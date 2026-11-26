La plataforma mantiene la exigencia del número telefónico para crear y registrar una cuenta en el servicio (Reuters)

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WhatsApp permite reservar un nombre de usuario que, cuando la función esté activa en el país de cada persona, evitará que un contacto nuevo vea el número de teléfono. El trámite está en Ajustes > Cuenta > Username y lleva unos segundos, según la empresa de Meta.

El nombre de usuario es opcional. Quien no lo configure seguirá recibiendo mensajes por su número, que WhatsApp sigue exigiendo para registrarse y usar la aplicación, según sus preguntas frecuentes sobre la función.

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Primero hay que actualizar WhatsApp a la última versión desde la tienda de aplicaciones del teléfono. Después, el blog oficial de la empresa indica entrar en Ajustes, luego en Cuenta y tocar la opción Username.

TechCrunch detalló lo que aparece en pantalla: quien lo hace por primera vez ve la opción “Crear username” y escribe el nombre elegido. Si no está disponible, la aplicación sugiere variantes.

Cuáles son las condiciones para el nombre en WhatsApp

Las reglas que publica WhatsApp son pocas. El nombre puede tener entre 3 y 35 caracteres, con letras del alfabeto latino, números, puntos y guiones bajos. También se puede cambiar más adelante, aunque la empresa dijo que limita la frecuencia de los cambios para evitar abusos.

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El nombre de usuario en WhatsApp admite entre 3 y 35 caracteres formados por letras latinas, números, puntos y guiones bajos (REUTERS/Dado Ruvic)

Según TechCrunch, el mismo menú permite editar el nombre con el botón “Edit”, en la esquina superior derecha, o eliminarlo. WhatsApp ofrece además un generador de nombres para quien no sepa cuál elegir.

Para decidirlo, la empresa recomienda un nombre fácil de recordar pero difícil de adivinar, que solo conozcan las personas a las que se quiere dar acceso. No hace falta que incluya el nombre real, la profesión o el cargo.

Tres motivos por los que un nombre aparece como no disponible

Los nombres de usuario que ya existen en Instagram o Facebook están reservados para sus dueños , que pueden reclamarlos en WhatsApp si vinculan su cuenta desde el Centro de cuentas de Meta, donde la empresa verifica que les pertenecen. , que pueden reclamarlos en WhatsApp si vinculan su cuenta desde el Centro de cuentas de Meta, donde la empresa verifica que les pertenecen.

La compañía retuvo nombres conocidos y sus variantes , como los de figuras públicas, celebridades, organismos de gobierno y cuentas verificadas de Meta, para evitar suplantaciones y reservas masivas. Solo sus titulares legítimos pueden reclamarlos.

Otra persona ya lo ha tomado.

La clave opcional para tener más privacidad con el usuario

WhatsApp aclara que no habrá un directorio para buscar usuarios ni sugerencias de contactos. Para escribirle a alguien por primera vez, hay que conocer el nombre exacto. La empresa señala que, con el nombre de usuario activo, quien reciba el primer mensaje de un desconocido ya no verá el número de quien lo envió.

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Quien quiera un filtro adicional puede activar la clave de usuario, otra función opcional. Con ella, un contacto nuevo debe conocer el nombre y la clave para escribir por primera vez. La clave se puede reiniciar en cualquier momento para cortar nuevos contactos por esa vía, según la aplicación.

Meta reserva los nombres de usuario existentes en Instagram y Facebook para evitar suplantaciones de identidad (REUTERS/Francis Mascarenhas)

TechCrunch describió que la clave se activa en el menú del nombre de usuario, cambiando el control de “Todos” a “Personas que conocen mi clave”, y que consiste en cuatro dígitos. WhatsApp también mencionó que bloqueará los intentos repetidos de adivinarla.

Cuando alguien con nombre de usuario escriba por primera vez, el receptor verá una tarjeta de contexto con datos como el país del remitente y los grupos que tienen en común. Con esa información puede responder, bloquear o denunciar.

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El despliegue es gradual. El blog de WhatsApp indica que la empresa avisará dentro de la aplicación cuando la función esté disponible en cada país. Por eso, quien no vea la opción Username en Ajustes todavía no la tiene habilitada, aunque tenga la última versión.