegidos de manera directa por la ciudadanía. Por lo tanto, ya no integrarían la oferta de candidatos en la boleta electoral.

La designación quedaría en manos del Congreso y de las legislaturas provinciales, que deberían elegir a los representantes. El cambio restituye un sistema indirecto para cubrir esos cargos.