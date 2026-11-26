Apple Music incorpora la función Selfie Sing para grabar interpretaciones de karaoke con la cámara frontal del iPhone. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

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Apple Music convierte el iPhone en un karaoke de bolsillo con Selfie Sing, la función que enciende la cámara frontal, muestra la letra en pantalla y graba cada interpretación lista para compartir. La herramienta, descubierta en la beta de iOS 27.3, llega como la pieza que faltaba en el modo Canta de la aplicación, activo desde diciembre de 2022.

Antes de este botón, grabar una versión casera exigía trípodes improvisados y la letra impresa fuera de plano. Ahora el proceso cabe en un gesto dentro de la propia app de música.

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Qué es Selfie Sing

Selfie Sing es la nueva opción de Apple Music que añade cámara al modo karaoke que la compañía llama Canta. Hasta ahora, esa función permitía bajar el volumen de la voz original y seguir la letra resaltada, pero se quedaba en el terreno del audio.

La novedad fue detectada por el programador Aaron Perris en la versión beta de iOS 27.3. Su hallazgo mostró que, al tocar el nuevo botón de cámara, el sistema abre una grabación de vídeo en formato vertical pensada para redes sociales.

Apple Music prueba nueva función para el iPhone. (MacRumors)

Apple no ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento general, aunque se espera que la función llegue a todos los usuarios antes de que termine 2026.

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Cómo usarlo paso a paso

Se elige una canción compatible dentro de Apple Music y se accede a la vista de letras, donde aparece un botón de cámara debajo del control de volumen de la voz.

Al pulsarlo se enciende la cámara frontal del iPhone y la letra comienza a desplazarse por la pantalla mientras el vídeo se graba.

Con el botón rojo se inicia la grabación y, al terminar, se puede ajustar el volumen de la propia voz respecto al de la pista original o aplicar efectos de sonido: Megaphone, Echo, Concert Hall y Studio.

El vídeo queda almacenado en el dispositivo y desde ahí se habilita la opción de compartirlo por Mensajes o subirlo a redes sociales.

Apple Music le permitirá a sus usuarios abrir su cámara y cantar mientras les muestran la letra. (Apple)

En los iPhone Duo, la función también admite el modo de cámara trasera para selfies, que traslada la grabación a la pantalla externa. Esto permite usar la mejor cámara del teléfono sin perder de vista la letra en pantalla.

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Selfie Sing no está disponible para todo el catálogo. Apple preparó una lista de reproducción específica con temas pensados para la ocasión, entre ellos Respect, de Aretha Franklin; Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper; Like a Virgin, de Madonna; Wonderwall, de Oasis; Hungry Like the Wolf, de Duran Duran, y ...Baby One More Time, de Britney Spears.

La selección se apoya en casi diez años de trabajo de Apple Music con letras sincronizadas y se espera que crezca con el tiempo.

Dispositivos y disponibilidad

La función tiene restricciones de equipo y de versión de software. La playlist de Selfie Sing ya es visible en algunos iPhone con iOS 27.2, pero el botón de cámara que permite grabar solo funciona en la beta de iOS 27.3.

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Quien tenga instalada la versión estable puede ver la lista de canciones, pero todavía no grabar nada.

Los modelos iPhone Duo admiten la cámara trasera para filmar y proyectan la letra de las canciones en la pantalla externa. (REUTERS/Isabel Infantes)

La disponibilidad también se limita al iPhone: un iPad Pro con iPadOS 27.3 no ofrece la opción de usar la cámara, aunque la playlist especial sí aparece para todos los usuarios.

Qué más permite hacer la función

Selfie Sing se integra en Canta, el modo karaoke de Apple Music que ya permitía usar el iPhone como cámara o como micrófono inalámbrico frente al Apple TV. La diferencia es que ahora añade la posibilidad de grabar y mostrar el resultado.

El movimiento recuerda a los intentos previos de Apple con herramientas para redes sociales a través de la aplicación Clips. Integrar esta opción directamente en Apple Music podría facilitar su adopción entre quienes ya usan la app a diario para escuchar música.

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Aun así, existen dudas sobre su alcance real. La función se compara con los llamados “slofies” (selfies en cámara lenta) que Apple introdujo con el iPhone 11 y que no terminaron de consolidarse como un hábito masivo entre los usuarios.