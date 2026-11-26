Una carnicería de Leandro N. Alem comenzó a comercializar carne de paloma importada desde Brasil

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La venta de carne de paloma importada desde Brasil en una carnicería de Leandro N. Alem, Misiones, abrió una discusión sobre su origen, su precio y el lugar que puede ocupar entre las alternativas de menor costo para el consumo. La difusión del caso en redes sociales estuvo acompañada por imágenes de aves urbanas, una asociación que el comerciante cuestionó al señalar que “distorsionaron la imagen”.

El eje de la historia está en el relato de Martín Alcaraz, carnicero de Leandro N. Alem, quien habló con Infobae al Amanecer, luego de que el tema ganara repercusión. El comerciante sostuvo que las publicaciones confundieron el producto que vende con palomas que viven en plazas o calles.

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Según Alcaraz, la iniciativa nació en su local como respuesta a las dificultades que observa entre parte de su clientela para acceder a carne vacuna, pollo y otros alimentos de origen animal. “Nosotros quisimos hacer una buena obra”, afirmó al explicar el motivo por el que incorporó el producto a la oferta de la carnicería.

Procedencia de las aves

Frente a las imágenes de palomas urbanas que circularon en redes, Alcaraz diferenció el producto que comercializa de esas aves. “Son palomas que son para carne”, sostuvo, y afirmó que se trata de ejemplares criados para consumo humano en establecimientos brasileños.

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Las aves pertenecen a la raza king, pueden pesar hasta 700 gramos y provienen de criaderos con alimentación controlada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carnicero identificó a las aves como palomas de raza king, de mayor tamaño que las habituales en espacios públicos. Según su descripción, pueden llegar a pesar hasta 700 gramos y provienen de criaderos donde se controla su alimentación.

Al mismo tiempo, el carnicero insistió en que no se trata de animales capturados en la vía pública. “Ellas no andan sueltas”, afirmó, al diferenciar el circuito de crianza que describió de las palomas que suelen verse en plazas y otros sectores urbanos.

En cuanto a las características del alimento, señaló que la mayor parte de la carne se concentra “en los cuartitos”, las patas y las alas. Pese al tamaño de las aves, dijo, el rendimiento es reducido. En este sentido, mencionó preparaciones como hervidos, guisos y platos acompañados con verduras.

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En continuidad, el carnicero describió al alimento como una carne sin grasa, más seca y firme que otras opciones. Asimismo, recomendó prolongar la cocción para que la textura resulte más tierna.

El comerciante vinculó esa decisión con la necesidad de ampliar las opciones disponibles para quienes tienen presupuestos más ajustados. En ese sentido, señaló que la propuesta buscaba “suplementar el alimento de la gente”.

La repercusión pública también tuvo consecuencias en el local, de acuerdo con su testimonio. Alcaraz dijo que, después de las publicaciones, recibió llamados de personas de su entorno y que autoridades de control se presentaron en la carnicería.

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Sobre las condiciones de comercialización, el carnicero aseguró que la mercadería llega desde Brasil congelada y envasada al vacío. También afirmó que dispone de certificados sanitarios para respaldar la venta.

El comerciante Martín Alcaraz aclaró que los ejemplares no corresponden a aves urbanas capturadas en la vía pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcaraz indicó que el local ofrecía dos paquetes de palomas por $5.000 y calculó que el kilo se ubicaba en torno de $1.500. Al explicar por qué consideraba que podía resultar accesible, dijo que “no todos hoy tienen la posibilidad” de comprar otras proteínas, en referencia a las restricciones de consumo de algunos clientes.

Cabe destacar que los valores informados en octubre de 2026 por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) consigna un precio de $4.734,2 por kilo de pollo y de $4.999 por dos pichones de paloma.

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La curiosidad y la búsqueda de alimentos

El comerciante afirmó que una parte de las ventas estuvo impulsada por la difusión del tema y por el interés de quienes querían probar el producto. “Hay gente que lo lleva por curiosidad”, dijo.

Al mismo tiempo, sostuvo que otra parte de la clientela se acercó por motivos económicos. “Hay gente que lo lleva por necesidad”, agregó, y afirmó que algunas personas regresaron al local después de consumirla.

El carnicero evitó presentar la propuesta como una tendencia gastronómica o una recomendación general de consumo. “Nunca quisimos romantizar el consumo de paloma”, sostuvo, al tiempo que afirmó que la decisión estuvo relacionada con las condiciones de compra que observa entre sus clientes.

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Para cerrar añadió que en el local también ingresaron otros productos económicos desde Brasil, entre ellos mortadela, como parte de una estrategia para sostener las ventas. “Si vos no buscás la forma de que tu cliente coma, no vendés”, planteó al explicar la lógica comercial que, según dijo, motivó la incorporación de esas alternativas.

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