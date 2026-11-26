El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se aplazó por primera vez en su historia debido a una tormenta costera en Nueva York. (REUTERS/Bing Guan)

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El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s fue aplazado por primera vez debido a condiciones meteorológicas, ante una tormenta costera que amenaza con fuertes vientos, lluvias e inundaciones en Nueva York. La celebración, que debía realizarse este jueves 26 de noviembre, tendrá lugar dos días después, en una decisión que modifica uno de los eventos tradicionales del feriado estadounidense.

El cambio afecta a la edición número 100 del desfile, que reúne carrozas, globos gigantes, bandas escolares, artistas y miles de voluntarios en Manhattan. La organización tomó la medida ante las condiciones previstas para las calles de la ciudad y los riesgos para quienes participan y asisten.

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El evento nunca había sido reprogramado por una tormenta, aunque tiene antecedentes de interrupciones y adaptaciones en su historia centenaria. La decisión marca un precedente en la historia de la celebración.

Por qué se aplazó el desfile de Macy’s por la tormenta en Nueva York

La causa inmediata de la reprogramación es el riesgo asociado a los globos gigantes y a las condiciones meteorológicas previstas para este jueves. Las reglas de la ciudad establecen que estas figuras no pueden elevarse si los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora o si las ráfagas exceden los 55 kilómetros por hora.

El pronóstico para Nueva York contempla vientos sostenidos de entre 48 y 64 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar aproximadamente 105 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional también alertó sobre lluvias intensas e inundaciones costeras. De acuerdo con Bloomberg, las ráfagas podrían llegar a los 96 kilómetros por hora en la región durante el período de la alerta por fuertes vientos.

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Las condiciones podrían derribar árboles y tendidos eléctricos, además de causar dificultades a vehículos altos en puentes y autopistas. Los riesgos para los globos y para los espectadores llevaron a las autoridades y a Macy’s a trasladar toda la celebración, en lugar de realizar el desfile sin las figuras inflables. Según informó Axios, las previsiones meteorológicas y las restricciones de seguridad para los globos fueron determinantes para modificar la programación.

Las normas vigentes surgieron tras un incidente ocurrido en 1997. Ese año, una ráfaga empujó un globo del Gato con Sombrero contra una farola, lo que dejó heridos entre los espectadores. A partir de ese episodio, la ciudad endureció los protocolos para autorizar el uso de los globos, según reconstruyó Bloomberg.

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Las normas de seguridad de la ciudad prohíben la elevación de globos gigantes cuando los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora. (REUTERS/Bing Guan)

Nueva York declaró el estado de emergencia por la tormenta costera

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para la ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester y otros condados contiguos ante el impacto previsto de la tormenta durante el feriado. La medida fue informada por la oficina de la gobernadora y también reportada por Bloomberg.

La medida abarca los condados de Bronx, Kings, Nassau, Nueva York, Queens, Richmond, Suffolk y Westchester, entre otros. Las autoridades advirtieron que el sistema podría generar cortes de electricidad, problemas en el transporte, lluvias intensas e inundaciones en sectores costeros.

“Mi mensaje es simple: no subestimen el impacto de esta fuerte tormenta costera”, afirmó Hochul en un comunicado oficial. También recomendó a los residentes que viajen antes de que las condiciones se deterioren y que revisen las alertas emitidas por los organismos estatales y locales.

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El estado de emergencia no fue decretado específicamente por la reprogramación del desfile. La decisión responde al pronóstico de un fenómeno meteorológico que afecta a una zona amplia del estado durante uno de los períodos de mayor circulación de viajeros del año.

La alcaldía de Nueva York también recomendó evitar desplazamientos durante la tarde y la noche del jueves, cuando se espera la coincidencia de las ráfagas más fuertes, las lluvias más intensas y la marea alta. Según el aviso de viaje difundido por la alcaldía de Nueva York, la Oficina de Manejo de Emergencias alertó sobre posibles anegamientos en vías cercanas al agua, entre ellas FDR Drive y Belt Parkway.

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Los fuertes vientos previstos en Manhattan llevaron a los organizadores a modificar por primera vez la fecha del tradicional desfile de Macy’s. (REUTERS/Bing Guan)

Qué dijo Zohran Mamdani sobre el aplazamiento del desfile de Macy’s

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció que el cambio de fecha generará inconvenientes para los residentes, los visitantes y quienes habían organizado sus actividades para asistir al desfile este jueves. Sin embargo, sostuvo que la seguridad debía prevalecer frente a las condiciones meteorológicas previstas.

Mamdani afirmó que muchos neoyorquinos, incluido él mismo, así como millones de personas en todo el mundo, esperaban la celebración del Día de Acción de Gracias. Aun así, señaló que la decisión de trasladarla era necesaria para proteger a los participantes y espectadores. Sus declaraciones fueron difundidas por la alcaldía en el anuncio de la medida.

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El alcalde aseguró que el sábado, cuando los globos vuelvan a elevarse, el público podrá disfrutar de una celebración espectacular y segura. La reprogramación fue coordinada entre Macy’s, la Policía de Nueva York y las agencias municipales involucradas.

En paralelo, Mamdani emitió una alerta de viaje para el jueves y pidió a los residentes tomar precauciones ante las ráfagas más fuertes, las lluvias fuertes y las inundaciones costeras. Recomendó evitar los desplazamientos durante las horas de mayor impacto y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales, según el aviso publicado por la alcaldía.

El alcalde Zohran Mamdani respaldó la reprogramación de la marcha para proteger a los participantes y espectadores. (REUTERS/Bing Guan)

Cuándo será y cuál será el recorrido del desfile de Macy’s

El desfile centenario se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m., hora del Este de Estados Unidos. El recorrido tendrá aproximadamente 4 kilómetros, desde el Upper West Side de Manhattan hasta Herald Square, donde se encuentra la tienda principal de Macy’s. La nueva fecha y el horario fueron confirmados por la organización y publicados en el sitio oficial del evento.

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La organización trabaja con las bandas escolares y universitarias, los artistas invitados, los equipos de producción y los voluntarios para definir los ajustes operativos que exige el cambio de fecha. La participación de algunos invitados podría variar debido a sus compromisos y desplazamientos.

El evento incluye carrozas, bandas de música, grupos de baile, artistas y la llegada de Santa Claus, que marca tradicionalmente el inicio de la temporada navideña para la empresa.

La edición centenaria contará con un récord de 100 elementos inflables, entre globos de gran tamaño, figuras integradas a carrozas y otros diseños creados para el aniversario. Más de 11.000 voluntarios y participantes estaban previstos para formar parte de la jornada, de acuerdo con la información de la organización difundida antes del cambio de fecha.

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La edición centenaria del desfile recorrerá cuatro kilómetros desde el Upper West Side hasta Herald Square el sábado 28 de noviembre. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Dónde ver el desfile de Macy’s en vivo por televisión y streaming

NBC transmitirá la celebración el sábado 28 de noviembre a las 8:30 a. m., hora del Este, y 7:30 a. m., hora del Pacífico. La emisión también estará disponible a través de Peacock, según la programación anunciada por NBCUniversal.

Telemundo transmitirá el evento en español, en simultáneo con NBC, con Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow como presentadores. La cadena confirmó la cobertura en su programación para la celebración.

Para este jueves, NBC y Peacock emitirán esa edición a las 8:30 a. m. en todas las zonas horarias, en lugar de la celebración en vivo que estaba prevista originalmente.

La modificación trasladará la audiencia potencial del evento a una mañana de sábado. La edición de 2025 reunió a más de 36 millones de espectadores en todas las emisiones y plataformas, según el balance posterior difundido por NBCUniversal.

La edición centenaria del desfile recorrerá cuatro kilómetros desde el Upper West Side hasta Herald Square el sábado 28 de noviembre. (REUTERS/Bing Guan)

Qué pasó con el desfile de Macy’s durante la Segunda Guerra Mundial

El desfile fue cancelado entre 1942 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la necesidad de destinar materiales como el caucho y el helio al esfuerzo bélico. Esas suspensiones no fueron aplazamientos por condiciones meteorológicas, como explicó Bloomberg al repasar los antecedentes del evento.

En 1971, los fuertes vientos impidieron elevar los globos gigantes, pero las carrozas, bandas y demás participantes recorrieron Manhattan según lo previsto. De acuerdo con Bloomberg, fue la única ocasión anterior en que las figuras inflables tuvieron que permanecer en tierra por el mal tiempo.

En 2020, por la pandemia de COVID-19, tuvo una versión reducida, adaptada a la televisión y sin el público habitual en las calles. La celebración mantuvo parte de sus elementos, pero reemplazó el recorrido tradicional por una producción especial.

Por eso, el cambio de fecha de 2026 representa un antecedente distinto: por primera vez, el desfile completo se trasladó a otro día debido al mal tiempo.

NBC, Peacock y Telemundo transmitirán la celebración reprogramada para el sábado 28 de noviembre. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Qué artistas estaban anunciados para el desfile de Macy’s

Antes de la reprogramación, Macy’s y NBCUniversal habían anunciado una lista de artistas para las actuaciones en carrozas y en el escenario de Herald Square. La presencia de cada uno el sábado dependerá de los ajustes que realice la producción tras el cambio de fecha.

Entre las actuaciones previstas en Herald Square figuraban la cantante de country Megan Moroney y el intérprete Teddy Swims. También estaban anunciadas presentaciones de Feid, Queen Latifah, Wyclef Jean, Natasha Bedingfield, Baha Men, Blues Traveler, DEVO, Icona Pop, Il Volo, Indigo Girls, JoJo, Leslie Odom Jr., Keke Palmer, Anthony Ramos, RIIZE y Smash Mouth, entre otros. La programación fue difundida por Macy’s y NBCUniversal antes del aplazamiento.

La programación incluía además una actuación de Jimmy Fallon junto a The Roots, una participación de EJAE y un homenaje a Dolly Parton encabezado por Megan Hilty. Entre las apariciones especiales anunciadas estaban Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer, Holly Robinson Peete y Rodney Peete.

El desfile también contaría con bandas como la Million Dollar Band de la Universidad de Alabama, la Pride of Connecticut Band de la Universidad de Connecticut, la Marching Illini de la Universidad de Illinois y la Great American Marching Band de Macy’s, integrada por estudiantes de los 50 estados.

Entre los nuevos globos anunciados para el desfile centenario están Bluey, Hello Kitty, Joe Cool y Woodstock, el Aprendiz de Brujo Mickey, Underdog, Buckaroo Bob the Minion, Earl the Squirrel y Billie Brightpaw. También se preveía el regreso de diseños basados en personajes como Bugs Bunny, Scooby-Doo, Sonic, las Tortugas Ninja, Popeye y Pink Panther.

La organización todavía trabaja en los ajustes de la programación, por lo que la lista original no garantiza que todos los artistas y delegaciones puedan participar en la nueva fecha.