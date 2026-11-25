WhatsApp incorporó una función que permite programar mensajes con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días. (Foto: WhatsApp)

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WhatsApp incorporó los mensajes programados, una función que permite redactar un aviso en cualquier momento y fijar su envío entre 10 minutos y 14 días después. La herramienta está disponible para conversaciones individuales y grupales, y acerca a la aplicación a opciones ya conocidas en plataformas de correo electrónico como Gmail y Outlook.

La novedad busca resolver situaciones cotidianas en las que el contenido está listo, pero el horario no es el adecuado. Puede servir para enviar un saludo de cumpleaños a la medianoche del país donde vive el destinatario, recordar una cita laboral o desear suerte antes de un examen sin tener que permanecer pendiente del reloj.

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Cómo programar un mensaje dentro de WhatsApp

El proceso comienza en el chat individual o grupal elegido donde se escribe el texto y luego se debe mantener presionado el botón de enviar donde WhatsApp muestra una opción para seleccionar la fecha y hora de la entrega.

La herramienta facilita el envío de recordatorios laborales y saludos en diferentes husos horarios sin necesidad de revisar el reloj. (Foto: WhatsApp)

La aplicación permite programar el envío desde 10 minutos hasta un máximo de 14 días. Una vez confirmado el horario, el mensaje queda en espera dentro de la plataforma y será enviado de forma automática en el momento definido por quien lo creó.

Por su parte, el envío de una sola vista para videos e imágenes sigue manteniendo el mismo proceso.

Para qué tipo de conversaciones funciona la opción de programar

Los mensajes programados pueden utilizarse tanto en chats entre dos personas como en grupos. Esto amplía sus posibles usos: una persona puede preparar un saludo privado, mientras que administradores, familias o grupos de trabajo pueden dejar listos avisos para que lleguen cuando todos deban recibirlos.

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En los grupos, la función evita depender de que alguien esté conectado a una hora determinada para compartir información. Un recordatorio sobre una reunión, una fecha límite o una actividad puede escribirse con anticipación y quedar previsto para el horario acordado, sin alterar el funcionamiento habitual de la conversación.

La opción de programación está habilitada tanto para conversaciones individuales como para chats grupales. (Europa Press)

Qué contenidos se pueden dejar pendientes

La programación no se limita a los textos. La función admite mensajes de texto, fotos y videos, por lo que es posible preparar desde una felicitación acompañada por una imagen hasta un aviso audiovisual para familiares, compañeros o integrantes de una comunidad.

El contenido se verá como un mensaje corriente cuando llegue al destinatario. No aparecerá con una marca especial que indique que fue preparado antes ni requerirá una acción adicional de quien lo recibe. La diferencia queda del lado de la persona emisora, que organiza la entrega para una fecha posterior.

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La plataforma ofrece la posibilidad de revisar y borrar los envíos pendientes antes del horario establecido. (Reuters)

Dónde se consultan o borran los mensajes que aún no salieron

Quienes utilicen la herramienta podrán revisar los envíos pendientes antes de que se cumpla el horario elegido. Esta posibilidad permite controlar los mensajes ya previstos y modificar la decisión si las circunstancias cambian, por ejemplo, si una reunión se cancela o un saludo deja de ser pertinente.

Asimismo, es posible borrar un mensaje programado antes de su envío. La eliminación evita que el contenido llegue al chat seleccionado, siempre que se realice antes del momento fijado. La gestión de esos pendientes ofrece una alternativa para corregir errores o retirar información que ya no deba compartirse.

La entrega del contenido ocurre incluso si el teléfono está apagado o carece de batería y conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si el teléfono queda si batería

La entrega no depende de que el teléfono permanezca encendido, con batería o conectado a internet en la hora prevista. Según explicó WhatsApp, el mensaje aparecerá en el chat elegido aun si el dispositivo está apagado o se quedó sin carga cuando llega el momento programado.

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La empresa señaló que estos envíos mantendrán el cifrado de extremo a extremo que aplica a las conversaciones personales. Esto implica que el contenido permanece protegido durante el proceso y que terceros, incluida la propia compañía, no pueden leerlo.

Con un límite de hasta dos semanas de anticipación, la función suma una herramienta de planificación a una aplicación utilizada para conversaciones personales, grupos familiares y coordinación laboral. La opción permitirá dejar listo un mensaje cuando surge la idea y entregarlo en el horario que resulte más conveniente para cada destinatario.