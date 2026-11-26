El presidente Javier Milei y el embajador de EEUU, Peter Lamelas

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El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, se reunió en las últimas horas con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago (en Palm Beach, Florida), y reveló que la conversación giró en torno a la situación de la Argentina y a la figura del presidente Javier Milei, con quien la administración republicana mantiene una estrecha afinidad política.

“De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, sostuvo el diplomático en X. Esta semana, antes del encuentro con Trump, el propio Lamelas ya había reiterado de manera pública el acompañamiento de la administración estadounidense a la gestión de Milei al celebrar la aprobación por parte del Congreso argentino de la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). “EEUU apoya al presidente Milei”, sostuvo.

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El vínculo con EEUU se mantiene entre las principales prioridades para el gobierno argentino. En octubre, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, visitó Buenos Aires como parte de una gira regional que incluyó también Paraguay. Durante su estadía, se reunió con Milei y con el canciller Pablo Quirno. En aquel momento, el funcionario fue explícito: “Creo que no hay otro país en todo el mundo con el cual estamos tan alineados como el gobierno de la Argentina”.

La visita de Landau a Buenos Aires estuvo precedida por el lanzamiento, el 23 de septiembre en Nueva York, del Corredor Andes-Atlántico: una iniciativa conjunta de infraestructura destinada a conectar los yacimientos de minerales críticos del noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales. El proyecto abarca inversiones en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura digital, y fue lanzado en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

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En ese mismo marco, Argentina y Estados Unidos firmaron el acuerdo Construir el Futuro (Build the Future), que habilita financiamiento de hasta USD 7.000 millones para proyectos de infraestructura hasta 2027, a través del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM). Su presidente, John Jovanovich, ratificó el compromiso incluso tras la derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, al afirmar que “la oportunidad en Argentina va a trascender estos ciclos electorales” durante un evento del Atlantic Council en Washington. “Nadie votó en contra de más empleos bien remunerados para los estadounidenses de a pie. Nadie votó en contra de más seguridad en la cadena de suministro”, sostuvo.

Si la cumbre impulsada por Lamelas se concreta en 2027, será el noveno encuentro personal entre Milei y Trump desde que el mandatario argentino asumió en diciembre de 2023. El vínculo entre ambos líderes comenzó a tomar forma pública en febrero de 2024, cuando el líder libertario viajó a Washington para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y compartió escenario con el entonces candidato republicano.

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El segundo contacto llegó en noviembre de ese mismo año, días después de la victoria electoral de Trump. Milei se trasladó a Mar-a-Lago para saludar al presidente electo en una reunión en la que también estuvieron presentes Elon Musk y el entonces embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein. El encuentro fue leído como un gesto de alineamiento anticipado con la nueva administración republicana.

El año 2025 concentró la mayor densidad de contactos. El primero ocurrió en enero, cuando Milei asistió a la ceremonia de asunción presidencial de Trump en Washington. En septiembre, ambos mantuvieron una reunión bilateral en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En octubre, Milei fue recibido en la Casa Blanca para un almuerzo de trabajo entre gabinetes, en el que se selló el swap de USD 20.000 millones como parte del andamiaje financiero del programa económico argentino. El cuarto encuentro del año se produjo en noviembre, nuevamente en Florida, en el marco de otra edición de la CPAC.

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Durante 2026, los dos mandatarios volvieron a verse en al menos tres ocasiones: en febrero, en Washington, durante el primer encuentro del Consejo de Paz; en marzo, en Miami, en la cumbre de líderes latinoamericanos convocada por Trump; y el 22 de septiembre, en Nueva York, durante una actividad de la iniciativa Escudo de las Américas. Si la cumbre impulsada por Lamelas se concreta en 2027, será el décimo encuentro personal entre Milei y Trump desde diciembre de 2023.