Playa Chihuahua, en el departamento uruguayo de Maldonado, donde una turista argentina de 36 años murió tras ingresar al mar junto a su pareja

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Una turista argentina de 36 años murió ahogada tras ingresar al mar en la playa Chihuahua, en el departamento de Maldonado, en Uruguay. La mujer había entrado al agua junto a su pareja, también argentina y de la misma edad, y fue rescatada inconsciente por otros bañistas.

El aviso al sistema de emergencias 911 se registró cerca de las 13.30 del miércoles, luego de que se alertara que dos personas tenían dificultades en el agua. La Prefectura Nacional Naval acudió al lugar por tierra y con una embarcación, pero al llegar encontró a ambos integrantes de la pareja fuera del mar.

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El hombre logró salir por sus propios medios y se encontraba en buenas condiciones físicas. La mujer, en cambio, recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar primero de quienes estaban en la playa y luego del personal de Prefectura y de un equipo médico de Cardiomóvil. Los médicos constataron su muerte a las 14.35.

El acompañante fue trasladado en estado de shock a un sanatorio de la zona. La identidad de la víctima no fue difundida oficialmente, aunque trascendió que sería oriunda de Viale, en la provincia de Entre Ríos, y que la pareja había llegado a Punta del Este pocas horas antes.

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La playa Chihuahua está a unos 10 kilómetros de Punta del Este y dispone de guardavidas solo los fines de semana, por lo que no había rescatistas de ese servicio en el momento del hecho. La fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, intervino en la investigación sobre las circunstancias del ahogamiento.