El Consejo de Estado elevó el límite de desequilibrio presupuestario a 137.998,1 millones de pesos tras reconocer que la recaudación estatal quedó por debajo de las previsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El régimen cubano autorizó un aumento del 85,2% en el tope del déficit fiscal previsto para 2026, que pasó de 74.500 millones a 137.998,1 millones de pesos, según una modificación presupuestaria aprobada por el Consejo de Estado y publicada ese martes en la Gaceta Oficial.

La decisión elevó en 63,498.1 millones de pesos el límite inicial y amplió el endeudamiento público anual de 123,772.3 millones a 187,270.3 millones de pesos, un incremento del 51.3%.

PUBLICIDAD

La medida quedó formalizada en el Decreto-Ley 142/2026, que modifica la Ley 181 del Presupuesto del Estado para 2026, aprobada el 18 de diciembre de 2025. El texto habilita además al Consejo de Estado a disponer nuevas ampliaciones si surgen circunstancias que lo justifiquen, con la obligación de informar luego a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

De acuerdo con Diario de Cuba, diario de oposición con sede en Madrid, la norma atribuyó la revisión a los efectos del embargo de Estados Unidos y a las órdenes ejecutivas de Washington, en particular las vinculadas con la importación de combustibles. El decreto sostiene que esas medidas afectaron la generación y captación de ingresos presupuestarios.

PUBLICIDAD

Una modificación aprobada este martes amplió la necesidad de endeudamiento interno del Estado en medio de la contracción económica y la crisis energética de la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingresos estatales por debajo de las previsiones

La ampliación del déficit refleja que las estimaciones de recaudación elaboradas al inicio del año no se cumplieron. El desequilibrio fiscal que el régimen autorizó casi duplica el previsto en el presupuesto original, en un contexto de menores ingresos y gastos que mantuvieron una ejecución alta.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó en julio ante la Asamblea Nacional que el déficit acumulado hasta junio alcanzaba 35,016 millones de pesos. Los ingresos brutos llegaron al 77% de lo planificado y los netos al 88%, mientras que los gastos alcanzaron el 93% del programa previsto.

Un análisis del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), unidad de investigación de la Universidad de La Habana, estimó que el incumplimiento de los ingresos superaba los 26.300 millones de pesos durante el primer semestre.

PUBLICIDAD

El informe vinculó esa brecha con las pérdidas de las empresas estatales, cuya contribución tributaria resulta central para las cuentas públicas.

El CEEC calculó que el déficit de 2025 fue de 67,642 millones de pesos, equivalente al 5.4% del producto interno bruto (PIB). Para 2026, con base en las previsiones oficiales disponibles en julio, proyectó que el rojo fiscal podía situarse cerca del 11% del PIB.

La medida incrementó en 51,3% el límite de deuda, que será financiada con bonos soberanos adquiridos por el sistema bancario nacional en el mercado primario, según la Ley 181 vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis energética y su impacto en la recaudación

La crisis energética figura entre los factores que afectan la actividad productiva, el comercio y los servicios en Cuba. Los cortes eléctricos impactan en sectores que generan ingresos para el Estado, entre ellos el turismo, que permanece afectado desde el inicio del año.

PUBLICIDAD

Según Diario de Cuba, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile, prevé una contracción del 10,3% para la economía cubana en 2026. El ajuste presupuestario se produjo en medio de ese escenario de caída de la producción, restricciones energéticas y dificultades para sostener los ingresos fiscales.

Mayor colocación de deuda interna para financiar el déficit

La Ley 181 establece que el endeudamiento público se financia con bonos soberanos de Cuba, que el sistema bancario nacional adquiere en el mercado primario. Por esa vía, el aumento del déficit requerirá una mayor colocación de deuda interna.

PUBLICIDAD

El incremento de los compromisos financieros también supondrá más pagos de amortizaciones e intereses en los próximos años, con un impacto sobre el margen de maniobra del presupuesto estatal.

La caída de los ingresos y la crisis energética tensionan las cuentas públicas de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Decreto-Ley 142/2026 no precisó qué parte de los recursos adicionales se cubrirá mediante bonos ni detalló las operaciones previstas. Si el sistema bancario absorbe una proporción mayor de deuda pública sin un aumento equivalente de la producción, la presión sobre los precios podría profundizarse en una economía que ya enfrenta una inflación elevada.