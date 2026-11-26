Ricky Maravilla cuestionó a Javier Milei: "No castigue tanto a los de abajo"

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Ricky Maravilla cuestionó la situación de los jubilados y pidió “equidad” al presidente Javier Milei, durante una entrevista con Luis Novaresio. El referente de la movida tropical también recordó episodios de pobreza extrema que vivió en su infancia, cuando se alimentaba con las sobras del plato del patrón de la casa donde trabajaba su familia.

Consultado por el conductor en Luis Novaresio Entrevista (A 24) sobre el panorama económico actual, el artista habló sobre la situación de los adultos mayores, los estudiantes y el precio de los medicamentos: “Me duele mucho. La gente como yo, mayor, que están un poquito desprotegidos. Los estudiantes, los remedios”.

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Novaresio le preguntó qué le diría a Milei si lo tuviera enfrente. Maravilla respondió: “Señor presidente, piense en su pueblo, piense en su país. No castigue más tanto a los de abajo. Sea equitativo. Empareje las cosas”.

El conductor le recordó unos dichos anteriores del músico en los que había reconocido su infancia pobre. Maravilla contó entonces que pasó hambre en la casa donde trabajaba su familia: el patrón recibía una porción medida de sopa de crema de arvejas y lo que quedaba en la olla terminaba en su plato. “Mamá me la daba y yo...”, relató, antes de que Novaresio completara la frase con “raspaba”. “La raspaba. No se me olvidó nunca”, confirmó el cantante, que, con el paso del tiempo, pudo resignificar aquella carencias de la niñez cada vez que toma un plato de sopa. “Ahora la disfruto”.

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La promesa de Ricky Maravilla a su madre

En otra entrevista reciente con Infobae en Vivo, Ricky había hablado de su infancia en Salta y de una escena que marcó su destino: a los cinco años, tras pedir una bicicleta para Reyes, recibió un pequeño auto de plástico y le reclamó a su madre que no quería ser pobre. Según contó el cantante, aquella respuesta derivó en una promesa que recuerda palabra por palabra: “Le prometo, mamá, que voy a estudiar, voy a ser ingeniero igual que el papá de Carlitos y le voy a regalar la casa y el auto”.

El artista relató que, tras terminar la primaria, su familia se mudó a Buenos Aires y que la primera noche la pasaron en la estación de Retiro por falta de vivienda. Ingresó luego a una escuela técnica para estudiar Electrónica, en línea con aquel juramento infantil, aunque la música terminó por torcer ese rumbo cuando el productor Oscar Anderle lo escuchó cantar en una confitería bailable y le propuso grabar un disco.

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El éxito de temas como “Qué tendrá ese petiso” le permitió, según sus palabras, cumplir aquella promesa de la infancia: “Ahí le pude comprar la casa y el auto a mamá”. El cantante, que celebra 50 años de carrera, también repasó en esa entrevista los prejuicios que enfrentó la música tropical en sus inicios.

Maravilla contó además su vínculo con el expresidente Carlos Menem, quien lo convocaba para animar reuniones con empresarios y dirigentes políticos. Según su relato, el exmandatario le explicó el motivo de esas invitaciones en una llamada telefónica: “Te quiero para mis reuniones, porque son muy acartonadas, muy solemnes, y yo quiero que vos le pongas tu picardía, tu ritmo y tu alegría”. El cantante también recordó una visita a La Rosadita, en Anillaco, donde quedó ubicado al final de la fila de bienvenida junto al gobernador y el vicegobernador, hasta que el propio Menem lo invitó a subir a su camioneta y le pidió que saludara a la comitiva en su lugar: “Iba saludando como si fuese el gobernador”, relató entre risas.

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