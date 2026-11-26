Las cinco provincias patagónicas atraviesan realidades económicas distintas, marcadas por el peso de los hidrocarburos, la pesca, la fruticultura y la minería

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La Patagonia atraviesa una paradoja. Mientras sus exportaciones crecieron 50% interanual hasta septiembre, casi tres veces más que el 17% registrado a nivel nacional, ese impulso no se traduce en una mejora homogénea de la economía regional. De hecho, a pesar de que las cinco provincias aumentaron sus ventas al exterior, tres de ellas —Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— percibieron una caída del empleo privado y experimentaron una reducción su masa salarial real.

Según plantea un estudio de la Fundación Mediterránea (IERAL), el contraste, en este sentido, es contundente. La masa salarial privada registrada de toda la región se encuentra 2% por encima de noviembre de 2023, pero ese promedio esconde una brecha cada vez más marcada: creció 16% en Neuquén y 10% en Río Negro, al mismo tiempo que cayó 8% en Chubut, 16% en Santa Cruz y 14% en Tierra del Fuego.

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El mapa económico patagónico, así, se divide en dos. De un lado está el Comahue, impulsado por Vaca Muerta y las obras de infraestructura asociadas. Del otro, el sur de la región, donde las exportaciones aumentan por mejores precios internacionales o por sectores puntuales, pero no alcanzan a compensar el retroceso de las actividades tradicionales.

Vaca Muerta, la frontera entre dos Patagonias

La línea divisoria es Vaca Muerta. Neuquén y Río Negro muestran una mejora en empleo, consumo, crédito, recaudación y construcción, aunque con intensidades diferentes. En Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en cambio, el crecimiento exportador convive con menor actividad interna, deterioro laboral y cuentas fiscales más frágiles.

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La formación de Vaca Muerta, en Neuquén, alcanzó en septiembre un récord de producción de 714.000 barriles diarios de petróleo

La diferencia se observa especialmente en el mercado de trabajo. Neuquén incorporó 8% más asalariados privados desde noviembre de 2023, mientras que Río Negro aumentó sus puestos 3%. En sentido opuesto, Chubut perdió 6% de sus empleos privados, Santa Cruz 15% y Tierra del Fuego 17 por ciento. Como resultado, Neuquén pasó de representar el 36% de la masa salarial patagónica al 41% en menos de tres años.

Neuquén, en la cima

Por ser el epicentro de la formación que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, Neuquén es el gran ganador del ciclo actual. La producción de petróleo alcanzó en septiembre un récord de 714 mil barriles diarios, un salto de 26% interanual y casi el doble del nivel de fines de 2023. En gas, la provincia también marcó máximos históricos: llegó a producir 119 millones de metros cúbicos diarios en junio.

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La expansión no se limita al sector petrolero. De hecho, la masa salarial de Minería y petróleo, la principal actividad de la provincia, se mantuvo prácticamente estable pese a los récords de producción. El efecto de Vaca Muerta se derrama principalmente a través de los servicios vinculados: transporte creció 33%, la industria manufacturera 30%, hoteles y restaurantes 26%, las actividades inmobiliarias 21% y la construcción avanzó 12%, en contraste con una caída de 11% a nivel nacional.

También se fortalecieron las cuentas públicas. Las regalías hidrocarburíferas crecieron 38% real entre enero y septiembre y alcanzaron un nivel récord en la comparación de los últimos doce meses. Hoy explican el 35% de los ingresos provinciales, favorecidas tanto por el incremento de producción como por el repunte del precio internacional del crudo.

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Sin embargo, esa fortaleza tiene una contracara. La autonomía fiscal neuquina depende de una fuente de recursos que la provincia no controla: sin regalías, su superávit corriente de 11,6% se transformaría en un déficit equivalente a 23,4% de sus ingresos. El modelo muestra solidez, pero también una alta exposición a las inversiones en Vaca Muerta, al precio internacional del petróleo y al contexto financiero nacional.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con terminal de exportación en Punta Colorada, supera el 85% de avance y prevé comenzar a operar a inicios de 2027 (VMOS)

Río Negro, un crecimiento gradual

La provincia de Río Negro exhibe una trayectoria menos explosiva que la de Neuquén, pero también positiva. Su masa salarial privada real se encuentra 10% por encima de noviembre de 2023, impulsada principalmente por un aumento de 7% en el salario real y, en menor medida, por una suba de 3% en el empleo registrado.

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La construcción es uno de los pilares de ese desempeño. La masa salarial del sector aumentó 73%, frente a una caída de 11% a nivel nacional, mientras que la industria creció 21%, el agro 23% y las actividades inmobiliarias 27 por ciento. Buena parte del impulso se explica por las obras vinculadas a Vaca Muerta, especialmente el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la terminal de exportación en Punta Colorada. El proyecto, que ya supera el 85% de avance, prevé comenzar sus exportaciones a inicios de 2027. En agosto, el empleo registrado en construcción se ubicaba 22% por encima de noviembre de 2023.

Pero la provincia también exhibe puntos débiles. Comercio, su principal rama de actividad, redujo 7% su masa salarial real, mientras que minería y petróleo cayó 12%. A eso se suma una mala temporada para la fruticultura del Alto Valle.

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El sur exporta más, pero pierde empleo

En Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el crecimiento de las exportaciones no logra compensar el deterioro de las actividades que tradicionalmente sostuvieron el empleo, la recaudación y el consumo interno.

En primer lugar, Chubut aumentó sus exportaciones 49% interanual, con mejoras en todos los rubros. Las manufacturas industriales aportaron USD 454 millones adicionales entre enero y septiembre, mientras que las ventas de energía crecieron en USD 325 millones.

La pesca es el principal contrapunto positivo dentro de una economía provincial debilitada. Favorecida por altas capturas de langostino, la masa salarial real del sector creció 164% y ya se convirtió en la quinta actividad de la provincia. La industria manufacturera también mostró una mejora de 13 por ciento. Pero esos avances no alcanzan para neutralizar el retroceso petrolero, que cayó fuertemente después del fin de la explotación convencional de algunos yacimientos. La masa salarial de minería y petróleo, la principal rama de Chubut, cayó 34%, mientras que la Construcción bajó 30%. La producción de petróleo retrocedió 8% interanual y la de gas cayó 13 por ciento.

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La masa salarial total de la provincia se ubica 8% por debajo de noviembre de 2023, principalmente por una reducción de 6% en el empleo privado. Las regalías, en tanto, lograron una leve mejora real de 3,5% entre enero y septiembre gracias al aumento del precio internacional del crudo. Sin embargo, siguen 25% por debajo del nivel de noviembre de 2023. El informe advierte que, con precios normalizados, volverían a caer: la mejora actual posterga el ajuste, pero no revierte el declino productivo de la cuenca convencional.

Los precios récord del oro y la plata impulsaron las exportaciones mineras de Santa Cruz, aunque no se tradujeron en una mejora del empleo provincial REUTERS/Ilya Naymushin

Santa Cruz, en tanto, muestra la mayor contradicción entre el desempeño externo y la economía interna. Sus exportaciones crecieron 32% interanual, impulsadas principalmente por la minería y los precios récord del oro y la plata. Las ventas externas vinculadas a esos metales sumaron USD 877 millones entre enero y septiembre, un aumento de 62% frente al mismo período de 2025.

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Sin embargo, esa bonanza no se trasladó al mercado laboral. Santa Cruz registró la peor caída de masa salarial de toda la Patagonia: 16% por debajo de noviembre de 2023. La explicación está casi enteramente en el empleo privado, que se redujo 15 por ciento. La situación también es crítica en la construcción, cuya masa salarial cayó 72%. En minería y petróleo —un sector que representa más de un tercio de la masa salarial provincial— la baja fue de 25 por ciento.

El caso de Tierra del Fuego también es llamativo ya que atraviesa una crisis industrial que se traduce directamente en pérdida de empleo. La masa salarial privada real está 14% por debajo de noviembre de 2023 y el empleo registrado cayó 17%, con un descenso que incluso se aceleró desde mediados de 2025.

El ajuste se concentra en la industria manufacturera, especialmente en la electrónica. La masa salarial del sector se redujo 41% por la menor demanda interna y la mayor competencia de productos importados. Aunque el salario real promedio se sostiene 3% por encima de la base, el desplome de los puestos de trabajo arrastra al conjunto de la economía provincial.

Las exportaciones, en cambio, aumentaron 55% interanual, concentradas en combustibles y energía, que representan el 70% de las ventas externas fueguinas. Pero esa mejora no compensa la caída industrial ni el deterioro del consumo. La provincia cerró el primer semestre con el mayor déficit financiero de la Patagonia: 14,5% de sus ingresos. También sufrió una caída de 16% en la recaudación de Ingresos Brutos respecto de noviembre de 2023, mientras las regalías hidrocarburíferas se ubican 56% por debajo de aquel nivel.

Por qué el boom exportador no derrama por igual

La desconexión entre exportaciones y empleo responde a tres factores. Vaca Muerta genera divisas y regalías sin requerir una expansión proporcional de la nómina petrolera, ya que el impulso se transmite más por el transporte, la construcción y los servicios que por el empleo directo en petróleo y gas. En el sur, el declino de las cuencas convencionales hace que una mejora del precio internacional del crudo alivie las cuentas públicas sin revertir la caída de producción ni de puestos de trabajo. Y la apreciación cambiaria sostiene el consumo interno, pero resta competitividad a economías regionales exportadoras, como refleja la caída de las ventas frutícolas de Río Negro en plena expansión exportadora regional.

Hacia el cierre de 2026, la evolución de la región dependerá de variables que las provincias no controlan: el ritmo de inversión en Vaca Muerta, la trayectoria del precio internacional del petróleo y el escenario financiero nacional, condicionado por el riesgo país y la incertidumbre política.