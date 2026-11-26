El Niño marcó una temporada de huracanes desigual en 2026, el Pacífico batió marcas de actividad y el Atlántico redujo su ritmo anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada de huracanes de 2026 quedará en los registros como una de las más desiguales de la historia reciente: mientras el océano Pacífico batió marcas de actividad ciclónica, el océano Atlántico vivió una de sus temporadas más tranquilas en años.

El factor detrás de este contraste fue El Niño, el fenómeno climático que consiste en el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial y que es uno de los más intensos jamás registrados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

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El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) confirmó, en su informe de noviembre de 2026, que durante octubre las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial superaron lo normal en entre 2,5 °C y 6,5 °C.

Ese sobrecalentamiento no solo moldeó la temporada de huracanes, sino que apunta a que el evento seguirá fortaleciéndose al menos hasta el primer trimestre de 2027.

El Atlántico cerró la temporada con apenas un huracán

Isaías fue el único huracán mayor del Atlántico en 2026, alcanzó vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Según NOAA, la cuenca atlántica produjo solo 10 tormentas con nombre durante la temporada 2026, que va del 1 de junio al 30 de noviembre. En una temporada promedio se esperan 14 tormentas, 7 huracanes y 3 huracanes mayores, es decir, aquellos con vientos sostenidos de al menos 179 kilómetros por hora.

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En 2026, solo Isaías alcanzó la categoría de huracán, con vientos máximos de 193 km/h, y fue también el único huracán mayor de la temporada atlántica.

Isaías tocó tierra el 9 de octubre como huracán de categoría 2 cerca de Destin, Florida. Fue el primer huracán en tocar tierra continental de Estados Unidos desde Milton, en octubre de 2024.

La tormenta dejó una marejada ciclónica significativa (una elevación anormal del nivel del mar causada por los vientos del huracán) en Panama City Beach, Florida, además de lluvias e intensas ráfagas de viento en gran parte del sureste del país.

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“A pesar de ser una temporada relativamente tranquila, fue un ejemplo claro del mensaje que repetimos con frecuencia: basta una sola tormenta para que la temporada sea mala”, afirmó Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de NOAA.

La temporada atlántica inició el 17 de junio con la tormenta tropical Arthur, que generó inundaciones y tornados en el sureste de Estados Unidos, y continuó con tormenta tropical Bertha el 20 de julio, que afectó la costa del Golfo con vientos y marejadas menores.

El Pacífico central batió su propio récord y Hawái sufrió dos desastres en un mismo verano

Polo fue el huracán más intenso de la temporada en el Pacífico oriental, con una presión central mínima de 892 milibares (NOAA vía AP)

Mientras el Atlántico mantuvo la calma, el Pacífico vivió una temporada que superó ampliamente sus promedios históricos.

La cuenca del Pacífico oriental produjo 20 tormentas con nombre, 10 de las cuales se convirtieron en huracanes, incluidos 8 huracanes mayores. Los promedios históricos para esa cuenca son de 15 tormentas, 8 huracanes y 4 huracanes mayores.

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El huracán Polo fue el más intenso de toda la temporada en el Pacífico oriental. Se formó el 20 de septiembre, tocó tierra en Baja California como categoría 2 el 28 de septiembre, y al día siguiente volvió a tocar tierra cerca de Guaymas, México, como categoría 1. En su punto máximo, Polo registró una presión central (un indicador de la intensidad del huracán; a menor presión, mayor intensidad) de 892 milibares, la segunda más baja jamás observada en el Pacífico oriental, solo detrás del huracán Patricia de 2015, que alcanzó 872 milibares, según NOAA.

En la cuenca del Pacífico central, que incluye las Islas Hawaianas, se registraron 8 ciclones tropicales, con 5 huracanes, 3 de ellos de categoría mayor. El estado de Hawái estuvo bajo algún tipo de alerta o vigilancia ciclónica durante 228 horas en total en 2026, la cifra más alta desde que existen registros en 1985.

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El huracán Lala llegó el 16 de agosto e impactó directamente la Isla Grande, Maui, Oahu y Kauai, con inundaciones que derivaron en una declaración de desastre mayor para los condados de Honolulú, Hawái y Maui. Semanas después, el huracán Lowell provocó una segunda declaración de desastre, la primera vez que Kauai sufría un impacto directo desde el huracán Iniki en 1992.

La combinación de las cuencas del Pacífico oriental y central acumuló una energía ciclónica total de 359,5 unidades (medida conocida como energía ciclónica acumulada, que combina la intensidad y la duración de las tormentas), superando el récord anterior de 318 unidades registrado en 2018, según la NOAA.

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El Niño seguirá activo en 2027 y sus efectos sobre América Latina ya son visibles

El CIIFEN prevé condiciones cálidas hasta el primer trimestre de 2027, con temperaturas elevadas en el norte de Sudamérica (NASA)

El motor detrás de toda esta actividad fue El Niño. Según el CIIFEN, desde junio de 2026 se mantienen en el Pacífico central anomalías de vientos del oeste que debilitan los vientos alisios (los vientos regulares que soplan del este hacia el oeste en el trópico), una señal característica del fenómeno. El Índice de Oscilación del Sur (IOS), que mide el equilibrio de presiones entre el Pacífico oriental y occidental y cuyo valor negativo sostenido por debajo de -7 indica la presencia de El Niño, registró -14,5 el 12 de noviembre de 2026, según el CIIFEN.

Los pronósticos para el trimestre diciembre 2026–febrero 2027 indican una probabilidad del 100% de que continúen las condiciones cálidas, con una probabilidad del 60% de que el evento supere registros históricos desde 1950 durante los meses de noviembre de 2026 a enero de 2027.

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Para América Latina, el CIIFEN prevé temperaturas del aire por encima de lo normal en gran parte del norte de Sudamérica, con anomalías de entre 2,5 °C y 4 °C en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. En cuanto a las lluvias, se esperan precipitaciones sobre lo normal en la costa de Ecuador y Perú, el sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras que el norte de Sudamérica y Centroamérica afrontarán condiciones más secas de lo habitual.