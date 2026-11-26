Duki habló de su rutina de entrenamiento y de cómo la usa para bajar el enojo acumulado

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El entrenamiento dejó de ser para Duki una actividad vinculada solo al cuidado físico. En una entrevista reciente, el cantante explicó que bajar la ira y tomar decisiones laborales con mayor calma usando el gimnasio como herramienta.

El artista, cuyo nombre es Mauro Ezequiel Lombardo, habló de la carga que implica conducir un equipo de trabajo y de cómo procura que los enojos no definan sus respuestas frente a conflictos cotidianos. “Todas las dudas, los problemas que tengo, yo sé que voy al gimnasio, descargo ahí”, relató en la charla con Entre Series.

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Para Duki, el efecto aparece una vez que termina el entrenamiento. Según contó, el cansancio físico funciona como un corte frente a la tensión que arrastra desde la mañana y le permite recuperar claridad antes de retomar conversaciones o resolver asuntos vinculados a su trabajo.

El gimnasio es como mi psicólogo”, aseguró Duki al describir su método de descarga

El músico planteó que, con el crecimiento de su carrera, tuvo que aprender a distinguir entre la reacción inmediata de “Mauro” y la responsabilidad que tiene como referente de un proyecto profesional. En ese punto, describió situaciones en las que una persona de su equipo puede cometer un error o tener una actitud que lo afecte.

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“Hay mañanas que me levanto y hay una persona del laburo, de mi entorno, que por ahí se mandó una recagada o me hizo una forrada”, explicó. La primera respuesta, admitió, puede estar atravesada por el enojo. Sin embargo, sostuvo que no puede actuar desde ese impulso.

“Yo no puedo responder como Mauro y decirle: ‘Wacho, sos un hijo de puta, ¿cómo me vas a hacer esto?’. Tengo que tener otras facultades”, expresó Duki, al referirse a la necesidad de tomar distancia antes de abordar un conflicto.

Duki vinculó su práctica física con un proceso de madurez personal y profesional

El procedimiento que describió es concreto: ante una situación que le genera bronca, va a entrenar. “Tiro peso, me mato, quedo todo cansado, estoy peleándome por sobrevivir”, resumió con humor sobre la exigencia de sus rutinas.

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En su relato, esa actividad física produce un cambio emocional. “Mi cuerpo se olvida de todo ese enojo, de toda esa ira”, señaló. Recién después vuelve a mirar el teléfono y enfrenta la conversación que tenía pendiente.

El cantante relató que entrena antes de responder ante situaciones que le generan bronca

Allí, la respuesta cambia. En vez de reaccionar desde el insulto o la confrontación, el artista busca comunicar el problema y marcar un límite. “Cuando vuelvo a agarrar el celular estoy tranquilo y le digo: ‘Amigo, hiciste esto, no pasa nada. ¿Sabés qué? Andá vos, seguí por tu camino, lo que corresponde’”.

La frase deja ver que el entrenamiento, para él, no borra lo sucedido ni evita tomar medidas. El gimnasio funciona como una pausa previa a una decisión que considera necesaria, sin quedar dominado por el enojo del momento.

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Duki mencionó a su madre al explicar cómo resuelve determinadas situaciones que afectan a su equipo. “La llamo a mi vieja: ‘Che, esta persona que se mandó esta cagada, desvinculala ahora, ni nos calentemos, pum’”, contó.

El referente urbano sostuvo que, después de entrenar, se siente “menos irascible”

La mención revela la cercanía de su familia con aspectos de su vida profesional y el nivel de confianza que conserva para resolver cuestiones complejas. También marca un contraste con la forma en que imagina que podría haber actuado antes de hacer ese momento de descarga física.

El músico dijo que, sin ese momento previo, la llamada podía haber tenido otro tono: “Lo que podría haber sido que yo a esa persona la llamara y le dijera: ‘Wacho, te voy a arruinar, sos un…’”. La frase quedó inconclusa, aunque alcanzó para reflejar el tipo de reacción que busca evitar.

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Su interlocutor observó entonces un cambio en él y le dijo que había madurado. “Un montón”, respondió el artista sin dudar. La devolución dio pie a una definición todavía más directa sobre el lugar que ocupa el entrenamiento en su rutina.

Duki inauguró una cancha de básquet

“Es como mi psicólogo”, ¿entendés? Pero un montón", afirmó el cantante. Después retomó la idea que había desarrollado al comienzo: frente a dudas y problemas, el gimnasio se convirtió en un sitio de descarga y reorganización.

La comparación no plantea al ejercicio como reemplazo de un tratamiento profesional, sino como una práctica personal que le permite tramitar el estrés y moderar respuestas. “Cuando termino tengo otra claridad”, reiteró. El cantante también señaló que, luego de entrenar, se siente menos en estado de alerta y con menor irritabilidad. “No estoy tan alerta, no estoy tan irascible”, sostuvo.

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