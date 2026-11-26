Samsung, Apple y Google incorporan traducción de llamadas con procesamiento de voz directo en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La traducción en tiempo real de llamadas con IA ya está disponible en los teléfonos de las tres grandes marcas. Samsung, Apple y Google ofrecen funciones que permiten hablar con alguien que usa otro idioma y escuchar la conversación traducida mientras transcurre la llamada.

Las tres compañías procesan la voz directamente en el dispositivo, sin enviarla a servidores externos. Google suma además una variante en la nube a través de Google Meet, pensada para reuniones y no solo para llamadas telefónicas.

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Cómo es la traducción de llamadas en Samsung

La función se llama Traducción Simultánea y está disponible desde el Tab S9 y modelos posteriores con One UI 6.1.1, salvo las versiones solo Wi-Fi. Funciona en la app Teléfono nativa y también en aplicaciones de terceros como Google Meet, Signal, WeChat, KakaoTalk, Messenger, Instagram, LINE, WhatsApp y Telegram, aunque Samsung aclara que esa lista puede cambiar.

Cubre 22 idiomas, entre ellos el español de México, España y Estados Unidos. Para activarla hay que ir a Ajustes, tocar Galaxy AI, entrar en Teléfono y encender el interruptor correspondiente. Ahí se elige el idioma propio en la sección “Yo” y el de la otra persona en “La otra persona”; si falta algún paquete de idioma, se descarga tocando el ícono correspondiente.

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La Traducción Simultánea de Samsung funciona en la aplicación de teléfono y en plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram. (Samsung Mexico)

Durante la llamada, el usuario debe tocar Asistente de Llamadas y luego Traducción Simultánea. A partir de ese momento, la voz de Bixby inicia la conversación con la configuración elegida. Samsung advierte que los resultados y la calidad de la traducción pueden variar cada vez, y que el procesamiento se realiza directamente en el dispositivo.

Cómo Apple traduce llamadas en iPhone

En iPhone, la función se denomina Traducción en Vivo y trabaja con Apple Intelligence. Está disponible en los modelos iPhone 16 o posteriores, además del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, con iOS 27 o versiones superiores.

Antes de usarla conviene descargar los idiomas de entrada y salida que se vayan a necesitar, desde la sección de descarga de idiomas del sistema. Apple detalla que la traducción en llamadas individuales cubre inglés de Reino Unido y Estados Unidos, francés de Francia, alemán, italiano, portugués de Brasil, español de España, chino simplificado, chino tradicional, japonés y coreano.

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Para activarla durante una llamada en curso, hay que tocar el botón Más, seleccionar Traducción en Vivo, elegir el idioma de quien llama y el propio, y luego pulsar Iniciar Traducción. La otra persona escucha la traducción mientras el usuario puede leer además la transcripción en pantalla. Si no hay auriculares conectados, el iPhone pasa automáticamente al altavoz. En FaceTime, esa misma traducción se muestra como subtítulos.

Apple Intelligence habilita la Traducción en Vivo en los teléfonos iPhone 15 Pro e iPhone 16 con iOS 27. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Google traduce llamadas en Pixel y reuniones en Meet

Google reparte la función en dos productos distintos. En los teléfonos Pixel 10 y posteriores, incluido el modelo Fold, existe la Traducción Instantánea de llamadas, que en la serie Pixel 10 aparece bajo el nombre de Traducción de Voz. Traduce entre inglés y alemán, español, francés, hindi, indonesio, italiano, japonés, portugués, ruso y sueco, aunque algunos de esos idiomas no están disponibles en el Pixel 10a.

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Google explica que esta función simula el tono y la voz natural de quien habla, funciona sin conexión a internet y viene desactivada por defecto. El audio y la transcripción no se almacenan en el dispositivo ni se envían a los servidores de la empresa, y no pueden recuperarse después de la llamada.

Para usarla durante una llamada, basta con presionar Asistencia de Llamadas y luego Traducción Instantánea (o Traducción de Voz en el Pixel 10), seleccionar el idioma de la otra persona y confirmar con Listo. Google detalla que ambas personas escuchan un breve anuncio en su propio idioma antes de que comience la conversación traducida, y que si el sistema detecta un idioma distinto durante la llamada, ofrece la opción de cambiarlo.

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La herramienta telefónica de Google emite un aviso previo a ambos interlocutores y detecta cambios de idioma durante la conversación. (Google)

La segunda vía de Google es Meet, que traduce la voz de manera casi simultánea en más de 60 idiomas, sin guardar grabaciones ni usarlas para entrenar modelos.

A diferencia de los teléfonos, esta función funciona en la nube y requiere un plan compatible, como Google AI Pro, Google AI Ultra, Google Workspace o AI Pro for Education, con límites de tiempo según el plan contratado. No está disponible en emisiones en directo, grabaciones, cuentas de menores de 18 años ni en el hardware de sala que traduce la propia voz.